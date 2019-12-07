Красные в "Чёрной вдове". Русские супергерои Marvel, которых боится даже Халк

Вышел первый тизер-трейлер фильма "Чёрная вдова", который откроет четвёртую фазу киновселенной Marvel. Ролик этот не самый длинный, но весьма насыщенный: он показал сразу квартет главных героев, каждый из которых — с российскими корнями. В честь этого Лайф рассказывает про каждого поподробнее, а также вспоминает несколько других колоритных персонажей-соотечественников из комиксов Marvel.

Чёрная вдова

Все прекрасно знают эту героиню, поскольку она член "Мстителей". Однако не каждый поклонник кинокомиксов в курсе её прошлого. Которому, собственно, и будет посвящён обсуждаемый фильм. Позволим себе немного поторопить события.

Наталья Романова (Скарлетт Йоханссон) родилась в Сталинграде. Её семья погибла в страшном пожаре. Мать в последний момент передала маленькую Наташу через окно солдату с типичным советским именем Иван Петрович. Вырастает сирота красавицей, спортсменкой и сотрудницей КГБ. На службе она получает своё прозвище и дозу сыворотки суперсолдата. Лекарство замедлило старение, а также позволило девушке использовать тело на пределе. Точно такой же укол силы в своё время получил и Стив Роджерс, Капитан Америка.

В один прекрасный момент Чёрную вдову засылают с напарником в США, дабы выведать секреты Stark Industries. Компаньон погибает, а Наташа остаётся работать на КГБ под прикрытием.

Действие фильма развернётся после эпизода "Первый мститель. Раскол". Судя по всему, именно в этом промежутке Романова и разберётся, кем она хочет быть: русской или американской.

Новая Чёрная вдова

Имя девушки из трейлера, которую Вдова называет сестрой, — Елена Белова (Флоренс Пью). Она, как и Романова, является выпускницей Красной комнаты, российского училища ассасинов.

В киновселенной Белова возникла впервые, поэтому сложно сказать, какая участь ей уготована. Однако в комиксах Елена Белова становится преемницей титула Чёрной вдовы. Вероятно, это же произойдёт и в киновселенной. Поскольку Вдова-Наташа погибла в части "Мстители. Финал".

Красный страж

Звание самого колоритного персонажа в трейлере однозначно отходит Красному стражу (Дэвид Харбор), бородатому мужику, который натягивает на голову шлем с красной звездой на лбу и белой — на груди.

В комиксах в разное время амуницию Красного стража носили разные люди: Алексей Лебедев, Алексей Шостаков, Таня Белински и Антон. Конкретно в фильме перед зрителями предстанет Алексей Шостаков. Родился Лёша в Москве. Когда вырос, стал лучшим в СССР лётчиком-испытателем и мужем балерины Натальи Романовой. Той самой, ага.

Пообещав показать всем кузькину мать, Никита Хрущёв решил, что мощнейшей бомбы для этого не хватит, — нужен ещё супергерой. Как Капитан Америка, только Красный страж. Выбирая носителя титула между Юрием Гагариным и Алексеем Шостаковым, Хрущёв выбрал последнего.

Суперспособностей Шостаков не получил, а супертехнологии — да. Главным оружием Красного стража является магнитный диск-бумеранг, который возвращается (аки щит Капитана Америки).

Железная дева

Её наверняка многие в трейлере не заметили. Поскольку Iron Maiden (Рэйчел Вайс) видно всего в двух сценах. В каждой она выглядит заурядно. Настоящее имя — Мелина Востокова. Как Романова и Белова, является выпускницей Красной комнаты. В комиксах постоянно завидовала Наталье, так как именно той принадлежал статус лучшей ученицы.

В "Чёрной вдове", скорее всего, Востокова предстанет если не позитивным, то хотя бы нейтральным героем. В конце же предсказываем трансформацию в злодея. Ведь в первоисточнике девушка предаёт Россию и становится наёмной убийцей, которой некогда поручили ликвидировать Чёрную вдову. А в одной из арок Мелина и вовсе примкнула к фемизонкам, космическим амазонкам, которые планировали завоевать Землю, дабы переключить общество на матриархат.

Суперсил у Востоковой нет. Но имеется роботизированный металлический костюм, который нивелирует физический урон и добавляет мощи телу.

Мерзость

А теперь к остальным "красным" героям и злодеям Marvel. Начнём с Мерзости. Это не совсем русский, но однозначно персонаж с нашей стороны Берлинской стены. Настоящее имя — Эмиль Болонский. В СССР был югославским шпионом, работавшим на КГБ. В ходе одной из операций пробрался на авиабазу США, чтобы сфотографировать оборудование, излучающее гамма-радиацию. В результате операции шпион впитал телом гигантскую дозу радиоактивных частиц, которые превратили Брюса Беннера в Халка.

Излучение не убило Эмиля, а превратило в Мерзость, монстра, сила которого превышает даже мощь зелёного великана. Спецагент, несмотря на мутацию, сохранил рассудок, но вернуть человеческий облик не смог. Тогда Мерзость начал винить во всём Беннера и многократно пытался его убить.

Ведьма Икс

Ульяна Николаевна Распутина родилась в Усть-Ордынском, реальной деревушке под Иркутском. Как и два её брата — Михаил и Пётр — она появилась на свет с генетическим отклонением, позволяющим телепортироваться. Да непросто, а прямиком через лимб, одно из измерений ада.

Вместе с Петром девочка перебралась в Штаты, в школу доктора Ксавьера, предводителя Людей Икс. Однажды, когда мутанты тренировались, семилетнюю Ульяну заманил в лимб злодей Беласко. Там девочка встретила астральные копии Грозы и Китти Прайд. Первая обучила Ульяну магии, вторая — рукопашному бою. За годы битв с демонами девочка овладела и тем и другим в совершенстве. Когда Беласко превратил друзей Распутиной в своих слуг, девушке пришлось от них избавиться. После она выковала из частички своей души меч и научилась телепортироваться на Землю. Там она примкнула к одному из подразделений Людей Икс.

К слову, о братьях. Пётр Распутин впоследствии стал Колоссом, которого все знают по дилогии "Дэдпул", а Михаил — космонавтом. В одной из экспедиций Мишка попал в другое измерение, где стал правителем чужой планеты.

Святогор

Настоящая развесистая клюква. Только имя и фамилия чего стоят — Александр Покрышкин. Биография героя не изобилует подробностями, но известно, что Александр во время инцидента на одной из советских АЭС лишился конечностей и получил ожог лёгких. Спокойно умереть советские учёные ему не дали — план ведь ещё не выполнен. На ноги Покрышкина смогли поставить только с использованием кибернетических имплантов, которые даровали ему повышенную выносливость, силу и защиту.

Став супертоварищем, Сашка присоединился к команде суперразведчиков, именуемых Богатырями. Кроме Святогора в ней были Утренняя звезда, геолог Мария Мешкова, облучившаяся Тунгусским метеоритом, телепат Микула Голубев и "бриллиант" российской науки Владимир Орехов. Последний долго находился в космосе, вследствие чего научился растягивать своё тело.

Красное Динамо

Другим ярким героем из СССР является Красное Динамо. Это группа людей, управлявшая в разное время экзоскелетом, созданным физиком армянского происхождения Антоном Ванко. Будучи фанатом электричества, Ванко наделил экзоскелет возможностью генерировать и управлять током. Поэтому Динамо умел летать и стрелять молниями.

Заказали оружие, разумеется, советские власти, чтобы противостоять Железному человеку. В первой же битве Ванко проиграл Тони Старку. Боясь последствий, учёный остался в США и стал работать на гения, миллиардера, плейбоя и филантропа. Но долго их дружба не продержалась: КГБ послал за Ванко своего лучшего агента Бориса Тургенева. Он выкрал советский экзоскелет и стал вторым Красным Динамо. После Тургенева костюм пилотировали ещё 11 русских с забавными фамилиями вроде Петрович, Бухарин, Шаталов, Вадим и не только. Была, к слову, среди пилотов и женщина. Звали её, как ни странно, более или менее адекватно — Галина Немировски.