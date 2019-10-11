"Джокер" в кассу. Почему фильм об американском психопате взорвал мир

Режиссёр и сценарист Антон Коваленко — о феномене массового психоза и том, кому и почему зрители готовы мстить вместе с Джокером.

"Я рождён дарить людям радость" и получать ногой по зубам, "пытаться быть счастливым" в обществе, где никому нет дела до твоей судьбы. "Человек, который смеётся, когда надо заплакать" — образ, насыщенный конфликтом, уже вторую неделю высекает искры эмоций у зрителей всего мира.

За первый премьерный уик-энд фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли собрал 234 миллиона долларов. Похоже, во вселенной издательства DC Comics родилась сверхновая, поделив зрителей наполовину. Часть пользователей соцсетей и кинокритиков пророчат психологическому триллеру премию "Оскар", нашлись и те, что негодуют и объявили картине бойкот.

И дело здесь не только в мощном саундтреке, который использован в ключевой сцене. Когда через пластику танца проявляется новая личность Джокера, полная обаяния, дьявольской харизмы и ощущения силы. Напомню, исполнитель трека Rock and Roll Part 2 осуждён за педофилию, хотя песня и написана в 1972 году до событий, приведших его к заключению. Каждый зритель вынужден стать очевидцем, наблюдать, как рождается зло, и сделать выбор в пользу тёмной стороны.

Поскольку режиссёрская задача состояла в том, чтобы снабдить антигероя характеристиками положительного героя, то будем считать, что неожиданно мастеру комедии Тодду Филлипсу это удалось. Для этого персонажа сначала вырастили, снабдив понятными мотивами — личной драмой, одиночеством и тем, что толкает развитие личности, что вызывает сопереживания смотрящего фильм. В итоге зритель понимает, что это никакой не маньяк, а новый герой, который через боль, сражения противостоит сытому, богатому, злому обществу!

Не исключаю, что Джокер впоследствии станет популярнее своего антипода Бэтмена, потому что он ближе к народу. Объясню. По сюжету необычная история разворачивается на фоне нью-йоркских городских пейзажей в духе 80-х. Вымышленный Готэм-Сити считывается зрителем как образ современного мира.

История формирования личности Артура Флека, ставшего в последствии Джокером, понятна каждому. Сходящий с ума одинокий человек, отягощённый психологическими травмами детства, сидит на психотропных препаратах, мечтает привлечь к себе внимание. Он — порождение жестокого мегаполиса, в котором роль человека, как и его личного счастья, ничтожна. Герой, словно катализатор, раскрывает нам истоки морального кризиса, который берёт своё начало в классовом неравенстве, расслоении общества и бесконечных материальных ценностях.

Коварство кроется в том, что в этот момент Джокер вызывает зрительскую эмпатию. Он становится в глазах части аудитории революционером и борцом за справедливость.

Мировые элиты давно и плотно погружены в иллюзию стабильности. Общество сотрясают конфликты, войны, бесконечные реформы, позволяющие наживаться на этом только нескольким процентам всегда богатых. Остальная часть вынуждена выживать и, вероятно, искать или ждать очередного "своего" Джокера. Именно поэтому зрители "оседлали" этот протест и поэтому фильм собирает кассы. Как говорится, больше огня. Жаль, что те, кто симпатизирует новому революционеру, забывают золотое правило революций и хаоса, что на сломе систем выигрывают лишь те же несколько процентов держателей капиталов, а большинству просто меняют правила выживания.

Режиссёрская честность, реалистичность, прямолинейность, драматургически грамотная и мотивированная агрессия в фильме подкупают с первых кадров, колют зрителя темой, которая, как оказалось, очень его волнует. Нам понятен этот персонаж и ясны его мотивы.

Жажда справедливости и мщения — примитивная, но самая сильнейшая драматическая мотивация, а потому импульс маргинального протеста в фильме стал близок многим людям. Похоже, что есть всеобщее ощущение безысходности, усталости, давления, которое так и норовит вырваться в бунт, протест и насилие.

В Сети уже пишут, что в кинотеатрах во время сцен насилия часто слышен зрительский смех, что стало одним из хороших режиссёрских приёмов для того, чтобы показать философию и логику героя.

Перед нами новый феномен: зрители тоже смеются и сопереживают убийце-антигерою с расстройством психики, а не его жертвам. Нарушаются каноны кинодраматургии, убийца перестаёт быть отрицательным персонажем.

Думаю, что сопереживание антигерою — начало творческого эксперимента, который продолжат и другие деятели кино, заставив зрителей покопаться в себе не раз. Искусство всегда влияло и влияет на сознание людей, а значит, подобные формы могут быть опасны. Именно поэтому одни смеются, а другие испытывают шок. Потому что главный месседж фильма в том, что Джокер сидит в каждом из нас, и это ошеломляет.