"Холодное сердце" Disney. Как американцы нагло украли "Короля Льва" и не только

Все помнят смерть Муфасы, пахучего бородавочника Пумбу и эффектное возвращение Симбы. Но мало кто знает, что всех этих персонажей Disney украла у японцев. И это не единственный случай. В честь премьеры нового "Короля Льва" Лайф рассказывает, как главная мультипликационная студия мира неоднократно наживалась на чужих идеях.

Говорят, король ненастоящий!

"Король Лев" дебютировал без малого четверть века назад. Почти за 25 лет этот мультфильм оброс многими регалиями. Взять хотя бы саундтрек. До 2014 года он считался самым тиражируемым в мире среди анимационных картин. Перенял этот титул, к слову, другой хит Disney — "Холодное сердце" с незабываемой Let it Go. Но все эти годы за "Королём" также тянется шлейф презрения: картину считают плагиатом.

"Кимба, белый лев", известный также как "Император джунглей", — так называется произведение, с оглядкой на которое писалось приключение Симбы. Изначально "Император джунглей" — это манга, японский комикс, Осаму Тэдзуки. А затем и одноимённое аниме — японский мультфильм. Оба появились задолго до американского подражателя — в 1950 году и 1965-м соответственно.

Осаму Тэдзука, несмотря на то что мало кому известен в России, на самом деле был человеком с большой буквы. Именно он заложил основы визуального стиля манги и аниме. Недаром его ещё называют "японским Уолтом Диснеем". В общем, Disney поступила крайне опрометчиво, когда решила подглядеть в его тетрадку, надеясь при этом остаться незамеченной.

Так в чём сходство?

История Кимбы традиционна для японской мультипликации: она посвящена конфликту искрящегося и коптящего технологического прогресса с вечно цветущей природой. "Император джунглей" — про поиск баланса между этими стихиями. Тогда как "Король Лев" — не менее философское произведение, но про неразрывность цикла жизни и смерти. И вот эта разница идейной нагрузки — единственное, что в своё время спасло Disney от фиаско. Ведь всё остальное крайне трудно списать на совпадения.

Взять хотя бы персонажей, которые схожи не только внешне, но и функционально. Кимба и Симба — престолонаследники. Эквивалентом Налы, подруги Симбы, в оригинале выступает Китти. Близнецом мандрила Рафики в аниме является того же рода животное по кличке Дан’л. Помните тукана-мажордома Зазу из "Короля Льва"? Он, очевидно, косплеит не менее важного зелёного попугая Поли из "Императора джунглей". Муфаса — Цезарь. Шрам — Коготь. Гиены Шанзи, Банзай и Эд — Сильвестр, Том и Бо. Даже кабан-бородавочник Пумба — и тот позаимствован.

На героях сходство произведений не заканчивается. В мультиках также много идентичных сцен. Истории Кимбы и Симбы одинаково открываются торжеством по случаю рождения львёнка. И там и там игра детёнышей однажды перерастает в карнавал с участием слонов, гиппопотамов и страусов. После которого, к слову, львята в каждой из картин попадают на кладбище, где знакомятся с гиенами — прихвостнями злых львов. И так же, как в диснеевском аналоге Муфаса спасает Налу и Симбу, в "Императоре джунглей" Цезарь приходит на выручку Кимбе и Китти. В конце концов и Кимба, и Симба после изгнания возвращаются в прайд и расправляются с Когтём и Шрамом, у которых, к слову, одинаково подбит глаз. Ах да… Юные львы предварительно обращаются к отцам, образы которых возникают в небе. Это совпадение, к слову, высмеяли "Симпсоны". "Ты должен был отомстить за меня, Кимба. Упс… Я хотел сказать — Симба", — говорит лев из облаков Лизе.

Ну, авторы "Короля Льва" ведь всё потом объяснили?

Скандал был. Но в 1994 году, когда не было Facebook и Change.org, он быстро сошёл на нет. Хотя неудобные вопросы создателям "Короля Льва" задают до сих пор.

Роб Минкофф, один из режиссёров подделки, сходство персонажей объяснил тем, что журналисты снова всё переврали. Мол, пересечения были неизбежны: пойди сделай мультфильм про зверей в Африке, где не будет львов, гиен и попугаев. Продюсер Чарли Финк считает , что если "Король Лев" и был вдохновлён какими-нибудь произведениями, то только "Бэмби" и "Гамлетом" Уильяма Шекспира. Второй режиссёр, Роджер Аллерс, уже в 2014 году искренне всех уверял , что в жизни не слышал ни про какого Кимбу до скандала. А если бы знал, то обязательно бы упомянул создателя манги в титрах. Впрочем, журналисты уверены, что Аллерс просто не мог не знать про Кимбу, поскольку в 80-е жил и работал аниматором в Токио. Незадолго до этого как раз вышел ремейк "Императора джунглей", и его крутили по ТВ в прайм-тайм.

Не в пользу Disney в этой истории и тот факт, что Мэтью Бродерик, актёр, озвучивший взрослого Симбу, прекрасно знал о Кимбе до начала работы над "Королём Львом". Более того, даже в ходе работы он думал, что дарит свой голос белому льву. Аниматор Том Сито также признался , что знал про аниме, до "Короля Льва". Однако, по его словам, это не значит, что команда художников целенаправленно копировала работу японских коллег.

Фред Лэдд, западный популяризатор японской мультипликации, уверен , что в Disney прекрасно знали про "Императора джунглей". Мол, он лично знал аниматора, который фанател от японского мультфильма.

Вот ещё одно любопытное совпадение. Дисковое издание "Короля Льва" некоторое время выходило с подборкой дополнительных материалов. Одним из них был скриншот из ранней версии мультфильма — с белым львёнком.

В Японии, наверное, "Король Лев" запрещён?

Аудитория Страны восходящего солнца отреагировала на якобы случайные совпадения более остро. Вскоре после японской премьеры "Короля Льва" несколько сотен комиксистов и аниматоров публично выразили недовольство. Они не просили денежной компенсации, но настаивали на том, чтобы Disney добавила в титры имя Осаму Тэдзуки.

Впрочем, ходила байка и о том, что японцам просто заплатили, чтобы они не возмущались. Но Ёсихиро Симидзу, близкий друг Тэдзуки и менеджер студии Tezuka Production, которой принадлежат права на "Белого льва", эту теорию опроверг . Также он говорил, что были энтузиасты, которые судились с американской компанией, но безуспешно. "Адвокаты Disney входят в двадцатку лучших в мире", — говорил он Рональду Кельтсу, автору книги Japanamerica: How Japanese Pop Culture Has Invaded the US.

После "Короля Льва" Disney усвоила урок?

Едва ли. Например, диснеевскую "Атлантиду" сравнива ют с японским мультсериалом "Надя с загадочного моря". Там, как и в случае с "Королём Львом", много идентичных кадров и сцен. Самый кассовый в истории мультфильм "Холодное сердце" тоже, вероятно, создавался под впечатлением от аниме Saint Seiya. Уж очень сильно похожи главные героини этих произведений.

Если экстраполировать проблему на весь Голливуд, то и там есть к чему придраться. Шедевр Даррена Аронофски "Чёрный лебедь" обвиняли в плагиате аниме "Истиная грусть" Сатоси Кона. Аронофски, к слову, довольно быстро признал сходство своего проекта с работой японца, но всё ещё отрицает влияние мультфильма на постановку "Чёрного лебедя". Поразительное сходство критики подмечают между "Паприкой" всё ещё Сатоси Кона и "Началом" Кристофера Нолана.

Это ведь ужасно несправедливо?

Не совсем. Если не считать наглого копирования "Императора джунглей", большой трагедии здесь нет. Дело в том, что и сами японцы горазды в заимствовании идей в западных источниках. Прямых доказательств нет, но тот же Кимба мог родиться в голове Тэдзуки после прочтения брутального комикса "Симба: Король зверей". "Нади с загадочного моря" не было бы без "Путешествий Гулливера". "Призрак в доспехах" Мамору Осии, вдохновивший братьев Вачовски на создание "Матрицы", создавался под влиянием "Бегущего по лезвию" Ридли Скотта.

И этот список можно продолжать бесконечно. Взаимопроникновения поп-культур Японии и США не могло не быть исторически. Однако на Востоке к этому вопросу, совершенно очевидно, подходят куда деликатнее: они если что-то и заимствуют, то совсем этого не скрывают. А вот американское "цитирование" аниме всё же больше похоже на апроприацию, обесценивание значимости первоисточника, или, на простом русском языке, — на воровство.