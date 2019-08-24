Круче, чем IMAX. Как создавали спецэффекты в культовых фильмах СССР

В августе 1976 года на большой экран вышел главный новогодний фильм — "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Зимний фильм с сугробами на Третьей улице Строителей снимали весной, когда снега не было. Эльдару Рязанову пришлось рассыпать нафталин и манную крупу. Лайф собрал яркие примеры спецэффектов из советского кинематографа, в которых всё создано руками художников и монтажёров.

Ирония зимы

По задумке режиссёра, съёмки в Ленинграде должны были проходить на заснеженных улицах: за выброшенным в окно портретом Ипполита главной героине нужно было бежать по сугробам, а снег под ногами должен был хрустеть. Но осадков не было. Поэтому Эльдар Рязанов решил "обмануть природу". В окрестных аптеках ассистенты скупили всю вату и весь нафталин. Ватой украсили деревья, кусты, фонари и парапеты. Нафталин рассыпали тонким слоем по тротуарам, именно он и издавал характерный хруст при ходьбе.

Снегопад имитировали с помощью пушки, которая была заряжена манной крупой и мелкими макаронными звёздочками. Дворники были возмущены, а зрители ничего не заметили.

"Девчата" и "Александр Невский" — в нафталине

События фильма "Девчата", который вышел на экраны в 1962 году, разворачиваются в таёжной глубинке посреди зимы. Некоторые сцены снимали на Ялтинской киностудии также в летний период. Когда актёр заходил в дом с "мороза", а за ним вваливались клубы пара, на площадке было ужасно душно. "Паром" был пиротехник, который по команде пускал в кадр белый дым.

Другую часть зимних сцен снимали в августовскую жару в посёлке Оленино Тверской области. На местном леспромхозе был выделен склад, где художники укладывали вату на брёвна и посыпали их нафталином. Технику брызгали известкой. Местные жители позже вспоминали, как в жару Надежда Румянцева и Николай Рыбников мучились в тулупах и зимних шапках.

К помощи нафталина прибегал и Сергей Эйзенштейн, когда создавал фильм "Александр Невский" в 1938 году. Ледовое побоище снимали в 30-градусную жару на заасфальтированной площадке возле "Мосфильма". Поле залили жидким мелом, засыпали нафталином с солью, чтобы "скрипело". В качестве снега использовали пенопласт и пожарную пену.

Рекордные "Война и мир"

Сергей Бондарчук снимал "Войну и мир" на протяжении семи лет. Масштабный и дорогостоящий фильм попал в Книгу рекордов Гиннесса за количество статистов, участвовавших в картине, — около 15 тысяч человек были задействованы.

Экранизация Бородинского сражения стала сенсацией. Сцену снимали с 1 августа по 4 ноября 1936 года. В кадре — 13,5 тысячи пеших статистов, изображавших русские и французские войска, 1500 конников. Но Бондарчуку нужно было показать 120 тысяч человек. Компьютерных технологий не было, поэтому монтажёр наложил два плана друг на друга, создав тем самым видимость более сотни тысяч воинов. Быстрая смена планов не позволяет зрителю заметить "наложение".

Нарисовать взрывы в то время не представлялось возможным. Поэтому главный пиротехник картины Владимир Лихачёв задействовал 10 тонн пороха, 40 тонн керосина и 10 тысяч дымовых шашек. Никто из массовки и съёмочной группы не пострадал.

Человек-амфибия сквозь аквариум

Любимый советский фильм Квентина Тарантино был снят в 1961 году. Роман Александра Беляева в середине прошлого века не рискнул экранизировать ни один голливудский режиссёр. Говорят, что проектом заинтересовался Уолт Дисней, но никто не знал, как снимать художественный фильм под водой.

Советский режиссёр Владимир Чеботарёв пообщался с подводниками и понял, что снять фильм на глубине возможно, но трудно. Актёров стали тренировать работать под водой. В качестве консультанта хотели привлечь Жак-Ива Кусто, но Минкульт не выделил денег на опытного исследователя. Оператору Эдуарду Розовскому пришлось выкручиваться самостоятельно.

Съёмки проходили в Крыму на Чёрном море. Живности в нём немного, а для картинки требовались яркие рыбки с переливающимися чешуйками. Розовский придумал специальное приспособление — аквариум, который прикреплялся к объективу подводной камеры. Его наполняли рыбой, и все панорамные съёмки делались сквозь аквариум.

Актёры работали без дублёров: снимались столько, сколько могли держать воздух, с перерывами. Им давали акваланг, чтобы отдышаться до следующего эпизода.

Звёзды и молнии рисовали месяц

Художник-постановщик фильма "Гостья из будущего" Ольга Кравченя вспоминала, что путешествия главного героя Коли во времени сопровождались молниями, радугой и звёздами. Для их создания в лазерной лаборатории прорисовывались оптические эффекты, их снимали на плёнку, а затем накладывали на кадры с актёром. На создание такой картинки уходил минимум месяц работы.

Благодаря хитрости операторов в Ботаническом саду Москвы на съёмках фильма "вырос" "Институт времени". Макет здания — около 50 сантиметров высотой — подвешивали на тросах, оператор настраивал камеру таким образом, чтобы зрителю казалось, что на поляне стоит огромный институт.

Советская невесомость

Фильм "Москва — Кассиопея" 1973 года произвёл фурор не только среди зрителей, но и среди кинематографистов. В кадре появляются сразу три героя, которые перемещаются в невесомости. Создать такой эффект в 70-е годы — это действительно фантастика.

Инженер-конструктор Валерий Павлотос придумал декорацию, которая удивит всех: 18-метровый коридор на 12 роликовых опорах с возможностью вращения на 360 градусов. Камера жёстко закреплялась и вращалась вместе с коридором. Актёр бежал на камеру.

Первый "космонавт" по сюжету забегал в коридор, наступал на тюбик с клеем и не мог оторвать ногу. Инженеры закрепили ботинок к полу дополнительными болтами. Актёр присаживался, чтобы развязать шнурки, в этой позе его фиксировали с помощью ремней, спрятанных под костюмом. После этого коридор начинал вращаться по вертикали: второй актёр бежит на камеру, у зрителя создаётся впечатление, что он перемещается по стене —параллельно полу — благодаря тому, что камера закреплена и вращается вместе с коридором. Третий космонавт влетает в помещение, не касаясь ни стен, ни пола. Актёр был пристёгнут к стальной трубе, крепления спрятали под одежду. С помощью этого устройства "космонавта" могли вращать и перемещать в разные стороны.

Ни один из голливудских кинотехников не смог догадаться, как была снята данная сцена. Съёмочная группа получила золотую медаль международного конкурса УНИАТЕК "За техническое совершенство".