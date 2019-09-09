Подложили суперсвинью. Почему Marvel и Sony не поделили Человека-паука

Компания Sony окончательно и бесповоротно решила не делиться Человеком-пауком с Disney и Marvel. Рассказываем, что не поделили киногиганты, кто виноват, и с кем теперь будет дружелюбно соседствовать Паучок.

Что случилось?

В конце августа Голливуд потрясло событие, от которого гики до сих пор не пришли в себя. Sony Pictures и Marvel серьёзно повздорили, вследствие чего появление Человека-паука в новых фильмах Marvel Cinematic Universe оказалось под вопросом. Причиной разрыва, по версии профильных СМИ, которые общаются с киношниками в кулуарах, стали деньги. После того как последний сольник Человека-паука с подзаголовком "Вдали от дома" собрал больше миллиарда долларов, Disney предложила Sony пересмотреть условия сотрудничества. Если раньше владельцы Marvel забирали выручку только с продаж мерчендайза и 5% с проката, то теперь они захотели половину всех доходов. И расходов, к слову, тоже. Изначально фильмы MCU про Спайди делались на деньги Sony.

Вскоре Sony во всём обвинила партнёров. Она объяснила, что дело не только в деньгах. Disney решила сильно дистанцировать Кевина Файги от следующих фильмов про Человека-паука. Файги, светлую голову Marvel, корпорация Микки Мауса озадачила подготовкой "Людей Икс" и "Фантастической четвёрки" к присоединению к MCU. Последних, напомним, Disney в 2017 году купила вместе с кинокомпанией 20th Century Fox.

Почему отстранение Файги от Человека-паука обидело американо-японский конгломерат? А потому что вместе с Файги над "Возвращением домой" и "Вдали от дома" работали люди из Sony, которые перенимали опыт маэстро и успешно его применяли в рамках собственных проектов, от сборов которых Disney не получала и 5%. И не понятно, готова ли была Disney продолжать делиться талантом главного визионера, согласись Sony на раздел прибыли.

Как бы там ни было, спустя пару недель конфликт разрешился. Причём самым скверным для поклонников кинокомиксов образом. Стороны ни о чём не договорились, и 5 сентября Sony Pictures объявила , что Человек-паук выходит из киновселенной Marvel на несколько ближайших лет. В общем, четвёртая фаза MCU обойдётся без Питера Паркера.

Кто суперзлодей в этой истории?

Точно сказать трудно. Поскольку вопросы есть и к тем, и к другим. Но больше, конечно, к непомерному аппетиту корпорации с маскотом-грызуном. Во-первых, инициировала пересмотр контракта Disney. Именно эта компания первой показала, что для неё нажива превыше интересов публики.

В-вторых, именно Disney заставляет переживать фанатов кинокомиксов. Киновселенная Marvel готовится к переходу в новую фазу. Судя по последним фильмам, именно Человеку-пауку в новой арке была уготована важнейшая роль. И ладно зрители. Огромную суперсвинью наследники Уолта Диснея подложили Кевину Файги. Страшно представить, сколько всего ему теперь предстоит переделать.

В-третьих, у Sony захотели отобрать неприлично большой кусок пирога. Покажем масштаб наглости Disney на цифрах. Раньше Sony тратила $160–175 млн (примерно столько стоили сольники Человека-паука) на производство фильмов. Получала она при этом за вычетом доли Disney от $800 млн до $1 млрд. При новом контракте Sony тратила бы по $80–90 млн и получала $400–500 млн.

В-четвёртых, Disney хотела заработать на интеллектуальной собственности Sony ещё больше. Инсайдеры Deadline говорят, что Кевин Файги планировал углубиться во вселенную Человека-паука и перетащить в MCU других персонажей Sony. Надо думать, что на условиях "50 на 50". Так что Sony вовремя вышла из игры.

Что будет с Человеком-пауком дальше?

Он точно не пропадёт с экранов. Начиная с фильма "Веном" с Томом Харди, который вышел в прошлом году, Sony создаёт собственную киновселенную про супергероев и суперзлодеев. На основе серии комиксов про Человека-паука, которая насчитывает около 900 персонажей, Sony уже анонсировала как минимум сиквел "Венома", в котором одну из главных ролей исполнит Вуди Харрельсон. Также в работе находится фильм "Морбиус" с Джаредом Лето.

Другой вопрос, насколько эта вселенная будет конкурентоспособной? Marvel задала высочайшую планку качества, до которой остальным киноделам пока не удаётся допрыгнуть. DC и Warner Bros., например, с первого раза не смогли достойно ответить. Сегодня компании плавно перезагружают киновселенную с Бэтменом и Суперменом, начатую Заком Снайдером. Что в этом плане ждать от Sony? Сложно сказать. Тот же "Веном" собрал огромную кассу, свыше $800 млн, но был раскритикован журналистами. Впрочем, есть поводы надеяться на достойный ответ.

Во-первых, у Sony появился сильный продюсер Эми Паскаль, которая вместе с Файги разрабатывала два сольника "Человека-паука". Уже без присмотра создателя MCU она выпустила успешного "Венома", изумительный мультфильм "Человек-паук. Через вселенные" и прекрасный супергеройский сериал "Пацаны". Во-вторых, судя по всему, в активе Sony остаётся лицо Человека-паука — Том Холланд. Открыто об этом ещё нигде не говорилось, но после пертурбаций в одном из интервью он сказал, что не переживает за судьбу Паука под началом Sony. В-третьих, у Sony огромнейший опыт в создании супергеройских фильмов. Эта кинокомпания и 20th Century Fox были первыми, кто в XXI веке начал снимать фильмы по комиксам. Уж кто-кто, а Sony на этом деле точно съела собаку.

Но есть и причины для опасений. Самая главная — нестабильность. Наравне с хорошими фильмами Sony до недавнего времени регулярно поставляла на рынок отборный треш. Причём сильнее всего не везло именно гиковским произведениям вроде переосмысления "Охотников за приведениями" с женщинами, картины про классические видеоигры "Пиксели" и ужасного мультфильма "Эмодзи".

Так что в итоге?

В итоге суть конфликта в дележе не столько денег и персонажей, как кажется на первый взгляд, сколько в дележе талантливых людей. Как Microsoft, Google и Apple несколько лет назад с пеной у рта гонялись за главными специалистами по искусственному интеллекту, так сегодня крупнейшие киностудии ищут мастеров по созданию успешных киновселенных.

Хватит ли Sony нового опыта для создания чего-то стоящего? Ну, посмотрим. То, что Эми Паскаль выпустила после партнёрства с Файги, внушает надежду.