Брэд Питт в космосе, "Рэмбо", "Одесса" и стриптиз. Главные премьеры сентября

Лайф выбрал самые интересные новинки кинопроката сентября — фантастика, мистика, ужасы и комедии.

В этом месяце зрителей ждут такие хиты, как продолжение истории клоуна-маньяка Пеннивайза, которое похвалил сам Стивен Кинг, фантастика с Брэдом Питтом, новый сезон "Американской истории ужасов", фильм от создателя "Стиляг", ещё одна лента эпохи Чарльза Мэнсона, мистика с Ольгой Куриленко и драма о стриптизёршах.

"Оно-2", 5 сентября

Экранизация Стивена Кинга 2017 года оказалась настолько успешной, что развеяла все сомнения режиссёра Андреса Мускетти по поводу необходимости сиквела. Кровавые сцены с жутким клоуном Пеннивайзом не отпугнули зрителя, а напротив — только разожгли аппетит. Казалось, что зло побеждено, ведь клоун, наводивший страх на обитателей штата Мэн, убит отважными подростками. Но спустя почти тридцать лет он снова вернётся, чтобы нарушить их размеренное существование. Сам Стивен Кинг сказал, что новая часть будет "ужасающей и захватывающей".

"Одесса", 5 сентября

По словам Ярмольника, у Валерия Тодоровского во время учёбы во ВГИКе было две мечты — снять фильм про стиляг и про собственное одесское детство. Первую мечту режиссёр исполнил ещё десять лет назад, пришло время погрузиться в Одессу 70-х. Журналист Борис, которого играет Евгений Цыганов, приезжает с сыном на пару дней в Одессу, на побывку к тестю с тёщей. Но тут объявляют карантин из-за эпидемии холеры. Незапланированный отпуск обещает круто изменить его жизнь.

Куда ты пропала, Бернадетт? 5 сентября

Новый фильм Ричарда Линклейтера с Кейт Бланшетт в главной роли. У Бернадетт, милой женщины и талантливого архитектора, есть всё, о чём можно мечтать: уютный дом, лапочка-дочка, успешный и любящий муж. Хоть она и выбивается из компании соседских мамаш, никто не мог представить, что в один прекрасный день Бернадетт уйдёт куда глаза глядят. Ради чего? Чтобы найти себя. Фильм снят по одноимённому роману Марии Семпл.

"Зеровилль", 5 сентября

Новая совместная работа Джеймса Франко и Сета Рогена. Действие фильма происходит там же, где разворачиваются события нового фильма Тарантино, да и в том же году. Синефил Айк Джером, вопреки воле отца, едет в Голливуд, устраивается костюмером на съёмочную площадку, затем — монтажёром и вскоре с головой уходит в кинопроизводство. Он очаровывает всех своей татуировкой, всё глубже погружается в богемную жизнь, узнаёт самые потаённые и неприглядные тайны "фабрики грёз". Узнаем, чем всё это закончится.

"Двойка" (3-й сезон), 9 сентября

Сериал HBO от создателей "Настоящего детектива" и "Прослушки" открывает зрителю мир секс-индустрии 1970–1980-х годов, процветавшей в самом сердце Манхэттена, пока появление СПИДа, распространение наркотиков и обновление рынка недвижимости не положили конец этому безумию. Удивительно, что главным героем проекта становится сам Манхэттен, но при этом с ярких персонажей акцент также не смещается. Если вам нравится сериал "Винил", спродюсированный Мартином Скорсезе, "Двойка" вас также не оставит равнодушным.

"Мистер Мерседес" (3-й сезон), 10 сентября

Продолжение успешного проекта, в котором принял участие создатель "Клана Сопрано" Джек Бендер. Полицейский в отставке Билл Ходжес, которого сыграл Брендан Глисон из "Залечь на дно в Брюгге", возвращается к работе, потому что ему не даёт покоя нераскрытое дело — жестокое убийство шестнадцати человек. Брэди Хартфилд не может забыть пьянящее чувство, когда на угнанном "мерседесе" он врезался в толпу. Он не хочет останавливаться — он уже планирует новое преступление, по сравнению с которым прошлое — цветочки. На кону жизнь сотен людей, и от действий Билла Ходжеса зависит очень многое.

"Капитал в XXI веке", 12 сентября

Главный персонаж фильма Джастина Пембертона — капитализм. Семья Симпсонов соседствует с героями Джейн Остин. Уолл-стрит влияет на цены в Окленде, а причины сегодняшней инфляции берут истоки аж в Первой мировой войне. Суперхит о капитале отражает главные проблемы сегодняшнего дня и формулирует основные задачи будущего. Фильм — экранизация одноимённого бестселлера Тома Пикетти.

"Стриптизёрши", 12 сентября

История ярких, сексуальных и очень амбициозных подруг от режиссёра Лорин Скафарии. Девушки танцуют стриптиз в элитном клубе. Их клиенты — финансовые воротилы с Уолл-стрит. Случается конфликт, и накопления девушек превращаются в пыль, а карета, как водится, — в тыкву. Теперь подруги по несчастью жаждут реванша. У них есть дерзкий план, как вернуть потерянные деньги, вернуться к привычному роскошному существованию и оставить дельцов с носом.

"Американская история ужасов" (9-й сезон), 18 сентября

Долгожданный новый сезон популярного проекта от Netflix, одним из авторов которого выступил режиссёр сериала "Фарго" Майкл Аппендаль. Подросток Мэри Адлер сообщает о сексуальном насилии, которое было совершено над ней грабителем в её доме. Однако полицейские и близкие говорят, что её версия событий звучит абсурдно и неправдоподобно. Тем временем в паре сотен миль от места, где живёт Мэри, два детектива расследуют преступления, удивительно похожие на то, о чём говорила Мэри. Возможно, в округе орудует серийный маньяк и прямо сейчас он подбирается к дому новой жертвы...

Yesterday, 19 сентября

Совместная работа Ричарда Кёртиса и Дэнни Бойла, автора таких хитов, как "На игле", "28 дней спустя" и "Миллионер из трущоб", вылилась в душещипательный фантастический ромком с элементами критики современного европейского общества с его изнеженностью. Музыкант-неудачник Джек Малик в один прекрасный день понимает, что в мире не осталось никого, кто знал бы группу "Битлз", даже всезнайка-гугл. В жизни Джека наступает звёздный час, ведь он знает наизусть все альбомы ливерпульской четвёрки. Начинается его восхождение на олимп славы. Чем это закончится — бог его знает.

"Комната желаний", 19 сентября

Мистическая драма Кристиана Волькмана, известного по сотрудничеству с певицей Zaz. Влюблённые, которых сыграли Ольга Куриленко и Кевин Янссенс, переезжают в загородный особняк, где обнаруживают тайную комнату, в которой исполняются все мечты. Деньги, произведения искусства, одежда от-кутюр — всё, на что способна фантазия человека, изголодавшегося по роскоши. Но есть желания, выходящие за пределы материального. Героиня давно хочет детей. Она просит комнату помочь ей, и с этого момента начинает твориться что-то непонятное и жуткое.

"Рембо-5. Последняя кровь", 19 сентября

Со времени выхода последнего фильма франшизы прошло больше десяти лет. Четвёртый фильм окупился в прокате в два раза, ведь зрителю до сих пор интересно наблюдать за Джоном Рэмбо, пусть иногда это всё доходит до абсурда. Достаточно вспомнить третью, антисоветскую часть, которая получила "Золотую малину". Но с пятой, похоже, всё в порядке. Адриан Грюнберг, автор такого хита с Мелом Гибсоном, как "Весёлые каникулы", постарался на славу. Нас ждёт убойный вестерн в духе "Непрощённого" Клинта Иствуда. Джон Рэмбо обрёл тихую гавань на ранчо отца, у него есть подруга, которая помогает ему вести хозяйство. Однажды её дочь попадает в переделку, и ветерану вьетнамской войны приходится снова взяться за оружие.

"Тайна печати дракона", 19 сентября

Долгожданный русско-китайский проект режиссёра Олега Степченко с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном. Британский путешественник, Джонатан Грин, получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Впереди — путь, полный головокружительных приключений, который приведёт его в Китай. Мистер Грин столкнётся с массой головокружительных открытий, внезапных встреч с монстрами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-ваном — царём всех драконов. И всё же что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию?! Встретиться с ним вновь! Итак, на ринг выходят: рационализм и скептицизм мистера Грина и древняя восточная чёрная магия.

"Воскресенье", 19 сентября

Фильм — участник конкурсной программы ММКФ-2019 режиссёра Светланы Проскуриной. Нет, это не экранизация Толстого. По сюжету, чиновник из мэрии провинциального российского города получает записку: "Скоро умрёшь". Не придав этому значения, он готовится провести очередное воскресенье по намеченному графику — семья, друзья, свои дела, работа, развлечения… Но это воскресенье пройдёт по-другому. С самого утра что-то пойдёт не так, и масштабы разрастающегося хаоса будут только прогрессировать, чтобы потом... Чтобы что?

"К звёздам", 26 сентября

Новый фантастический блокбастер Джеймса Грэя с Брэдом Питтом, Лив Тайлер и Томми Ли Джонсом в главных ролях. 20 лет назад учёный-бунтарь Клиффорд Макбрайд полетел на планету Нептун в поисках инопланетного разума. Миссия потерпела фиаско, команда погибла, экспедиция породила массу слухов и мифов. Рой, сын Клиффорда, в поисках ответов на волнующие его вопросы отправляется по стопам отца в путешествие по Солнечной системе. Что он там найдёт — самого отца или то, что перевернёт представление человечества об иных цивилизациях?