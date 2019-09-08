"Джокер", "Терминатор", "Зомбилэнд" и другие. Долгожданные кинохиты осени

Лайф выбрал самые интересные новинки проката. Мистика, фантастика, мелодрама, комедия...

"Джокер", 3 октября

Тодд Филлипс, автор двух частей "Мальчишника в Вегасе", взялся за фильм, который давно ждут фанаты "Бэтмена". Готэм, начало восьмидесятых. Комик Артур Флек живёт с больной матерью, которая с детства учит его "улыбаться всему миру". Неся людям добро, Артур сталкивается с человеческой неблагодарностью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера. В главных ролях — Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц.

"Мистер Олимпия", 3 октября

Режиссёр Джордж Галло, автор франшизы "Плохие парни", взялся за байопик. История основателей бодибилдинга братьев Вейдеров, которые вывели Арнольда Шварценеггера на олимп шоу-бизнеса. Фильм расскажет, как строилась империя Вейдеров и скольким им пришлось пожертвовать, чтобы пробиться наверх. В главных ролях — Стив Гуттенберг, Кевин Дюранд, Роберт Форстер. Шварценеггера сыграл австралийский актёр Калум фон Могер.

"Дождливый день в Нью-Йорке", 10 октября

Вуди Аллен всегда снимает одну и ту же историю, за что поклонники его и любят. Гэтсби — из Нью-Йорка, Эшли — из богом забытого городка в Аризоне. Он вырос на Манхэттене и теперь хочет показать ей свой город. У него появляется шанс, когда девушку отправляют взять интервью у популярного режиссёра. Один ненастный день изменит судьбу молодых людей. Всё переплетётся в любовный многоугольник: Гэтсби встретит свою давнюю подругу на съёмочной площадке, куда случайно попадёт, а Эшли увлечётся режиссёром. Куда их это приведёт? В главных ролях — Тимоти Шаламе, Эль Фэннинг, Селена Гомес и другие.

"Малефисента: Владычица тьмы", 17 октября

Сиквел первой части, однако теперь в режиссёрском кресле Хоаким Роннинг, снявший последних "Пиратов Карибского моря". Когда-то Малефисенте удалось отстоять своё лесное царство от притязаний злых людей и подружиться с юной принцессой Авророй. Но долго почивать на лаврах не получится, ведь теперь Малефисенте вновь предстоит встреча с людьми — непонятными, забавными и опасными. В главных ролях — Анджелина Джоли, Эль Фэннинг, Мишель Пфайффер и другие.

"Текст", 17 октября

Долгожданная экранизация бестселлера Дмитрия Глуховского, за которую взялся Клим Шипенко, режиссёр фильма "Салют-7". 27-летний Илья Горюнов попадает в тюрьму по вине коррумпированного полицейского Петра. Вернувшись на волю, он обнаруживает, что вся его жизнь разрушена и всё, что ему было дорого, умерло. Он совершает необдуманный поступок, и в его руки попадает смартфон Петра, а по сути — его жизнь: фотографии и видео, переписка с родителями и любимой. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона. В главных ролях — Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский и другие.

"Зомбилэнд: Контрольный выстрел", 24 октября

Спустя 10 лет после успеха первого "Зомбилэнда" Рубен Флейшер снял продолжение. В сиквеле появится новый злодей, поданный в комедийном ключе, а у Таллахасси обнаружится противник, взаимоотношениям с которым будет посвящён большой отрезок экранного времени. В главных ролях те же актёры: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун. Самая большая интрига — как удалось выжить убитому в первой части герою Билла Мюррея, стал ли он настоящим зомби?!

"Сторож", 24 октября

После маскулинного блокбастера "Завод" Юрий Быков решил снять камерную драму. Как он сам говорит, этот фильм наиболее личный для него и совсем не похож на предыдущие работы. Сорокалетний Влад живёт и работает сторожем в старом санатории, который скоро снесут. Работает он не из-за копеечной зарплаты, просто привык жить вдали от людей Однажды ночью в санатории появляется супружеская пара — Вера и Стас. Они в бегах — их преследуют бывшие друзья и партнёры Стаса. Влад решает помочь супругам, потому что сам убежал от прошлого. Каждый из них поплатится за однажды сделанный неверный шаг. В ролях — Юрий Быков, Владислав Абашин и Алла Юганова.

"Терминатор: Тёмные судьбы", 31 октября

Триумфальное возвращение детища Джеймса Кэмерона к нему в руки. Правда, в режиссёрском кресле автор "Дэдпула" Тим Миллер, зато весь контроль над производством — в руках отца-основателя франшизы. Фильм отменяет всё, что было снято другими режиссёрами после картины "Терминатор-2: Судный день" и является сиквелом этого стопроцентного хита. Сара Коннор — матёрая убийца киборгов, и теперь она убивает терминаторов из будущего. Она думала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой тоже зависит судьба человечества. На помощь Саре приходит Грейс — гибрид человека и машины. В ролях — Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эвард Фёрлонг и Маккензи Дэвис.

"Ангелы Чарли", 14 ноября

Хит от Элизабет Бэнкс, актрисы легендарного сериала "Клиника" и "Голодных игр". Частное детективное агентство "Таунсенд", которое возглавляет таинственный Чарли, открыло свои офисы по всему миру, и теперь в каждом уголке планеты Земля есть ангелы. Они обеспечивают покой и безопасность своим клиентам. В главных ролях — Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска.

"Лев Яшин. Вратарь моей мечты", 21 ноября

Его называли "Чёрной пантерой", "Чёрным пауком" и "Чёрным осьминогом" за невероятную прыткость и виртуозную игру. Действие картины происходит в самое насыщенное событиями время ХХ века — 50-60-е годы. Сборная СССР одерживает победу за победой, и всё благодаря мастерству Льва Яшина, выступавшего в неизменном чёрном свитере с буквой Д на груди. Фильм о взлётах и падениях, о любви и предательстве фанатов. В главных ролях — Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов.

"Холодное сердце — 2", 28 ноября

Крис Бак и Дженнифер Ли сделали продолжение своего мультика. Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и жизнерадостный снеговик Олаф вынуждены покинуть любимое королевство Эренделл и отправиться на север. Это путешествие приведёт их к истокам древних преданий и поможет узнать больше об их родной стране. Роли озвучивали Кристен Белл, Идина Мензел, Джонатан Грофф.