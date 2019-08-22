Киану Ривз войдёт в "Матрицу-4"! Каким будет продолжение культовой серии фильмов

Киностудия Warner Bros. официально анонсировала новый фильм во вселенной "Матрицы". Лайф рассказывает, что известно о картине на сегодня, чего от неё ждать, и вспоминает, почему вообще "Матрица" стала культовой.

Что известно?

Слухи о новой "Матрице" циркулируют в СМИ не первый год. Будущей картине приписывали всякое. Вплоть до того, что роль Нео прочили темнокожему актёру. Но авторы перезапуска всё же остановились на каноничных образах. Уже известно, что главных героев оригинальной трилогии — Нео и Тринити — сыграют прежние актёры: Киану Ривз, который переживает новый пик популярности, и Кэрри-Энн Мосс, которая после фильмов Ланы и Лилли Вачовски чаще появляется в сериалах, нежели в блокбастерах.

Однако не стоит завышать свои ожидания. Возвращение Ривза и Мосс не значит, что Нео и Тринити обязательно будут ключевыми персонажами. Не стоит исключать, что старых героев используют только для фан-сервиса. Как, например, в современных "Звёздных войнах". Там история вращается вокруг новых протагонистов, а Люк, Лея и другие старые персонажи используются для заманивания поклонников оригинальных картин в кинозалы.

Сценарий новой "Матрицы", как и прежней, напишет Лана Вачовски. Правда, без своей сестры Лилли. Это первый раз, когда тандем Вачовски будет работать порознь. Но это не значит, что Лане будет одиноко. В качестве соавторов к ней приставили Александра Хемона и Дэвида Митчелла. У обоих далеко не самые большие послужные списки: Хемон работал с Вачовски только над сериалом "Восьмое чувство", а Митчелл успел принять участие ещё и в создании "Облачного атласа".

И самое важное. Режиссёром новой "Матрицы" назначена всё та же Лана Вачовски. Она же числится и одним из продюсеров. Это позволяет предположить, какой получится новая "Матрица".

Что ждать от картины?

Похоже, нас ждёт нетипичное, очень зрелищное и провальное кино. После "Матрицы" Вачовски сняли три блокбастера: "Спиди-гонщик", "Облачный атлас" и "Восхождение Юпитер". Всех их объединяют три вещи: нестандартное повествование, очень много спецэффектов и слабые сборы.

В "Спиди-гонщике" авторы перестарались в стремлении сохранить стилистику одноимённого аниме. Оказалось, что не все приёмы японских мультипликаторов гармонично смотрятся в игровом кино. А казуальные зрители не захотели закрывать глаза на эту условность. К тому же "Спиди-гонщик" имел нелинейное повествование, что тоже сбивало с толку неподготовленную публику.

"Облачный атлас" рассказывает шесть разных историй, действие которых разворачивается в шести разных эпохах. Нить повествования пронизывает каждую главу, но, чтобы её хорошо разглядеть, "Облачный атлас" придётся пересмотреть несколько раз, что довольно смело для картины с бюджетом более 100 миллионов долларов. Увы, смелость эта не нашла отклика у массового зрителя.

"Восхождение Юпитер" на первый взгляд кажется типичным блокбастером про космос. На деле же он претендует на звание "умной" фантастики. Причём снова за счёт нелинейного повествования. Которое, как отметили критики, скорее путает и раздражает зрителя, чем увлекает и развлекает. К тому же у многих негативную реакцию вызвало обилие спецэффектов. Их, как отмечают, было неоправданно много.

Почему "Матрица" культовая?

Причин масса. Но главная — "Матрица" доказала, что зрелищность и интеллектуальность не обязаны быть взаимоисключающими компонентами блокбастера. Да, до "Матрицы" был хотя бы "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта. Вполне себе сложный и зрелищный фильм. Однако первое в нём заметно превалирует над вторым — в картине Скотта нет динамики. Вачовски же используют сложные сюжетные концепции, но при этом не забывают развлекать зрителя экшен-сценами, которые до сих пор считаются образцовыми.

К слову, об экшене. Именно после "Матрицы" голливудские режиссёры начали злоупотреблять приёмом bullet time. Это когда камера летит за пулей и вокруг замедляется время. Этот приём заездили так сильно, что в конце концов его использование стало моветоном.

Также "Матрица" показала Голливуду, что успешный блокбастер может быть не только интеллектуальным, но и взрослым. Мало кто вспомнит, но оригинальный фильм получил рейтинг R. То есть в кинотеатры не пускали зрителей младше 17 лет. И это не помешало картине окупиться почти восемь раз. Невиданный успех, если не считать ужастики или эротику.

Первая "Матрица" вышла в 1999 году. Критики считают, что качество её спецэффектов задало новую планку, к которой остальные подтягивались ещё несколько лет. В этом смысле опус магнум Вачовски часто сравнивают со "Звёздными войнами" 1977 года.

"Матрицу" считают пророческим произведением. Оно породило огромное количество дискуссий на тему того, что человечество, показанное в фильме, — неизбежный результат текущего технологического прогресса. Илон Маск, например, считает , что рано или поздно качество компьютерной графики достигнет такого уровня, что мы перестанем отличать её от реальности. Или уже перестали. Просто мы этого не замечаем, потому что находимся в матрице.

Другим важным показателем культовости произведения является то, что его сюжет продолжает развиваться за пределами продукта. "Матрица" здесь не лучший, но и не худший пример. Миллионы фанатов франшизы за 20 лет изучили каждый кадр классической трилогии (забавно, да, "Матрица" уже классическая?) и вместо Вачовски заполнили все умышленные сюжетные пробелы. Полная картина породила множество теорий, которые делают мир "Матрицы" ещё шире. Одна, например, доказывает, что мир матрицы тоже матрица. Зион — место, в котором проснувшиеся люди противостоят машинам, ещё один слой симуляции, созданной роботами. На самом же деле все освободители продолжают лежать в капсулах и питать машины.

Снимают шляпу киноделы перед Вачовски и за их находчивость. В кино очень часто неприметные на первый взгляд детали несут какой-то смысл. Но сёстры-постановщицы вышли в этом плане на новый уровень. Режиссёры превратили цвета "Матрицы" в ключ, который помогает собрать пазл. Доминирование конкретного цвета в разных сценах всегда является подсказкой для зрителя. Много зелёного — значит, действие разворачивается в симуляции. Синий — реальный мир. Красный — сигнал тревоги, признак того, что вот-вот случится нечто плохое. Белый, наоборот, символизирует безопасность, покой и умиротворение.