Фильмы о хороших феминистках СССР — Нике Водвуд к просмотру обязательны

Борьба за равноправие и сильные женщины присутствуют во многих советских кинокартинах. Современные феминистки, как, например, Ника Водвуд или Белла Рапопорт, говорят, что именно они знают толк в феминизме. Но всё было придумано задолго до них. Лайф собрал топ-5 лучших феминистских фильмов из СССР, которые обязательны к просмотру и фемдивам, и нормальным людям.

Москва слезам не верит (1979 год)

Три подруги, приехавшие из провинции, пытаются покорить Москву. В итоге их судьбы сломаны из-за мужчин. Одна искала "готового" мужчину: с деньгами, статусом и связями. В итоге вышла замуж за звезду хоккея, который стал алкоголиком. Другая нашла свое счастье в простой жизни с работягой-маляром. А третья родила дочь от человека, который не стал на ней жениться. Ребёнка вырастила самостоятельно. Карьеру тоже сделала сама, без чьей-либо помощи. Но счастья у женщины не было.

Если бы в обществе не осуждалась женщина "с прицепом", если бы не было стереотипа "женщина зависит от мужчины, она обязательно должна быть замужем, то есть "пристроена", иначе никак", героиням картины "Москва слезам не верит" жилось бы проще, как и миллионам советских женщин. Вполне в духе феминизма.

Начало (1970 год)

В непростую судьбу ткачихи Паши Строгановой влезает столичный режиссёр, который приглашает её сняться в большом кино и сыграть Жанну Д’Арк. Между новоиспечённой актрисой и режиссёром появляются чувства, но он женат. Сильная Паша отказывается от любимого, но не отказывается от роли. Афиши с её изображением расклеены по всему городу, девушку узнают на улицах, зрители её любят. Но другие режиссёры не торопятся с предложениями, да и о любви с тем самым киноделом речи уже нет.

Жестокий мир мог бы сломить Пашу, но внутренняя женская сила помогает ей пройти через все трудности. И как бы мужчина ни пытался испортить ей жизнь, она из провинциальной дурнушки превращается в обаятельную роковую красотку, доказывающую всем вокруг: все права равны, независимо от пола, было бы желание двигаться по своему пути.

Самая обаятельная и привлекательная (1985 год)

Инженеру-конструктору Наде Клюевой уже за 30. Она активна в общественной жизни и в карьере, но личная жизнь не складывается. Наде нравится красавчик из её отдела, по советам подружки она пытается его пригласить на концерт. Но красавчик приходит с другой девушкой. Надя разочаровывается в "научных" методах обольщения, когда выясняет, что муж той самой подруги часто ходит "на сторону".

Аффирмация "Я самая обаятельная и привлекательная", произносимая главной героиней перед зеркалом, не только помогает поверить в себя зрительницам с низкой самооценкой, но и доказывает всему нетолерантному миру: внешность не главное. Внутренний мир женщины намного важнее одежды, купленной у фарцовщиков. Каждая прекрасна сама по себе. Главное — выбрать правильного партнера для пинг-понга.

Гусарская баллада (1941 год)

Это, пожалуй, программный фильм для феминисток. Жеманная дура Шурочка, на которой хотят женить поручика Ржевского, мужчине не нравится. Все эти разговоры о вышивании, "идеальной любви" и девичьих мечтах его откровенно раздражают. Девушка переодевается в корнета и отправляется вместе со Ржевским на войну. Даже певица, с которой флиртует поручик, отдаёт предпочтение корнету. Когда Кутузов узнаёт секрет Шурочки, он выгоняет её из армии. Ни слезы, ни уговоры не помогают. Только героические подвиги девушки позволяют ей остаться на службе. Даже дуэли её не пугают. В итоге поручик признаётся храброй девушке в любви, подтверждая свои слова поцелуем.

Фильм показывает, что женщины ничуть не хуже мужчин даже на войне, а в некоторых операциях — ещё и лучше. А вот мягкотелые вертихвостки, которые тяжелее иголки для вышивания ничего в руках не держали, мало кого заинтересуют. Если не схитрят и не налепят усы, конечно.