Проклятие Вуди Аллена. Почему прокат фильма о проституции запретили в США

10 октября в российский прокат выходит новый фильм Вуди Аллена "Дождливый день в Голливуде", в то время как в США его решили запретить. По сюжету планы главного героя — юноши из состоятельной семьи из Нью-Йорка, который мечтал показать своей девушке любимый город — разрушает дождливый день. Вместо этого он встречает свою старую знакомую. Дождь многое меняет в жизни каждого из них.

Фабула фильма перекликается с лентой известного режиссёра XX века Пьера Паоло Пазолини "Мама Рома", в котором женщина ради будущего своего сына работает проституткой. Но если там информацию о "древнейшей профессии" зритель получает сразу, то у Вуди Аллена она подаётся в качестве "вишенки на торте". Мама героя Тимоти Шаламе, дама из высшего света, ближе к концу фильма признаётся сыну, что в основе их семейного благополучия лежит капитал, заработанный ею в сфере интимных услуг.

Любопытен факт, что карающий меч общественного правосудия обрушился на известного режиссёра после напоминания его приёмной дочери Дилан Фэроу о факте насилия над ней, когда ей было семь лет, то есть 25 лет назад. Скандальные события 1992 года тогда не были восприняты общественностью всерьёз: Вуди Аллен не потерял в то время работы, не был удостоен общественного порицания и с ним не расторгали договорённости.

И только после появления движения #MeToo в Америке решили расправиться со старым извращенцем: студия Amazon отказалась продвигать фильм и подала иск на $68 млн, многие актёры отвернулись от режиссёра и демонстративно отказались от гонорара за участие в фильме в пользу движения #MeToo. Интересно, что сам кинодеятель называет себя самым ярым сторонником движения.

"Я работал с сотнями актрис, ни одна из них на меня не пожаловалась, ни единой жалобы. Я нанимал самых топовых актрис годами и платил им столько же, сколько мужчинам. Я сделал всё, чего хотелось бы этому движению", — сказал Вуди Аллен в интервью изданию The Guardian.

Сочувствие режиссёра девушкам, пострадавшим от сексуального домогательства со стороны мужчин, можно обнаружить и в новом фильме "Дождливый день". Так героиня Эль Фаннинг, очарованная актёром-мачо, оказывается раздетой и выброшенной на улицу под проливной дождь.

"Охота на ведьм"

Секс-скандал с Вуди Алленом, как прежде с Вайнштейном, набирает обороты, главным оружием, как и прежде, выступают актёры. Режиссёр и продюсер Антон Коваленко напоминает, что это именно те известные и сытые ребята, которым некогда эти режиссёры и продюсеры дали жизнь, хлеб и славу.

— Лично для меня главный вопрос: почему эти люди не заявляли ранее о сексуальных домогательствах, а решили добить 80-летнего режиссёра именно сейчас, когда он, возможно, как творец уже не так интересен для большинства актёров, бизнесменов и их менеджеров, — сказал Коваленко. — Ведь ни для кого не секрет, что подавляющее число ролей в кино получают именно благодаря связям. Каким именно — решают сами актёры. Это их выбор и правила игры. А режиссёр всегда может дать оценку происходящему: что это была страсть, муза, увлечение.

— Это обычная для Америки практика, — отмечает кинокритик и режиссёр Сергей Кудрявцев, — В своё время не выпустили "Кен Парк" Лэрри Кларка из-за откровенных сцен. А недавно пересняли в картине Ридли Скотта сцены с участием Кевина Спейси также из-за сексуального скандала с ним.

Режиссёр переносит всё это на удивление спокойно. Он всегда шутил на грани фола, да и в жизни не был паинькой. При желании его можно было бы обвинить в склонности к педофилии ещё в 1979 году.

— Первый акт пьесы под названием "сексуальный скандал" был написан, когда вышел фильм "Манхэттен",— отмечает киновед и кинокритик Андрей Шемякин, — там герой встречается с 17-летней Трейси и много шутит про сексуальную связь с несовершеннолетней.

Кинокритик Кирилл Разлогов отметил, что волны сексуальной вседозволенности и пуританизма в условиях относительной демократии сменяют друг друга при общей тенденции расширения зоны свободы. Так что можно ожидать, что после #MeToo мир ждёт новая сексуальная революция.