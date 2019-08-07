Аниме или Стартрек? Каким будет десятый фильм Тарантино

На пресс-конференции в Москве по случаю премьеры своего фильма "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не собирается уходить из кино и планирует снимать юбилейный десятый фильм. Режиссёры и критики рассказали Лайфу, какой может стать новая работа Тарантино и ждать ли зрителю толерантных картин от мастера боевиков.

В интервью австралийскому GQ в начале июля режиссёр Квентин Тарантино заявил, что изжил себя в художественных фильмах и, если зрители тепло примут его новую работу "Однажды в Голливуде" с Ди Каприо и Питтом в главных ролях, он уйдёт "на пике".

Но на пресс-конференции в Москве Тарантино сказал, что готовится к юбилейной картине.

— Я хочу сделать десять фильмов, у меня есть идея. "Однажды в Голливуде" — это предпоследний фильм. Честно говоря, я пока не знаю, что именно будет в десятом фильме, но я хочу сделать что-то грандиозное, — заявил режиссёр.

Тарантино регулярно угрожает уйти из профессии, как отмечает кинокритик Егор Москвитин, но всё-таки в ней остаётся, потому что не может жить без кино. И не так давно он говорил, что в ближайшие лет 5–7 он будет снимать, а потом задумается о детях, семейной жизни и отдыхе. Зрителей точно ждут новые фильмы Тарантино, но какими они будут и в каком количестве?

"Стартрек" с кровью и адреналином в сердце

В декабре 2017 года появились новости о том, что Тарантино будет снимать четвёртую часть "Звёздного пути". Режиссёр тогда отшучивался, что "Стартрек" — это лазейка, чтобы не завершать карьеру: оригинальных фильмов оставалось бы девять, а франшизная кинолента не в счёт.

— На самом деле мне кажется, если я решу сделать "Звёздный путь", то должен идти до конца. Это мой последний фильм. Не стоит в этом хитрить. Не уверен, сниму ли я его в итоге, но это может произойти, — оправдывался Тарантино.

Официально проект не был запущен, но, по заявлению режиссёра, сценарий написан и ждёт незначительных правок, и если он всё-таки приступит к съёмкам, то хочет сделать его "Криминальным чтивом" в космосе.

Бондиану снова ждут перемены

Фанаты серии о Джеймсе Бонде, вероятно, больше обрадуются, если Тарантино решит снимать новый фильм про супершпиона, чем новостям про женщину-агента 007. Пока что Квентин никаких заявлений по этому поводу не даёт, но в 2003 году он говорил о планах купить права на бондиану и сделать новую версию "Казино Рояль". Режиссёр хотел превратить фильм в продолжение "Криминального чтива" и взять Пирса Броснана на главную роль.

— Режиссёр собирался перенести действие картины в 60-е годы, реконструировать эпоху. По сути, он хотел сделать то же самое, что сделал в фильме "Однажды в Голливуде". Но если у Тарантино появится возможность вернуться к идее бондианы, вероятно, он её реализует, — говорит Егор Москвитин.

Убить Билла 3 и 4

Продолжение культового фильма "Убить Билла" Тарантино обещает сделать уже несколько лет. Главной героиней, в планах режиссёра, станет не "невеста", а темнокожая девочка, на глазах которой Ума Турман убила маму. Так история была бы закольцованной, а Тарантино смог бы вернуться к своему любимому персонажу — темнокожей женщине, которая мстит, как в фильме "Джеки Браун".

Кроме того, режиссёр неоднократно признавался в любви к аниме и говорил о желании сделать полнометражный фильм в этом жанре. Возможно, что вставки из первых двух частей "Убить Билла" перерастут в цельную картину.

Сериальные идеи

В производство сериалов сегодня вкладываются огромные деньги, вполне возможно, Тарантино мог бы снять многосерийный фильм. К тому же "Омерзительная восьмёрка" не так давно была выпущена Netflix как мини-сериал — четыре 50-минутных эпизода о событиях одной ночи в стиле вестерн.

Если бы Тарантино взялся за производство "многосерийки", по мнению кинокритиков, он выбрал бы историю про отряд женщин-киллеров, которые наводят порядки в Лос-Анджелесе.

За толерантность

По мнению кинокритика Игоря Игрицкого, Тарантино в своих работах проходится по мейнстримным темам голливудского кино: про убийц, про гангстеров, про фашистов, про белых и чёрных. Он снимает про рэперные точки культуры того времени, в котором он живёт.

— Что ещё осталось? Он не затрагивал тему ЛГБТ. О феминизме Тарантино снимал много: "Убить Билла" — это настоящий манифест феминизма. Но в его фильмах ещё не было гомосексуалистов, трансгендеров. А мне кажется, что для таких картин он готов, — говорит Игрицкий.

Против толерантности

Тарантино — один из немногих режиссёров, кто заслужил право не идти на поводу времени. Поэтому он может оставаться самим собой: показывать в фильмах насилие, кровь, убийства, называть темнокожих как ему хочется.

— Режиссёр Спайк Ли упрекнул Тарантино в частом использовании слова "нигер" в фильме "Джанго освобождённый". В итоге Квентин ответил, что в фильме он говорит правду, описывая жизнь темнокожих той эпохи, а подобные обвинения — это и есть настоящий расизм. На его сторону встал Самуэль Л. Джексон, поэтому скандал на почве толерантности удалось замять, — рассказывает Егор Москвитин.

Квентин всегда снимает только на те темы, которые ему интересны. Режиссёр Сарик Андреасян считает, что в фильмах Тарантино всегда есть дань уважения прошлому.

— В его жизни уже всё давным-давно случилось — он культовый герой. Первая ассоциация на слово "режиссёр" — это Тарантино. У любого человека на планете. Вряд ли он будет идти на поводу у зрителей. Мы никогда не узнаем, что у него в голове. А из-за толерантности мы уже давно не видим хороших фильмов, поэтому следовать этому тренду режиссёр вряд ли станет, — добавил Андреасян.

Если Тарантино воплотит ещё одну свою мечту — приквел о Винсенте Веге из "Криминального чтива", там вряд ли появятся аккуратные выражения и романтичные сюжеты. Всё-таки Тарантино любят за боевики категории В, долгие диалоги и постиронию в каждом кадре.