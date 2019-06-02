Июньские премьеры. "Санса Старк" в роли супергероини из "Людей Икс", кто ещё?

Лайф выбрал самые интересные фильмы месяца, которые вы сможете увидеть в кинотеатрах и дома.

Фанаты "Игры престолов" смогут оценить Софи Тёрнер (Сансу Старк) в роли супергероини из фильма "Люди Икс. Тёмный Феникс". Спин-офф "Людей в чёрном" разворошит собственные ряды тайной организации в поисках двойного агента. Компания "Марвел" выпустит сериал на канале Netflix по комиксу "Джессика Джонс", в этом месяце также продолжатся сезоны "Чёрного зеркала" и "Рассказа служанки". Поклонников историй в стиле "Ла-Ла Ленд" развлечёт Эль Фэннинг в главной роли провинциальной искательницы приключений в драме "За мечтой", ну и конечно, участник Каннского фестиваля — фильм "Боль и слава" Педро Альмодовара с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях.

"Чёрное зеркало", 5-й сезон. 5 июня

Год прошёл с того момента, как Netflix заявил о продлении сериала ещё на один сезон, и вот преданные поклонники, наконец, дождались. В пятом сезоне всего три эпизода — именно с формата о новейших технологиях порабощения и начиналось когда-то "Чёрное зеркало". Причём ходят слухи, что эти эпизоды будут объединены одним сюжетом. Обратите внимание на актёров, сыгравших в пятом сезоне: Энтони Маки ("Первый Мститель. Противостояние", "Повелитель бури"), Эндрю Скотт ("Спасти рядового Райана", "Шерлок").

"Рассказ служанки", 3-й сезон. 5 июня

Вокруг антиутопии по одноимённому роману Маргарет Этвуд разразились жаркие споры — нашлись как поклонники, так и противники сериала. Первый сезон был принят критиками на ура, второй был встречен более прохладно из-за некоторых сценарных нестыковок. Есть надежда, что в третьем сезоне нас ждёт более сильная история. Тем более что в этот раз главная героиня Джун, наконец, созрела для того, чтобы побороться с Галаадом, бросить вызов тоталитарному государству и сбежать в Канаду.

"Обитель страха", 6 июня

Как исторический и географический феномен Дикий Запад просуществовал не так долго, но в сознании многих закрепился миф, который будет жить ещё долго благодаря вестернам. В "Обители страха" создатели добавили немного мистики. Действие разворачивается в конце XIX века. В центре сюжета — молодожёны, живущие в диких прериях. Муж часто уходит в город, чтобы заработать на пропитание, поэтому супруга постоянно остаётся одна. Ей очень одиноко, но, забеременев, она обретает связь с чем-то потусторонним.

"Люди Икс. Тёмный Феникс", 6 июня

Джин Грей, которую сыграла Софи Тёрнер ("Игра престолов"), выживает после спасательной космической операции и возвращается домой. Но жизнь уже не может быть прежней, ведь там, в космосе, она столкнулась с могучей вселенской силой, и эта встреча не прошла бесследно. Героиня стала одновременно сильной и психически нестабильной. Это становится большой проблемой для всех — особенно для близких, для людей Икс, связанных до этого момента незримой, но крепкой нитью. Перед супергероями стоит нелёгкая задача: не только спасти нашу планету от вторжения инопланетных врагов, но и вернуть Джин в свой стан. Для этого они решают убить двух зайцев одним ударом: использовать силу Джин для спасения человечества.

"Последний кандидат", 3-й сезон. 7 июня

Кифер Сазерленд играет роль Тома Киркмана — малоизвестного политика, который в результате смерти всего руководства страны становится президентом США. Однако руководство ABC после второго сезона закрыло сериал. Нам предстоит узнать, почему всё-таки третий сезон состоится, о чём исполнитель главной роли Кифер Сазерленд заявил ещё осенью прошлого года.

"Большая маленькая ложь", 2-й сезон. 9 июня

В 2017 году этот сериал прошёл по всему миру достаточно триумфально. Это неудивительно, ведь за дело взялся Жан-Марк Валле, а в главных ролях выступили Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лора Дерн и другие. Литературная основа в виде дамского романа Лианы Мориарти заиграла новыми красками, превратившись в лихой детектив, действие которого происходит в глубинке. Во втором сезоне нас ждёт ещё более убойный звёздный состав: к вышеперечисленным актрисам присоединяется сама Мерил Стрип! На этот раз сценарий полностью самостоятельный, и тут можно делать ставки: ждёт ли "Большую маленькую ложь" судьба "Игры престолов", ушедшей в третьем и четвёртом сезонах от романа Джорджа Мартина и сюжетно проигравшей, или нет.

"Боль и слава", Педро Альмодовар. 12 июня

Новый Альмодовар — это всегда звучит интригующе! Тем более когда в главных ролях заявлены Антонио Бандерас и Пенелопа Крус. "Боль и слава" — это завершающая часть условной авторской трилогии, начатой ещё 32 года назад фильмом "Закон желания" и продолженной "Дурным воспитанием". В центре сюжета во всех этих фильмах история мужчины-режиссёра.

"Люди в чёрном. Интернэшнл", 12 июня

Новая часть культового фантастического боевика — спин-офф, и он будет посвящён работе лондонского филиала "Людей в чёрном". Тайное убийство, история сотрудницы филиала, а также серия атак инопланетных вредителей — далеко не всё, что ждёт зрителя. Любопытно, что в режиссёрском кресле в этот раз Ф. Гэри Грей, дебютировавший в своё время с комедией "Пятница", где главную роль сыграл Айс Кьюб. В главных ролях: Крис Хемсворт ("Тор. Рагнарёк"), Тесса Томпсон ("Песни о любви"), Лиам Нисон ("Список Шиндлера").

"Донбасс. Окраина", 12 июня

Первый российский опыт художественного осмысления темы Донбасса. Режиссёр Ренат Давлетьяров давно работает с военной тематикой. В 2015-м вышла его экранизация повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие", а в начале 90-х он работал директором на картине Никиты Тягунова "Нога", где речь шла об Афганской войне. Действие нового фильма происходит в 2014 году. Андрей Соколов, солдат украинской армии, попадает в Донбасс в самый разгар военных действий. Ему предстоит познакомиться с разными людьми — у каждого свой взгляд на жизнь, но всех их, как и самого героя, объединяет желание побыстрее закончить войну. В главной роли — Гела Месхи, в его актёрском портфолио значатся такие проекты, как "Собибор" и "Миллиард".

"Слишком стар, чтобы умереть молодым", 14 июня

Николас Виндинг Рефн, ставший широко известным благодаря "Драйву" с Райаном Гослингом, но снявший и помимо него много крутых, а также неоднозначных фильмов вроде "Только Бог простит" и "Неонового демона", взялся за сериал. Автор сценария — Эд Брубейкер, мастер криминальных комиксов. В центре сюжета — продажный коп из Лос-Анджелеса, потерявший напарника и сотрудничающий с влиятельными организованными преступными группами. В первом сезоне будет десять серий.

"Джессика Джонс", 3-й сезон. 14 июня

Марвеловский сериал на канале Netflix расскажет о Джессике Джонс — детективе, которая следит за деятельностью супергероев в Нью-Йорке. Это не простой детектив — в прошлом она сама была супергероем, но карьера спасителя мира оборвалась, не успев начаться. Прибавим к этому неудачи в личной жизни и получим весьма занимательную историю, дотянувшую аж до третьего сезона, где, по заверениям создателей, будет поставлена жирная точка. Джессику ожидает столкновение с интеллектуалом-психопатом, а также прогрессирующий конфликт со своей подругой Триш.

"За мечтой", 20 июня

От создателей "Ла-Ла Ленда" и, судя по всему, с похожей атмосферой. История амбициозной девушки Вайолет, мечтающей вырваться из провинции и стать известной. Объявляется национальный конкурс, и она понимает, что это её шанс. Но что делать, если великие надежды омрачаются неуверенностью в себе, которая просто сковывает волю. Как победить своего внутреннего врага и затмить конкуренток по сцене? В главной роли — Эль Фэннинг. Да, и композитор в фильме тот же самый, что и в "Ла-Ла Ленде", — Мариус Де Фриз. Сюрприз: в одной из ролей — Златко Бурич, снявшийся в своё время в трилогии Рефна "Дилер".

"Тьма" (Dark), 2-й сезон. 21 июня

Соскучились по нелинейным историям, по качественному сай-фаю? Тогда вот вам немецкий проект от канала Netflix. Авторы серьёзно погрузились во тему путешествий во времени, а также исследовали временные параллели (вполне вероятно, что один из поставленных вопросов: пересекаются ли они). Это что-то вроде интеллектуального детектива, где вам не поднесут всё на блюдечке, но разгадка принесёт огромное интеллектуальное и эмоциональное удовлетворение, как считают создатели. Хронологический охват сюжета — несколько десятилетий.

"Выше неба", Оксана Карас, 22 июня

Новый фильм Оксаны Карас, выстрелившей в своё время с комедией в стиле Уэса Андерсона "Хороший мальчик", вошёл в конкурсную программу "Кинотавра". Это история девушки, поехавшей вместе с матерью на загородный курорт. Там она влюбилась в таинственного незнакомца, прошлое которого — сплошная тайна. Вспыхнувшее чувство перерастёт в нечто большее и даже изменит судьбу героини. В главных ролях: Виктория Толстоганова ("Движение вверх"), Алексей Агранович ("О чём говорят мужчины"), Филипп Авдеев ("Лето").