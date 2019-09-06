"Страшный, как твоя бывшая". Что говорят зрители о клоуне из "Оно-2"

В российском кинопрокате стартовал хоррор "Оно-2" о клоуне-убийце. Лайф посмотрел фильм с сотней людей в одном из кинотеатров и записал их комментарии к новому ужастику.

— Я больше трейлеры люблю, чем сам фильм, — сказала девушка на 10-м ряду, похрустывая попкорном.

На экране появляются анонсы. Российский фильм "Аванпост" об апокалипсисе, в главных ролях которого Пётр Федоров и Алексей Чадов, выйдет в прокат 21 ноября. Долгожданный "Джокер" в исполнении Хоакина Феникса появится на киноэкранах 3 октября. Некоторые зрители в зале одобрительно воскликнули: "О-о-о!"

— Задолбали клоуны! — закричала с экрана Марго Робби в образе суперзлодейки Харли Квинн, лопнула пузырь из жевательной резинки и ударила битой по камере. Фильм "Хищные птицы" о преступном мире Готэма выходит 6 февраля 2020 года.

Заключительный трейлер — "Доктор Сон". Фильм снят по роману Стивена Кинга и является сиквелом "Сияния" Стэнли Кубрика. В главной роли Юэн Макгрегор, которого киноманы знают по "Звёздным войнам" (1, 2, 3), "Крупной рыбе" и "На игле". Премьера — 7 ноября.

— Ну давайте уже! Пугайте меня, — крикнул юноша с первого ряда.

Надпись "Оно-2" на киноэкране расплылась в луже крови. Красные шарики полетели вверх от очередной жертвы клоуна Пеннивайза.

— Ты за что деньги заплатила? Открой глаза, дура. Сиди смотри! — крикнул кто-то в зале.

— Там жуть. Я пока так посижу, — ответил женский голос.

Согласно сюжету, компания друзей "Клуб неудачников" встретилась спустя 27 лет после страшных событий в городке Дерри, чтобы убить демонического клоуна Пеннивайза, но на этот раз навсегда.

— Сейчас морду свою выкатит.

— Он похож на твою бывшую. Такой же страшный.

— Да у него просто волчанка!

Клоун всегда появляется из ниоткуда и всегда готов убивать. Вроде бы вот только была хорошая шутка от героев после страшных монстров и фонтанов крови, как снова нагнетающие ноты — сейчас опять будет что-то. Музыка хоть и сохраняет напряжение в течение всех трёх часов фильма, но и подсказывает, где может быть "подвох" от убийцы.

— Не ори! Не ори, сказал.

— Вот это макияж. Куклачёв обзавидуется.

Оживают зомби. Они садятся за руль авто, раздают листовки в парке, душат людей, их рвёт на них с сильным напором, как Питера и Стьюи Гриффинов в одной из серий мультфильма.

— Это ж надо такую бредятину придумать.

— Интересно, в книге Кинга был этот эпизод? Надо прочитать.

— Тебе тут не хватило?

В "Оно-2" очень много мотивационных речей о том, что дружба победит любое зло. Затрагиваются вопросы феминизма, насилия в семье, бодипозитива. Нашлось место и теме гомосексуализма: один из героев боится признаться друзьям в своей нетрадиционной ориентации.

— Ну серьёзно? Его клоун должен сожрать первым, — предположил юноша в центре зала, громко отхлебнув из бутылки. На экране резко выскочил Пеннивайз.

— Шустрый придурок. Я всё пиво на себя вылил из-за него.

— Не гони, это не пиво.

Весь зал засмеялся. Клоун перемещался в кадре своей танцующей походкой.

— Будешь меня пилить — я начну так же ходить по дому. Поняла?

— Я с тобой разведусь тогда.

В трейлере "Оно-2" одна из героинь заходит в дом, где живёт дочь Пеннивайза — пожилая женщина, божий одуванчик. В фильме у неё есть несколько минут экранного времени. И они прекрасны.

— Бабка зависла. Смотри-смотри.

— Может, это плёнку заело?

— Сейчас она этой девкой заест. Вот это она тормозит. А-а-а, старая мразь. А-а-а!

Зачем-то сценаристы ввели во вторую часть хоррора повзрослевшего психа, хулигана Генри Бауэрса, который пытался убить компанию ребят в первой части "Оно". Его линия очень слабая — три раза появляется на экране, никакого смысла в сюжет не добавляет. Но актёр сыграл безумного фанатика очень убедительно.

В одном из эпизодов сиквела появляется Стивен Кинг. Камео смотрится очень гармонично: вредный старик язвит, шаркает ногами, но всё-таки покоряет и героя, и зрителей своей харизмой.

Финал фильма понравится всем любителям эзотерики, шаманизма и ритуалов. Огненные шары, заклинания, обряды, магические штуки и дьявольский клоун, которого нужно уничтожить если не своими силами, то сверхъестественными.

На "Оно-2" нужно идти в кинотеатр, потому что это не стереотипный ужастик, а красивая картинка, многослойный сюжет и крутая актёрская игра, хотя сам клоун по сравнению с первой частью не так ужасает. В самой картине хватает юмора, даже если в зале рядом с вами не будет шутников-комментаторов. Не очень страшно, но любопытно.