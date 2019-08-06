Бонд — женщина, и это лишь начало. Фильмы, которые уничтожила толерантность

Роль Джеймса Бонда досталась темнокожей женщине. Вместе с ней в юбилейном 25-м фильме про агента 007 сыграет 70-летний принц Чарльз. Создатели фильма уверены, что зрители будут в восторге. Но фанаты негодуют: стремление к толерантному кинематографу убивает уже далеко не первый фильм.

В 2020 году Джеймс Бонд отправится на пенсию на Ямайку. Вместо него агентом 007 станет темнокожая шпионка, которую сыграет Лашана Линч. В соцсетях по этому поводу появилось огромное количество шуток.

Ещё одна новость: в новой части бондианы может появиться принц Чарльз с камео.

— Он является воплощением всего британского, идеально подходит для эпизодической роли... Фанаты серии со всего мира полюбят его, — сообщает Daily Mail.

Стремление к равноправию и попытки "не обидеть никого ничем" в кино порой доходят до абсурда. Лайф собрал несколько примеров толерантных фильмов, которые разочаровали поклонников и которые вряд ли захочется пересмотреть.

Люди в чёрном: Интернэшнл Сильная темнокожая женщина способна уничтожить любое зло Кадр из фильма "Люди в чёрном: Интернэшнл" / "Кинопоиск"

В фильме "Люди в чёрном" всегда были белый и афроамериканец — сноб Томми Ли Джонс и забавный Уилл Смит. Но это, видимо, недостаточно толерантно. Поэтому теперь убойный дуэт состоит из смазливого белого парня и темнокожей стажёрки. Ей подготовка не нужна — она с первого удара разносит всех злодеев и дерётся круче опытного агента. Настоящая женщина нового мира.

Охотники за привидениями Склочные и кривляющиеся дамы убивают духов Кадр из фильма "Охотники за привидениями" / "Кинопоиск"

В 1990-е годы сценарист Дэн Эйкройд задумывал в третьем фильме отправить охотников за привидениями в ад. Потом своё решение он пересмотрел, но даже подумать не мог, что ад случится сам собой. Любимый фильм миллионов зрителей "Охотники за привидениями" в 2016-м получил обновление. Вместо смешных мужчин за духами гонялись несмешные кривляющиеся женщины.

Как пишет американская пресса, скандалы начались на съёмочной площадке чуть ли не с первых дней: актрисы устраивали ссоры из-за количества экранного времени. Говорят, что режиссёр Пол Фиг срывался и плакал во время съёмок, осознавая, какой провал грядёт и сколько денег на него потрачено.

Красавица и чудовище Темнокожие и гомосексуалы вальсируют на балу Кадр из фильма "Красавица и чудовище" / "Кинопоиск"

Сказка о прекрасной девушке, влюбившейся в душу, а не во внешность, заставляла плакать весь мир в течение нескольких десятилетий. Но в 2017 году на экранах появилась новая интерпретация истории. Основная линия сюжета сохранилась, но девушки на балу, священник, мадам де Гардероб и возлюбленная Люмьера — темнокожие. Действие происходит, предположительно, в конце XVIII века. Темнокожие тогда были товаром, а не придворными господами и священниками.

Друг Гастона — гомосексуал. Намёки, флирт, заигрывания. В детской сказке это выглядит скорее комично и нелепо, на пропаганду мало похоже. И абсолютно неуместно.

Щелкунчик Афроамериканец спасает всех, ничего при этом не делая Кадр из фильма "Щелкунчик и четыре королевства" / "Кинопоиск"

В сказке Гофмана Щелкунчик представлен коренным баварцем. Студия Disney сделала его темнокожим, но таким же добрым и благородным, как в классическом сюжете. Только особого значения его присутствие в фильме не имеет — главная героиня отлично спасается сама. И зимой в одном платье она совсем не мёрзнет.

Сказочный лес очень напоминает русские зимние пейзажи. Балерина в этом лесу темнокожая, в белой пачке. Крутит фуэте под музыку Петра Чайковского. Искусство толерантности в полной мере.

Звёздные войны Интернациональный экипаж побеждает на межгалактическом уровне Кадр из фильма "Звёздные войны: Последние джедаи" / kinopoisk.ru

В седьмом эпизоде космической саги фанаты протестовали по поводу сильного женского персонажа и темнокожего имперского штурмовика. В восьмой части поклонников возмутила героиня с азиатской внешностью. Из-за злобных комментариев актрисе Келли Мэри Трэн пришлось удалить свою страницу в "Инстаграме".

Хотя в случае со "Звёздными войнами" претензии фанатов надуманы: темнокожие актёры были в фильме с самого начала. К примеру, Мейса Винду сыграл Сэмюэл Л. Джексон. Антитолерантность тоже повод хайпануть.

Некоторые поклонники считают, что провал "Хана Соло" как раз связан с тем, что герой — мужчина. Надо было снимать про принцессу Лею, и прокат был бы в разы круче.

Вечные Нам только предстоит познакомиться с самыми толерантными супергероями. Вы уже в предвкушении? Кадр из фильма "Вечные" / "Кинопоиск"

На Comic-Con были анонсированы фильмы Marvel, в которых так или иначе отражаются какие-то меньшинства. Полнометражный фильм "Вечные" выйдет в ноябре 2020 года, в нём центральные персонажи порадуют борцов за равноправие: гомосексуалы, цисгендеры, темнокожие, латиноамериканцы, азиаты, индусы — будут все. Кроме того, в проекте будет задействована слабослышащая актриса Лорен Ридлофф. Овации критиков гарантированы.