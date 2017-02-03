Кинохакатон. Как некоторые российские фильмы становятся кассовыми

В этом месяце Свердловская киностудия станет центром притяжения для экспертов, профессионалов и любителей в области кино со всей России.

Программа форума включает в себя спич-сессии известных российских сценаристов, продюсеров и режиссёров. Стало известно, что свое участие в Кинохакатоне подтвердили создатели таких фильмы как "Вий 3D", "Экипаж", "Легенда № 17" и "28 панфиловцев". Кроме этого форум посетят популярные киноблогеры и ведущие Youtube-каналов.

В рамках мероприятия экспертное жюри выберет победителей в пяти различных номинациях: полнометражное игровое кино, игровые сериалы, анимация, видеоигры, а также экспериментальные форматы, такие как интерактивные сериалы, фильмы в формате 360 градусов и другие.