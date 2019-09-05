"Оно" не одно. Жуткие истории клоунов-маньяков, которые насиловали и убивали

В российском прокате стартовал показ "Оно-2", фильма ужасов, в котором главные герои противостоят злобной сущности в образе клоуна. Увы, но цирковые лицедеи могут быть жестокими злодеями не только в кино. Лайф рассказывает несколько реальных историй, которые легко дадут прикурить Пеннивайзу из "Оно".

Он вдохновил Стивена Кинга на "Оно"

Джон Уэйн Гейси — младший родился 17 марта 1942 года в семье жестокого пьяницы из Чикаго. Отец Джона был настоящим чудовищем. Он часто бил свою жену, не делая скидок даже на беременность. Мать тоже чуткостью не отличалась и подвергала сына жестоким и унизительным наказаниям. Например, когда женщина увидела, как маленький Джон играет с её нижним бельём, она заставила мальчика носить свои трусики. С тех пор имя Джон почти перестало существовать для папаши: он чаще обращался к мальчику словами "придурок" и "педик".

Помимо отца-абьюзера и равнодушной матери были и другие обстоятельства, которые нанесли Гейси-младшему глубокие душевные раны. В возрасте восьми-девяти лет мальчика совратила умственно-отсталая соседка. Примерно в том же возрасте над Джоном надругался друг отца.

Девиации у парня начали проявляться уже в подростковом возрасте. В школе он пытался изнасиловать маленькую девочку. Хотел показать отцу свою мужественность. Но вместо гордости вызвал у него только неконтролируемый приступ гнева с последующими побоями. В 18 лет Джон бросил школу и сбежал из дома.

Обосновался он в Лас-Вегасе. Вдали от родственников-тиранов у него, казалось бы, начала складываться нормальная жизнь. В 1964 году он женился, потом обзавёлся парой детей, стал управляющим в местном KFC, вступил в Демократическую партию. Но в 67-м Джон загремел в тюрьму. Ему дали десять лет за совращение несовершеннолетних. Отсидев 18 месяцев, педофил добился досрочного освобождения. Снова женился, открыл строительную фирму, занялся благотворительностью, а по выходным стал подрабатывать клоуном Пого на детских праздниках.

Спустя несколько лет, уже разведясь, Джон часто вечерами колесил по округе на машине. Находил скучающих парней и звал в свой большой дом развлечься. Там Гейси-младший насиловал их и убивал. Первой жертве было всего 16 лет. Случилось это в 1972 году. До 78-го Джон изнасиловал и убил ещё 32 человека в возрасте от 14 до 23 лет. Полицейские нашли в подвале дома Гейси 25 разлагающихся трупов. Остальных маньяк либо похоронил на участке, либо выкинул в реку.

Гейси арестовали в 80-м году и сразу приговорили к смертной казни. Но состоялась она только 14 лет спустя — ублюдок подавал апелляции. Коротая время за решёткой, убийца часто рисовал жутких клоунов. Его картины до сих пор выставляются и продаются за тысячи долларов.

Киллер с красным носом

Май 1990 года. Веллингтон, штат Флорида. В 10:45 Марлен Уоррен слышит звонок в дверь. Через окно она видит на крыльце клоуна с букетом и двумя шариками. Заинтригованная женщина открывает дверь, и тут же её лицо прошивает пуля. Клоун прячет пистолет и скрывается на автомобиле в неизвестном направлении. Марлен Уоррен отправляется в больницу, где умирает двое суток спустя.

Первым подозреваемым в убийстве оказался супруг Марлен — Майкл. Мотивы были. Во-первых, у Майкла был роман с местной владелицей цветочной лавки Шейли Кин. Во-вторых, мужу Марлен причиталось солидное завещание: страховка, недвижимость, контора по аренде автомобилей. В-третьих, Шейли и Майкл вскоре сыграли свадьбу. Следователи пронюхали всё вдоль и поперёк, но так и не нашли улик, достаточных для обвинения. Дело закрыли.

В 2014 году полиция Флориды получает приличный грант на возобновление зависших дел, одним из которых является убийство Марлен Уоррен. До него добрались только в 2017-м. ДНК-экспертиза не оставила шансов Шейли Кин — она была тем самым клоуном с цветами и шариком. Её арестовали через 27 лет после убийства.

Задорный растлитель Клуццо

Год 2007-й. Сан-Франциско. Пол Карлок — младший, офицер полиции в отставке и бывший священник, возвращается из командировки на Филиппинах. Он уже больше десяти лет ездит по миру от волонтёрской организации "Старшие братья / Старшие сёстры" и веселит детишек в образе клоуна Клуццо. Во время последнего делового визита Клуццо развлекал малышей в приюте "Дом радости".

Аэропорт Сан-Франциско. Дежурный таможенный досмотр. Люди в форме с серьёзным видом подходят к Полу и просят показать фотографии на ноутбуке. Пока служба безопасности ни в чём не подозревает лицедея. Рядовая проверка. Филиппины — в списке стран, славящихся детской проституцией.

Что же находят на компьютере Клуццо? Более 60 фотографий маленьких мальчиков. Часть из них — полностью обнажённые. Другие — полураздетые. Ракурс каждого снимка подобран так, чтобы виделись гениталии. Пол Карлок — младший оправдывается. Дескать, хотел отредактировать картинки и показать другим волонтёрам. Прокатило бы, возможно, но трое мальчиков из "Дома радости" рассказали, как их ласкал Клуццо. В доме Пола полиция нашла не меньше 20 порнографических клипов с детьми.

Суда Пол Карлок — младший не дождался. Умер из-за проблем со здоровьем в следственном изоляторе спустя 39 дней после задержания. Считай, скончался невиновным.

Субкультура, воспевающая анархию и клоунов

Джозеф Брюс и Джозеф Ютслер родились и выросли в Детройте. В 90-х увлеклись музыкой. Создали группу Insane Clown Posse и начали играть в экспериментальном жанре хардкор-рэп. Придумали себе одиозный стиль: клоунский макияж и всевозможные обноски. За годы вокруг группы сформировалась субкультура, приверженцы которой называют себя джаггало ( Juggalos ).

Эти ребята выглядят грозно, но по большей части являются безобидными. Однако в Детройте сконцентрирована радикальная часть джаггало с суровыми нравами. Вступление в банду нередко сопровождается приёмом убойных доз наркотиков и последующим кровопусканием. Режут, к слову, огромными мачете и ножами. Огнестрел клоуны презирают. Промышляют бешеные паяцы грабежом, мародёрством и автоугоном.

Но случаются в быту джаггало и жутчайшие события. Например, в 2008 году 18-летний клоун-гангстер Алекс Пачеко задушил 13-летнюю подружку, а потом совокупился с её трупом. В 2009-м пара трайбалистов покромсала ветерана по меньшей мере 50 ударами мачете. Пытались воспроизвести сцену из песни Insane Clown Posse. В 2017 году 24-летний Джонатан Шрап отрубил своей девушке палец во время посвящения в juggalos. Кровь выпили, палец отложили на потом, а рану прижгли паяльной лампой.

Пранк, который зашёл слишком далеко

В 2016 году несколько месяцев подряд клоуны терроризировали половину Америки. Началось всё в Южной Каролине. В августе жители небольшого городка Гринвилл начали повально жаловаться в полицию на жутких клоунов. Одни манили детей в лес, другие по ночам ходили по улицам и стучали цепями в двери и окна домов.

Если в Южной Каролине у людей пострадали разве что нервы, то жителям Пенсильвании повезло меньше. В сентябре человек в маске клоуна зарезал 16-летнюю девочку. В Калифорнии мужчина в костюме циркового артиста пытался похитить годовалого ребёнка. В Алабаме и Джорджии из-за угроз в соцсетях и появления клоунов в окрестностях школ на время приостановили работу нескольких учебных заведений.