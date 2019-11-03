Мистика, "русский Джек-потрошитель" и ужасы. Долгожданные кинопремьеры ноября

Лайф выбрал премьеры самых крутых фильмов ноября — от мистики и боевиков до эпохальной классики в стиле Тарковского, которую снимали более восьми лет.

"Девятая", мистика, 7 ноября

Режиссёр Николай Хомерики устал от московской суеты и решил снять исторический блокбастер про "русского Джека-потрошителя" в дореволюционной России. По сюжету, в Санкт-Петербурге XIX века завёлся серийный маньяк-оккультист. Он убил восемь девушек и остался неуязвимым для следствия. На кону стоит жизнь девятой. Для поимки мистического головореза снаряжают офицера полиции Ростова и его юного помощника Ганина. Расследование пробуксовывает, и поэтому приглашают ясновидящую Оливию Рид, которая оказывается потенциальной жертвой маньяка.

По словам художника картины, он использовал эстетику комиксов, а также метод трёхмерного пространства. В главных ролях — Евгений Цыганов, Дэйзи Хэд, Дмитрий Лысенков.

"Доктор Сон", ужасы, 7 ноября

Этот фильм взорвёт ваш мозг, если у вас ещё хоть что-то осталось там после "Оно-2" Написал Стивен Кинг у себя в "Твиттере"

Режиссёр Майк Флэнаган позаимствовал жуткую атмосферу из фильма Кубрика "Сияние", а также процитировал несколько сцен из него. История разворачивается спустя 40 лет после событий, произошедших в "Сиянии". Дэнни Торренс, который пережил в раннем возрасте травмирующие события, случившиеся после того, как его отец спятил, теперь бывший алкоголик с изломанной психикой. Эти проблемы заставляют устроиться на работу в хоспис, где от него требуется готовить людей к скорому уходу. Внезапно в нём просыпаются мистические способности, он встречает девочку-экстрасенса...

18+: в США картине присвоили категорию R за изобилие кровавых сцен, наркотиков и голых тел. В главных ролях — Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон, Карел Стрёйкен.

"Грех", драма в стиле "Андрея Рублёва", 14 ноября

В интервью режиссёр Андрей Кончаловский сказал, что его фильм "Грех" — логическое продолжение "Андрея Рублёва", сценарий к которому он когда-то написал вместе с Андреем Тарковским. Картину снимали восемь лет, это его самый амбициозный проект. Для съёмок была специально построена точная копия Сикстинской капеллы. В фильме показано несколько лет из жизни художника Микеланджело Буонарроти, тесно связанных с одними из самых значимых работ творца. После премьеры фильма президент Владимир Путин подарил папе римскому Франциску диск с этим фильмом. В главных ролях — Альберто Тестоне, Юлия Высоцкая.

"Ангелы Чарли", комедийный боевик, 14 ноября

Хит от Элизабет Бэнкс, актрисы легендарного сериала "Клиника" и "Голодных игр", а теперь ещё и режиссёра. Частное детективное агентство "Таунсенд", которое возглавляет таинственный Чарли, открыло свои офисы по всему миру, и теперь в каждом уголке планеты Земля есть ангелы. Они обеспечивают покой и безопасность своим клиентам. В это время в военную лабораторию проникают бандиты и похищают аппарат, который способен уничтожить весь мир. Ангелы Чарли готовы вступить в схватку со злом и спасти планету. В главных ролях — Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска.

"Лев Яшин. Вратарь моей мечты", спортивная драма, 21 ноября

Байопик про легендарного советского футболиста, которым восхищался не менее знаменитый футболист Пеле. Именем Льва Яшина названы малая планета, самолёт и корабль. Режиссёр Василий Чигинский поставил цель показать живого человека, а не бронзовую статую, и у него это получилось. Яшина называли Чёрной Пантерой, Чёрным Пауком и Чёрным Осьминогом за невероятную прыткость и виртуозную игру. Действие картины происходит в самое насыщенное событиями время ХХ века — 50–60-е годы. Сборная СССР одерживает победу за победой, и всё благодаря мастерству Льва Яшина, выступавшего в неизменном чёрном свитере с буквой Д на груди. Фильм о взлётах и падениях, о любви и предательстве фанатов. В главных ролях — Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов.

"Достать ножи", криминальный детектив, 28 ноября

Фильм в лучших традициях жанра "все под подозрением". Его снял режиссёр и сценарист фильма "Звёздные войны: Последние джедаи" Райан Джонсон. "Достать ножи" снискал успех на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2019 года. Мегауспешный автор криминальных детективов Харлан Тромбри пригласил своих родственников отпраздновать собственное 85-летие. Они в разладе друг с другом, но писатель поставил перед собой на старости лет невыполнимую задачу — примирить всех. Что-то пошло не так, и в разгар праздника родные обнаружили труп Харлана. Теперь они ждут опытного детектива Бенуа Блана, чтобы он выяснил, кто виноват, а кто прав. В главных ролях — Дэниел Крэйг, Ана де Армас, Дон Джонсон.

"Прекрасная эпоха", комедийная мелодрама, 28 ноября

Предыдущий фильм Николя Бедоса, "Он и она", получил высокий рейтинг на разных ресурсах, а также восторженные отзывы зрителей. На этот раз он добавил в романтику щепотку фантастики. Герои нового фильма живут в обществе, где человек может легко путешествовать в прошлое. Семейная пара переживает кризис в отношениях. Муж решает отправиться в день знакомства с будущей супругой. Создатели пытаются ответить на вопрос, может ли человек вмешиваться в свою жизнь, меняя что-то в собственном прошлом. А вдруг мы когда-нибудь научимся совершать такие путешествия — чем это обернётся? В главных ролях — Даниэль Отёй, Гийом Кане, Дория Тилье.

"Большая поэзия", криминальная драма, 28 ноября

Новый фильм Александра Лунгина, сына режиссёра Павла Лунгина, снятый в лучших традициях ранних фильмов Скорсезе. Действие происходит в Некрасовке, которая держится в тени Садового кольца и мало кому известна. В центре истории два парня, которые работают инкассаторами. Они держатся друг за друга, а весь окружающий мир кажется враждебным и тёмным. Они мечтают состояться как поэты, а ещё увлекаются петушиными боями, для чего ходят на специальную площадку к гастарбайтерам. Рано или поздно им в голову придёт мысль ограбить банк. В главных ролях — Александр Кузнецов, Алексей Филимонов, Фёдор Лавров.

"Предатель", криминальный байопик, 28 ноября

Фильм Марко Беллоккьо основан на биографии сицилийского мафиози Томмазо Бушетты из 80-х годов прошлого века. Происходит передел сфер влияния на героиновом рынке. Томмазо Бушетта, влиятельный туз во всей этой истории, сбегает в Бразилию. Пока он залёг на дно и наблюдает со стороны, как враги убивают его сыновей и братьев. Очередь за ним. Бразильские полицейские арестовывают его и выдворяют обратно на Сицилию. Он решает нарушить священную клятву, которую дал коза ностра. Для этого нужно встретиться с влиятельным судьёй. В главных ролях — Пьерфранческо Фавино, Луиджи Ло Кашо, Фаусто Руссо Алези.

"Холодное сердце — 2", анимационный фильм, 28 ноября

Ещё в марте компания Disney объявила о запуске сиквела, и сразу все фанаты замерли в предвкушении. Создатели постарались сделать продолжение не менее ярким, чем первая часть. Крис Бак и Дженнифер Ли сделали продолжение своего мультика, передав фирменную атмосферу. Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и жизнерадостный снеговик Олаф вынуждены покинуть любимое королевство Эренделл и отправиться на север. Это путешествие приведёт их к истокам древних преданий и поможет узнать больше об их родной стране. Роли озвучивали Кристен Белл, Идина Мензел, Джонатан Грофф.