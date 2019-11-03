Мистика, "русский Джек-потрошитель" и ужасы. Долгожданные кинопремьеры ноября

Фото © Постеры к фильмам "Девятая", "Доктор Сон", "Грех"

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Лайф выбрал премьеры самых крутых фильмов ноября — от мистики и боевиков до эпохальной классики в стиле Тарковского, которую снимали более восьми лет.

"Девятая", мистика, 7 ноября

Режиссёр Николай Хомерики устал от московской суеты и решил снять исторический блокбастер про "русского Джека-потрошителя" в дореволюционной России. По сюжету, в Санкт-Петербурге XIX века завёлся серийный маньяк-оккультист. Он убил восемь девушек и остался неуязвимым для следствия. На кону стоит жизнь девятой. Для поимки мистического головореза снаряжают офицера полиции Ростова и его юного помощника Ганина. Расследование пробуксовывает, и поэтому приглашают ясновидящую Оливию Рид, которая оказывается потенциальной жертвой маньяка.

<p>Фото © Постер к фильму</p>

По словам художника картины, он использовал эстетику комиксов, а также метод трёхмерного пространства. В главных ролях — Евгений Цыганов, Дэйзи Хэд, Дмитрий Лысенков.

"Доктор Сон", ужасы, 7 ноября

<p>Фото © Постер к фильму</p>

Этот фильм взорвёт ваш мозг, если у вас ещё хоть что-то осталось там после "Оно-2"

Написал Стивен Кинг у себя в "Твиттере"

Режиссёр Майк Флэнаган позаимствовал жуткую атмосферу из фильма Кубрика "Сияние", а также процитировал несколько сцен из него. История разворачивается спустя 40 лет после событий, произошедших в "Сиянии". Дэнни Торренс, который пережил в раннем возрасте травмирующие события, случившиеся после того, как его отец спятил, теперь бывший алкоголик с изломанной психикой. Эти проблемы заставляют устроиться на работу в хоспис, где от него требуется готовить людей к скорому уходу. Внезапно в нём просыпаются мистические способности, он встречает девочку-экстрасенса...

18+: в США картине присвоили категорию R за изобилие кровавых сцен, наркотиков и голых тел. В главных ролях — Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон, Карел Стрёйкен.

"Грех", драма в стиле "Андрея Рублёва", 14 ноября

<p>Фото © <a href="https://www.afisha.ru/movie/246303/" target="_blank">Афиша</a></p>

В интервью режиссёр Андрей Кончаловский сказал, что его фильм "Грех" — логическое продолжение "Андрея Рублёва", сценарий к которому он когда-то написал вместе с Андреем Тарковским. Картину снимали восемь лет, это его самый амбициозный проект. Для съёмок была специально построена точная копия Сикстинской капеллы. В фильме показано несколько лет из жизни художника Микеланджело Буонарроти, тесно связанных с одними из самых значимых работ творца. После премьеры фильма президент Владимир Путин подарил папе римскому Франциску диск с этим фильмом. В главных ролях — Альберто Тестоне, Юлия Высоцкая.

"Ангелы Чарли", комедийный боевик, 14 ноября

<p>Фото © Постер к фильму</p>

Хит от Элизабет Бэнкс, актрисы легендарного сериала "Клиника" и "Голодных игр", а теперь ещё и режиссёра. Частное детективное агентство "Таунсенд", которое возглавляет таинственный Чарли, открыло свои офисы по всему миру, и теперь в каждом уголке планеты Земля есть ангелы. Они обеспечивают покой и безопасность своим клиентам. В это время в военную лабораторию проникают бандиты и похищают аппарат, который способен уничтожить весь мир. Ангелы Чарли готовы вступить в схватку со злом и спасти планету. В главных ролях — Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска.

"Лев Яшин. Вратарь моей мечты", спортивная драма, 21 ноября

<p>Фото © Постер к фильму</p>

Байопик про легендарного советского футболиста, которым восхищался не менее знаменитый футболист Пеле. Именем Льва Яшина названы малая планета, самолёт и корабль. Режиссёр Василий Чигинский поставил цель показать живого человека, а не бронзовую статую, и у него это получилось. Яшина называли Чёрной Пантерой, Чёрным Пауком и Чёрным Осьминогом за невероятную прыткость и виртуозную игру. Действие картины происходит в самое насыщенное событиями время ХХ века — 50–60-е годы. Сборная СССР одерживает победу за победой, и всё благодаря мастерству Льва Яшина, выступавшего в неизменном чёрном свитере с буквой Д на груди. Фильм о взлётах и падениях, о любви и предательстве фанатов. В главных ролях — Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов.

"Достать ножи", криминальный детектив, 28 ноября

<p>Фото © Постер к фильму</p>

Фильм в лучших традициях жанра "все под подозрением". Его снял режиссёр и сценарист фильма "Звёздные войны: Последние джедаи" Райан Джонсон. "Достать ножи" снискал успех на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2019 года. Мегауспешный автор криминальных детективов Харлан Тромбри пригласил своих родственников отпраздновать собственное 85-летие. Они в разладе друг с другом, но писатель поставил перед собой на старости лет невыполнимую задачу — примирить всех. Что-то пошло не так, и в разгар праздника родные обнаружили труп Харлана. Теперь они ждут опытного детектива Бенуа Блана, чтобы он выяснил, кто виноват, а кто прав. В главных ролях — Дэниел Крэйг, Ана де Армас, Дон Джонсон.

"Прекрасная эпоха", комедийная мелодрама, 28 ноября

<p>Фото © Постер к фильму</p>

Предыдущий фильм Николя Бедоса, "Он и она", получил высокий рейтинг на разных ресурсах, а также восторженные отзывы зрителей. На этот раз он добавил в романтику щепотку фантастики. Герои нового фильма живут в обществе, где человек может легко путешествовать в прошлое. Семейная пара переживает кризис в отношениях. Муж решает отправиться в день знакомства с будущей супругой. Создатели пытаются ответить на вопрос, может ли человек вмешиваться в свою жизнь, меняя что-то в собственном прошлом. А вдруг мы когда-нибудь научимся совершать такие путешествия — чем это обернётся? В главных ролях — Даниэль Отёй, Гийом Кане, Дория Тилье.

"Большая поэзия", криминальная драма, 28 ноября

<p>Фото © Постер к фильму</p>

Новый фильм Александра Лунгина, сына режиссёра Павла Лунгина, снятый в лучших традициях ранних фильмов Скорсезе. Действие происходит в Некрасовке, которая держится в тени Садового кольца и мало кому известна. В центре истории два парня, которые работают инкассаторами. Они держатся друг за друга, а весь окружающий мир кажется враждебным и тёмным. Они мечтают состояться как поэты, а ещё увлекаются петушиными боями, для чего ходят на специальную площадку к гастарбайтерам. Рано или поздно им в голову придёт мысль ограбить банк. В главных ролях — Александр Кузнецов, Алексей Филимонов, Фёдор Лавров.

"Предатель", криминальный байопик, 28 ноября

<p>Фото © Постер к фильму</p>

Фильм Марко Беллоккьо основан на биографии сицилийского мафиози Томмазо Бушетты из 80-х годов прошлого века. Происходит передел сфер влияния на героиновом рынке. Томмазо Бушетта, влиятельный туз во всей этой истории, сбегает в Бразилию. Пока он залёг на дно и наблюдает со стороны, как враги убивают его сыновей и братьев. Очередь за ним. Бразильские полицейские арестовывают его и выдворяют обратно на Сицилию. Он решает нарушить священную клятву, которую дал коза ностра. Для этого нужно встретиться с влиятельным судьёй. В главных ролях — Пьерфранческо Фавино, Луиджи Ло Кашо, Фаусто Руссо Алези.

"Холодное сердце — 2", анимационный фильм, 28 ноября

<p>Фото © Постер к фильму</p>

Ещё в марте компания Disney объявила о запуске сиквела, и сразу все фанаты замерли в предвкушении. Создатели постарались сделать продолжение не менее ярким, чем первая часть. Крис Бак и Дженнифер Ли сделали продолжение своего мультика, передав фирменную атмосферу. Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и жизнерадостный снеговик Олаф вынуждены покинуть любимое королевство Эренделл и отправиться на север. Это путешествие приведёт их к истокам древних преданий и поможет узнать больше об их родной стране. Роли озвучивали Кристен Белл, Идина Мензел, Джонатан Грофф.

Автор:
ЯС
Ярослав Солонин
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