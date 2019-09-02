Оно — не "Оно-2". Кинотеатры обманывают зрителей с продажей билетов на хоррор

Ряд кинотеатров начал продавать билеты на фильм "Оно-2" с датой показа 2, 3 и 4 сентября, хотя премьера назначена на 5 сентября. Только при покупке билета выясняется, что на экране не премьера хоррора, а первая часть — "Оно".

Премьеру "Оно-2" ждут все любители ужасов, клоунов и книг Стивена Кинга. В российском кинопрокате фильм стартует 5 сентября, но некоторые кинотеатры пытаются заманить зрителей в свои залы до назначенного дня.

Если в поисковике ввести "Оно-2 афиша", выпадают три кинотеатра с вечерними сеансами культового ужастика.

При оформлении билета также высвечивается "Оно-2".

Но, когда покупателю открывается окно с выбором мест в зале, название меняется на первую часть экранизации романа Кинга — "Оно". Желание посмотреть фильм раньше всех может сбить с толку, и зрителю придётся смотреть старую картину, 2017 года, вместо долгожданной премьеры.

Если обратить внимание на верхний левый угол плана зала, то можно увидеть, что вы выбираете место на фильм "Оно", а не "Оно 2". Будьте внимательны при оформлении билетов. Вторая часть хоррора про клоуна-убийцу стартует в России лишь 5 сентября 2019 года.

Лайф обратился за комментариями к представителям "Каро" и "Формула кино", в чьих залах, якобы до премьеры, начали показ "Оно 2", однако представители обеих компаний от комментариев отказались.