Премьеры августа. Крутой Тарантино, леденящие кровь маньяки, гонки в Чернобыле

Лайф собрал подборку крутейших новинок кино — от фэнтези до боевиков и мистики. На конец лета киноиндустрия приберегла самые сочные хиты — от Тарантино с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо, от Дэвида Финчера ("Карточный домик", "Семь"), российский проект от сценариста "Бригады" и даже сериал про вампиров.

Сериал "Форсаж. Хоббс и шоу". Дата выхода — 1 августа

Спин-офф восьмой части. В центре сюжета — спецагент Люк Хоббс и оперативник Деккард Шоу, заклятые враги, которым придётся объединиться для борьбы со сверхчеловеком-мутантом Брикстоном. Он намерен уничтожить всю планету. Действие боевика разворачивается от Лос-Анджелеса до Чернобыля. В режиссёрском кресле — Дэвид Литч, один из постановщиков первого "Джона Уика" и второго "Дэдпула".

Сериал "Беверли-Хиллз 90210". Дата выхода — 7 августа

Внезапное возвращение полюбившегося нескольким поколениям телесериала, который был символом эпохи 90-х. Последний сезон вышел почти двадцать лет назад, и вот создатели решили его перезапустить. В проекте примут участие все актёры классического состава, за исключением Люка Перри, скончавшегося этой весной. В основу сценария легли истории, реально случившиеся с исполнителями ролей. Любовь, предательства, потери, победы и поражения — всё как мы любим.

Фильм "Однажды в Голливуде". Дата выхода — 8 августа

Тарантино исполнил свою давнюю мечту, сняв фильм о "фабрике грёз". Нам обещают самый убойный дуэт со времён вестерна "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид". Возмужавшие Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо сыграли актёра и дублёра, штурмующих Голливуд в самое драматичное для него время. Триумф "Бонни и Клайда", закат хиппи-культуры, жестокое убийство бандой Чарльза Мэнсона актрисы Шэрон Тэйт, супруги скандального режиссёра Романа Полански. Нет терпения ждать, потому что об этом фильме слишком много сказано, лучше один раз увидеть.

Фильм "Жизнь и смерть Джона Ф. Донована". Дата выхода — 15 августа

Режиссёр фильма Ксавье Долан отверг кандидатуру певицы Адель и отказался посылать фильм на Каннский фестиваль этого года. В актёрский состав вошли три оскаровских лауреата, что только разжигает интерес зрителя. В своей новой драме режиссёр исследовал феномен звезд — как частная жизнь разрушает самые безупречные карьеры. Плюс к этому Долан как никогда исследует на прочность границы дозволенного.

Фильм "Трудности выживания". Дата выхода — 22 августа

Российская комедийная мелодрама. Юная журналистка Нина готовит эксклюзивный материал о миллионере-дауншифтере, обосновавшемся на необитаемом острове. Её съёмочная группа попадает в жуткий шторм, и дальше следует завязка в духе "Робинзона Крузо". Нину прибивает к острову, где она встречает своего героя, который на поверку оказывается самозванцем-коллегой. Никто из них не смыслит в вопросах выживания. Незадачливой парочке предстоит сразиться со стихией.

Фильм "В кейптаунском порту". Дата выхода — 29 августа

Долгожданная авантюрная история от Александра Велединского, режиссёра драмы "Географ глобус пропил" и сценариста эпохальной "Бригады". Случайно встретившиеся летом 1945 года в тайге главные герои — Моряк, Пахан и Салажонок — схлестнулись в ожесточённой схватке. Каждый из них уверен, что выжил только он. Но судьба распорядилась иначе: все они проживут долго, а спустя много лет события давно минувших лет аукнутся им. За основу сценария режиссёр взял реальную историю, случившуюся с его отцом.

Фильм "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков". Дата выхода — 29 августа

Изящная британская историческая мелодрама. История писательницы Джулиет, живущей в послевоенном Лондоне. Травмированная войной девушка не хочет писать о пережитых ужасах. В поиске других тем она попадает в творческий тупик. Чудесная встреча со свинарём-книгочеем перевернёт её жизнь и положит начало авантюрному клубу по интересам, действующему под прикрытием книжной лавки. История о чудесах, таящихся в повседневности.

Сериал "Карнивал Роу". Дата выхода — 30 августа

Есть вещи, которые не теряют актуальности и с годами становятся только круче. Это неонуар, фэнтези, викторианская эстетика и вампиры. Теперь представьте, что будет, если собрать это всё в одном сериале, а именно — в "Карнивал Роу". Всё прогнило в городке Бюрг, подозрительно похожем на Лондон. Мы видим не только упадок нравов, но и нашествие инфернальных беженцев — вампиров, эльфов и фей. Они попадут в криминальные хроники, а расследованием займётся Рикрофт Филострат, сыгранный Орландо Блумом. В паре с ним выступит фея-беженка Виньет Стоунмосс в исполнении очаровательной модели и актрисы Кары Делевинь.

Сериал "Тёмный кристалл. Эпоха сопротивления". Дата выхода — 30 августа

Ещё один подарок любителям мистики — приквел одноимённой мрачной сказки 1982 года. На планете Тра когда-то царила гармония, управляемая мудрым кристаллом. Злые скексисы, похожие на ящеров, повредили его, ввергнув мир в хаос. Доблестный народец гелфлинги пойдёт на всё, лишь бы вернуть потерянный рай. Персонажи озвучены Линой Хиди из "Игры престолов", Сигурни Уивер, Хеленой Бонем Картер, комиком Тоби Джонсом и другими известными актёрами.

Сериал "Охотник за разумом", второй сезон. Дата выхода — в течение августа

Отличная новость: долгожданный новый сезон сериала от Дэвида Финчера выйдет совсем скоро. История двух первоклассных агентов ФБР, работающих с серийными убийцами. Сюжет разворачивается в Америке конца 70-х — времени разгула криминала. В основе "Охотников за разумом" лежат мемуары Джона Дугласа, бывшего агента ФБР, выступившего прототипом Джека Кроуфорда из трилогии о Ганнибале Лектере.