Кинохакатон. Как некоторые российские фильмы становятся кассовыми

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Кинохакатон. Как некоторые российские фильмы становятся кассовыми

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В этом месяце Свердловская киностудия станет центром притяжения для экспертов, профессионалов и любителей в области кино со всей России.

Программа форума включает в себя спич-сессии известных российских сценаристов, продюсеров и режиссёров. Стало известно, что свое участие в Кинохакатоне подтвердили создатели таких фильмы как "Вий 3D", "Экипаж", "Легенда № 17" и "28 панфиловцев". Кроме этого форум посетят популярные киноблогеры и ведущие Youtube-каналов.

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В рамках мероприятия экспертное жюри выберет победителей в пяти различных номинациях: полнометражное игровое кино, игровые сериалы, анимация, видеоигры, а также экспериментальные форматы, такие как интерактивные сериалы, фильмы в формате 360 градусов и другие.

Автор:
ЮЗ
Юлия Зинченко
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