"Джокер", "Терминатор", "Зомбилэнд" и другие. Долгожданные кинохиты осени

Коллаж © LIFE. Фото © Kinopoisk

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Лайф выбрал самые интересные новинки проката. Мистика, фантастика, мелодрама, комедия...

"Джокер", 3 октября

<p>Фото © Kinopoisk/&#34;Джокер&#34;</p>

Тодд Филлипс, автор двух частей "Мальчишника в Вегасе", взялся за фильм, который давно ждут фанаты "Бэтмена". Готэм, начало восьмидесятых. Комик Артур Флек живёт с больной матерью, которая с детства учит его "улыбаться всему миру". Неся людям добро, Артур сталкивается с человеческой неблагодарностью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера. В главных ролях — Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц.

"Мистер Олимпия", 3 октября

<p>Фото © Kinopoisk / &#34;Мистер Олимпия&#34;</p>

Режиссёр Джордж Галло, автор франшизы "Плохие парни", взялся за байопик. История основателей бодибилдинга братьев Вейдеров, которые вывели Арнольда Шварценеггера на олимп шоу-бизнеса. Фильм расскажет, как строилась империя Вейдеров и скольким им пришлось пожертвовать, чтобы пробиться наверх. В главных ролях — Стив Гуттенберг, Кевин Дюранд, Роберт Форстер. Шварценеггера сыграл австралийский актёр Калум фон Могер.

"Дождливый день в Нью-Йорке", 10 октября

<p>Фото © Kinopoisk / &#34;Дождливый день в Нью-Йорке&#34;</p>

Вуди Аллен всегда снимает одну и ту же историю, за что поклонники его и любят. Гэтсби — из Нью-Йорка, Эшли — из богом забытого городка в Аризоне. Он вырос на Манхэттене и теперь хочет показать ей свой город. У него появляется шанс, когда девушку отправляют взять интервью у популярного режиссёра. Один ненастный день изменит судьбу молодых людей. Всё переплетётся в любовный многоугольник: Гэтсби встретит свою давнюю подругу на съёмочной площадке, куда случайно попадёт, а Эшли увлечётся режиссёром. Куда их это приведёт? В главных ролях — Тимоти Шаламе, Эль Фэннинг, Селена Гомес и другие.

"Малефисента: Владычица тьмы", 17 октября

<p>Фото © Kinopoisk / &#34;Малефисента: Владычица тьмы&#34;</p>

Сиквел первой части, однако теперь в режиссёрском кресле Хоаким Роннинг, снявший последних "Пиратов Карибского моря". Когда-то Малефисенте удалось отстоять своё лесное царство от притязаний злых людей и подружиться с юной принцессой Авророй. Но долго почивать на лаврах не получится, ведь теперь Малефисенте вновь предстоит встреча с людьми — непонятными, забавными и опасными. В главных ролях — Анджелина Джоли, Эль Фэннинг, Мишель Пфайффер и другие.

"Текст", 17 октября

<p>Фото © Kinopoisk/&#34;Текст&#34;</p>

Долгожданная экранизация бестселлера Дмитрия Глуховского, за которую взялся Клим Шипенко, режиссёр фильма "Салют-7". 27-летний Илья Горюнов попадает в тюрьму по вине коррумпированного полицейского Петра. Вернувшись на волю, он обнаруживает, что вся его жизнь разрушена и всё, что ему было дорого, умерло. Он совершает необдуманный поступок, и в его руки попадает смартфон Петра, а по сути — его жизнь: фотографии и видео, переписка с родителями и любимой. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона. В главных ролях — Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский и другие.

"Зомбилэнд: Контрольный выстрел", 24 октября

<p>Фото © Kinopoisk / &#34;Зомбилэнд: Контрольный выстрел&#34;</p>

Спустя 10 лет после успеха первого "Зомбилэнда" Рубен Флейшер снял продолжение. В сиквеле появится новый злодей, поданный в комедийном ключе, а у Таллахасси обнаружится противник, взаимоотношениям с которым будет посвящён большой отрезок экранного времени. В главных ролях те же актёры: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун. Самая большая интрига — как удалось выжить убитому в первой части герою Билла Мюррея, стал ли он настоящим зомби?!

"Сторож", 24 октября

<p>Фото © Kinopoisk/&#34;Сторож&#34;</p>

После маскулинного блокбастера "Завод" Юрий Быков решил снять камерную драму. Как он сам говорит, этот фильм наиболее личный для него и совсем не похож на предыдущие работы. Сорокалетний Влад живёт и работает сторожем в старом санатории, который скоро снесут. Работает он не из-за копеечной зарплаты, просто привык жить вдали от людей Однажды ночью в санатории появляется супружеская пара — Вера и Стас. Они в бегах — их преследуют бывшие друзья и партнёры Стаса. Влад решает помочь супругам, потому что сам убежал от прошлого. Каждый из них поплатится за однажды сделанный неверный шаг. В ролях — Юрий Быков, Владислав Абашин и Алла Юганова.

"Терминатор: Тёмные судьбы", 31 октября

<p>Фото © Kinopoisk / &#34;Терминатор: Тёмные судьбы&#34;</p>

Триумфальное возвращение детища Джеймса Кэмерона к нему в руки. Правда, в режиссёрском кресле автор "Дэдпула" Тим Миллер, зато весь контроль над производством — в руках отца-основателя франшизы. Фильм отменяет всё, что было снято другими режиссёрами после картины "Терминатор-2: Судный день" и является сиквелом этого стопроцентного хита. Сара Коннор — матёрая убийца киборгов, и теперь она убивает терминаторов из будущего. Она думала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой тоже зависит судьба человечества. На помощь Саре приходит Грейс — гибрид человека и машины. В ролях — Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эвард Фёрлонг и Маккензи Дэвис.

"Ангелы Чарли", 14 ноября

<p>Фото © Kinopoisk / &#34;Ангелы Чарли&#34;</p>

Хит от Элизабет Бэнкс, актрисы легендарного сериала "Клиника" и "Голодных игр". Частное детективное агентство "Таунсенд", которое возглавляет таинственный Чарли, открыло свои офисы по всему миру, и теперь в каждом уголке планеты Земля есть ангелы. Они обеспечивают покой и безопасность своим клиентам. В главных ролях — Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска.

"Лев Яшин. Вратарь моей мечты", 21 ноября

<p>Фото © Kinopoisk / &#34;<strong>Лев Яшин. Вратарь моей мечты</strong>&#34;</p>

Его называли "Чёрной пантерой", "Чёрным пауком" и "Чёрным осьминогом" за невероятную прыткость и виртуозную игру. Действие картины происходит в самое насыщенное событиями время ХХ века — 50-60-е годы. Сборная СССР одерживает победу за победой, и всё благодаря мастерству Льва Яшина, выступавшего в неизменном чёрном свитере с буквой Д на груди. Фильм о взлётах и падениях, о любви и предательстве фанатов. В главных ролях — Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов.

"Холодное сердце — 2", 28 ноября

<p>Фото © Kinopoisk / &#34;Холодное сердце — 2&#34;</p>

Крис Бак и Дженнифер Ли сделали продолжение своего мультика. Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и жизнерадостный снеговик Олаф вынуждены покинуть любимое королевство Эренделл и отправиться на север. Это путешествие приведёт их к истокам древних преданий и поможет узнать больше об их родной стране. Роли озвучивали Кристен Белл, Идина Мензел, Джонатан Грофф.

Автор:
ЯС
Ярослав Солонин
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