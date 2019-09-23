До новогодней премьеры Бондарчука осталось 100 дней. "Вторжение" в 2020 год

Новый фильм Фёдора Бондарчука "Вторжение" стартует в кинопрокате 1 января 2020 года. Трейлер уже есть, осталось дождаться премьеры.

Сиквел фантастического боевика "Притяжение" ровно через 100 дней появится в кинотеатрах. Новая работа Фёдора Бондарчука "Вторжение" продолжает историю главной героини Юлии Лебедевой — жительницы московского Чертанова. Над ней проводят опыты, поскольку только Юля имела контакт с пришельцем Хэконом.

Учёные препарируют её чувства, чтобы разгадать, что за сила растёт в девушке. "Убейте меня, и всё закончится!" — кричит Юля, но исследования её способностей продолжаются. И волнуют они уже не только жителей Земли, но и тех, о ком никто не знает. Над нашей планетой нависла угроза вторжения. Спастись можно, но для этого необходимо сохранить в себе человечность.

Смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий — узнаем 1 января в кинотеатрах.