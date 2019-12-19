Купили, изнасиловали и сделали рабой. Как Disney растоптала "Звёздные войны"

В 2012 году Disney приобрела компанию Lucasfilm, а вместе с ней и права на "Звёздные войны". С первого нового фильма у многих поклонников вселенной Джорджа Лукаса начал полыхать огонь в глазах от недовольства. Но всё же оставалось ещё много олдскульных фанатов, верных "Звёздным войнам". Однако с релизом каждого продукта Disney по франшизе их становилось меньше. С выходом девятого эпизода, который состоится сегодня, от Disney, похоже, отвернётся ещё половина почитателей Star Wars. Рассказываем, как "мышиная" корпорация всё испортила.

Джордж Лукас — творец, а Микки Маус — продавец

Фундаментальная проблема "Звёздных войн" в том, что франшиза перешла от владельцев с диаметрально противоположными взглядами на производство контента. Джордж Лукас был в первую очередь творцом и визионером. Едва ли нужны доказательства, но вот несколько доводов в пользу этого утверждения.

Во-первых, Лукас, создал "Звёздные войны", киновселенную со своими законами и правилами. При этом, во-вторых, он никогда не стремился к упрощению своих произведений. Хотя простой контент, как известно, продаётся лучше. И оригинальная, и вторая трилогии "Звёздных войн" бросали зрителей в гущу событий, не разжёвывая сюжет.

В-третьих, создатель "Звёздных войн" хотел и монетизировал свою интеллектуальную собственность так эффективно, как в Голливуде никто не делал. Именно он начал продавать сопутствующие товары вроде игрушек и заработал на этом не миллионы, как планировал, а миллиарды. При этом он никогда не останавливался на достигнутом и продолжал быть новатором.

Например, в-четвёртых, Джордж Лукас стал если не самым, то точно одним из первых голливудских кинодеятелей, начавших осваивать индустрию видеоигр. Для этого он создал отдельную компанию LucasArts, которую сам же поначалу и возглавлял.

У Disney, очевидно, совершенно другой подход. Если создатель Star Wars развивал свой бренд интенсивно, то приобретатель решил действовать экстенсивно: брать количеством, а не качеством. Это проблема. И вот почему.

Disney медленно расширяет киновселенную

Одной из причин, по которым мы любим старые "Звёздные войны", является разнообразие. Каждая планета из классических фильмов не похожа на другую. Некоторые миры появлялись в кадре всего на пару-тройку минут, но этого хватало, чтобы врезаться в память навсегда.

Родина Энакина и Люка Скайуокеров — пустынный Татуин. Покрытая густыми лесами родина вуки — Кашиик. Планета-мегаполис, сердце Республики, Корусант. Вечно покрытая льдом планета с ироничным названием Хот. Угрюмая, но по-своему очаровательная Камино, на которой родился охотник за головами Боба Фетт. Набу с её забавным народом гунганами. А ещё Явин, Эндор, Мустафар, Дагоба… Ух!

А что в новых фильмах? Джакку, где выросла Рей, похожа на Татуин. Кореллия, на которой разворачиваются события сольника про Хана Соло, тоже словно Татуин. Такодана? И её где-то видели. Старкиллер, пока в снегу, похож на Хот. В боевой готовности — на "Звезду смерти".

Disney очень медленно расширяет вселенную "Звёздных войн". А крупицы нового очень сильно похожи на старое. От этого и ощущаются сиквелы "выхолощенными" и бесталанными.

Disney до смерти загоняет старое

Пример тому — ворох анонсированных спин-оффов, необходимость которых крайне сомнительна. Куда ни шло снять фильмы про Хана Соло, Оби-Вана Кеноби и Бобу Фетта — этих персонажей любят все. Но кому, простите, впёрся отдельный фильм о воровстве чертежей "Звезды смерти" — "Изгой-один"? А отдельные картины про Лэндо Калриссиана и Джаббу Хатта?

Слава хаосу, сольник Хана Соло не возымел должного успеха. И Disney пересмотрела свои планы. Часть спин-оффов преобразуют в сериалы для онлайн-кинотеатра Disney+.

Disney отравила "Звёздные войны" своей беспомощностью

Думаю, никто не станет отрицать, что и "Пробуждение силы", и "Последние джедаи" очень похожи на два первых фильма в саге "Новая надежда" и "Империя наносит ответный удар". История Рей вторит истории Люка. Судьба Люка Скайуокера "параллелится" с судьбой Йоды. Сноука, учителя Кайло Рена постигла та же участь, что и Палпатина, учителя Дарта Вейдера. Собственно, драма Кайло Рена перекликается с драмой Дарта Вейдера. Ну и Старкиллер по факту является репликой "Звезды смерти".

Можно, конечно, сказать, что кинокомпания таким образом отдала дань уважения Джорджу Лукасу, но, скорее всего, Disney таким образом расписалась в своей беспомощности. Особенно если учитывать, что у корпорации с мышиными повадками была возможность поблагодарить создателя "Звёздных войн" более достойно.

Лукас продал своё детище с большими наработками

В 2018 году Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера, рассказал в интервью, что у Лукаса было много наработок относительно новых эпизодов "Звёздных войн". По версии визионера, главным героем новой трилогии тоже должна была стать женщина. Но не случайная брошенка с планеты-мусорки, а легитимная принцесса Лея Органа, сестра Люка Скайуокера. Собственно, он и должен был научить её управлять силой.

При этом Лея совсем необязательно стала бы крутой фехтовальщицей. В мире "Звёздных войн" есть (а точнее — были) джедаи, которые используют свои навыки для исцеления болезней, предвидения будущего, исследования наук и не только. Как и Disney, Лукас тоже планировал завершить историю Скайуокеров, но вместе с тем он хотел объяснить природу силы.

Disney получила права на использование идей Лукаса, но, вместо того чтобы их использовать, объявила весь лор Star Wars до "Пробуждения силы" недействительным. То есть кинокомпания просто перечеркнула заслуги десятков авторов и проигнорировала интересы миллионов фанатов. Потому что ей было лень и некогда разбираться во всём этом.

Джордж Лукас, к слову, такому раскладу оказался совсем не рад. В одном из интервью 2015 года он назвал менеджеров корпорации Микки Мауса "белыми работорговцами". В том же выступлении он признался, что хотел участвовать в создании новых фильмов хотя бы в качестве консультанта, но столкнулся со стеной равнодушия.

Вы всё врёте — мне нравятся все новые "Звёздные войны"

Может быть и такое. В ходе бесконечных холиваров на форумах и в соцсетях давно родилась истина, которая звучит примерно так: "Никто не ненавидит Star Wars так сильно, как фанаты Star Wars". Она значит то, что споры вокруг того, какие "Звёздные войны" самые лучшие, не утихают с тех пор, как появились форумы и соцсети. Только им важно докопаться до истины и выстроить причинно-следственные связи между всеми событиями и явлениями.

Вторую трилогию Лукаса, напомним, тоже сильно журили, как сегодня журят трилогию Disney. На агрегаторах рецензий Metacritic и Rotten Tomatoes первый и второй эпизоды имеют самые низкие оценки. Если, конечно, не считать оценки "Скайуокер. Восход".