Как получить гражданство Кипра за 6 месяцев: изменения в программе 2019

Программа инвестиционного гражданства на Кипре считается одной из самых быстрых и занимает, в среднем, 6-7 месяцев, если подготовкой документов занимаются опытные юристы. Лицензированные агенты кипрской программы из компании Иммигрант Инвест рассказали о том, какие изменения в процедуре ожидают инвесторов в 2019 году и почему стоит поторопиться.

Что дает гражданство Кипра?

Кипр — островное государство в Средиземном море с мягким климатом и восхитительной природой, но на этом его преимущества не заканчиваются. Паспорт гражданина Кипра позволяет посещать более 150 стран без дополнительных виз, а также дает возможность жить, учиться и работать в абсолютно любой стране Евросоюза.

Многие инвесторы выбирают Кипр еще и потому, что налоговая система этой страны считается одной из самых лояльных в ЕС. Корпоративный налог составляет всего 10%, а также действуют договоренности с 50 государствами, исключающие двойное налогообложение.

При этом инвестиции в недвижимость на Кипре — не только шанс получить гражданство, но и гарантия стабильного дохода, так как ежегодно это небольшое государство посещает более 3 млн туристов.

Почему многие инвесторы выбирают Кипр?

Помимо вышеперечисленных преимуществ инвестиционная программа Кипра ценится инвесторами за простоту, скорость и вариативность. Сегодня каждый инвестор может выбирать, хочет ли он вкладывать деньги в новострой, жилую недвижимость на вторичном рынке, коммерческие объекты или судоходную отрасль. При этом претендовать на гражданство может не только сам заявитель, но и вся его семья, включая детей от предыдущих браков, гражданских супругов и родителей.

Правительство Кипра не требует от своих инвесторов прохождения процесса натурализации, то есть заявителю на гражданство совершенно не обязательно жить на территории государства или даже появляться там в определенные промежутки времени.

Еще один важный момент — чтобы получить гражданство Кипра, инвестору не придется отказываться от своего текущего гражданства. Паспорт гражданина Кипра может служить тревел-документом, а также на него можно регистрировать недвижимость, бизнес, открывать счета.

Предпосылки к реформе инвестиционной программы на Кипре

В 2019 году правительство государства приняло решение о введении ряда изменений в программу инвестиционного гражданства. Специалисты утверждают, что большая часть корректив связана с давлением со стороны Евросоюза, представители которого стремятся привести все программы стран ЕС к единому образцу. Кабмин Кипра не спешит отказываться от самых привлекательных для инвесторов пунктов своей программы, но некоторые изменения все же принял. Основная часть нововведений вступит в силу 15.05.2019, однако часть новых требований следует учитывать уже сейчас.

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Основные изменения в программе

Первое изменение, которое коснется всех без исключения инвесторов, заключается в введении обязательного невозвратного взноса в госфонды в размере 150 тыс. евро. По словам министра финансов Хариса Георгиадиса, ранее деньги от инвестиционной программы поднимали только строительную отрасль экономики, в другие сферы финансирование не доходило. 6,6 млрд евро, полученные Кипром от 1864 заявителей с момента старта программы в 2013 году, никак не отразились на жизни простых кипрских граждан и реальном секторе экономики.

Чтобы выровнять ситуацию, государство ввело обязательные инвестиции в государственные фонды: 75 тыс. евро на исследования и развитие, а также 75 тыс. евро на на финансирование схем доступного жилья для граждан Кипра.

Помимо этого, реформа инвестиционной программы подразумевает следующие изменения:

обязательное оформление шенгенской визы для всех заявителей;

продление срока возврата инвестиций;

увеличение пакета документов;

автоматический отказ в подаче заявки, если ранее кандидат пытался получить гражданство в других странах ЕС;

разрешение на инвестиции в судоходную отрасль;

отмена инвестирования в облигации государства;

изменение процедуры инвестирования во вторичную недвижимость, которая ранее была использована для получения гражданства другим инвестором.

Рассмотрим подробнее каждое из нововведений.

Обязательная виза Шенген

По новым правилам на момент подачи заявки каждый инвестор обязан открыть краткосрочную шенгенскую визу. Ранее визу на Кипр можно было оформить по дороге в аэропорт, что значительно упрощало процесс. С другой стороны, у большинства инвесторов и так есть шенгенская виза, открытая в туристических или бизнес целях, так что вряд ли это изменение сильно отразится на востребованности программы.

Кроме того, в 2019 году к рассмотрению не будут приниматься заявки кандидатов, которые ранее пытались получить гражданство других стран Евросоюза, и получили отказ.

Следует понимать, что все это — часть проверки, которую раньше проводили уже после рассмотрения заявки, так что новые требования, теоретически, должны сократить время ожидания ответа за счет автоматического отсечения заявок без визы.

Невозможность инвестирования в облигации Кипра

Это изменение никак не скажется на инвесторах, ведь когда инвестиции в государственные облигации было разрешены, этот вариант не пользовался популярностью. Более того, так государство защищает инвесторов от обесценивания инвестиций, предлагая вложить деньги в более стабильные и прибыльные варианты.

Изменение стоимости гражданства

Как уже говорилось, кабмин принял решение о введении обязательных невозвратных взносов в госфонды для иностранцев, желающих получить гражданство Кипра. Обязательный взнос составляет 150 тыс. евро, которые в равных частях будут направлены в фонд "Корпорации земельного развития" и "Фонд содействия исследованиям и инновациям".

Основная задача первого фонда — реализация государственной жилищной политики, направленной на помощь уязвимым социальным группам в получении собственного жилья. Правительство утверждает, что все деньги, полученные этим фондом от инвесторов, будут направлены на развитие программ доступного жилья для населения.

Деятельность "Фонда содействия исследованиям и инновациям" направлена на продвижение научных и технологических исследований в стране. Иностранные инвестиции фонд планирует вкладывать в формирование "Цифрового Кипра", развитие исследовательских проектов в сфере альтернативной энергетики и внедрение цифровых технологий в сферу образования, налогообложения, здравоохранения, а также разработку единых электронных платежных систем. Кроме того, часть средств будут направлять на развитие проекта единой зоны платежей в евро SEPA.

В остальном финансовая сторона получения гражданства не изменится. Как и прежде, претендентам на паспорт Кипра за инвестиции предлагают несколько вариантов:

инвестиции в размере 2 млн евро в жилую недвижимость Кипра + 150 тыс. невозвратного взноса;

инвестиция 2 млн евро в коммерческую недвижимость + 500 тыс. евро в жилье + 150 тыс. невозвратного взноса;

покупка кипрских ценных бумаг (компаний, фондов) на сумму 2 млн евро + 500 тыс. евро в жилье + 150 тыс. невозвратного взноса;

инвестиции в судоходную отрасль в размере не менее 2 млн евро + 500 тыс. евро в жилье + 150 тыс. невозвратного взноса.

Все варианты можно комбинировать. Также следует учитывать, что кроме вышеперечисленных расходов, существуют еще государственные пошлины, которые оплачиваются заявителем за каждого члена семьи, указанного в заявке.

Еще одно важное изменение коснулось вторичной недвижимости, которую ранее уже использовали для получения гражданства. Начиная с 15.05.2019 минимальная сумма инвестиций в недвижимость из этой категории будет составлять 2,5 млн евро. Конечно, такие изменения никак нельзя назвать удачными для инвесторов, ведь раньше такое жилье можно было купить на 500 тыс. евро дешевле, но по словам представителей правительства, этот шаг необходим для стабилизации рынка недвижимости.

Увеличение пакета документов

Уже 15.05.2019 вступит в силу изменение, требующее расширения перечня обязательных документов для любых инвестиций в недвижимость. Каждому инвестору придется добавить в свой пакет документ о снятии обременений с недвижимости, Planning Permit (разрешение на планирование) и сертификат о завершении строительства. Если же инвестор выбирает для вложений объекты, находящиеся на стадии строительства, новые правила требуют, чтобы не менее 5% суммы были защищены банковской гарантией, что не даст продавцу получить эту часть денег, пока объект не будет сдан.

Эти изменения приняты, чтобы обезопасить инвесторов и в целом повысить рейтинг программы. Нововведения защищают инвесторов от возможного мошенничества со стороны застройщиков, но не дают заключить сделку на ранних этапах реализации проекта, до того, как объект будет выведен на рынок.

Продление срока возврата инвестиций

Ранее минимальный срок обязательного владения инвестициями на Кипре составлял 3 года. В 2019 его продлили до 5 лет. Это изменение обусловлено стремлением подвести инвестиционную программу Кипра к единым условиям других европейских программ.

Для тех, кто рассматривает инвестиции в недвижимость на Кипре в долгосрочной перспективе, это изменение можно назвать положительным. Однако оно грозит снижением рентабельности программы для тех инвесторов, у которых есть альтернативный источник дохода, требующий вложений.

Ужесточение проверки кандидатов

Правительство Кипра уже заявило о привлечении "специализированной иностранной фирмы" для качественной проверки кандидатов. Это решение должно привести к повышению репутации программы за счет отсеивания лиц, которые и так получили бы отказ в рамках проверки на благонадежность Due Diligence. Специалисты считают, что данное изменение принесет только плюсы всем инвесторам.

— Мы, как лицензированные агенты программы, проводим предварительную проверку клиента по различным базам правовой и бизнес информации еще до начала сбора и подготовки документов. Это позволяет снизить риск отказа и подобрать сразу подходящую программу для нашего клиента, — утверждает адвокат и директор по развитию Иммигрант Инвест Елена Рудая.

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Получение гражданства Кипра с профессиональным сопровождением

Лицензированные агенты программ инвестиционного гражданства стран ЕС компании Иммигрант Инвест уже более 10 лет занимаются разработкой индивидуальных решений для инвесторов. Компания предоставляет полное сопровождение на весь срок, вплоть до получения новых паспортов заявителем и его семьей.

Специалисты Иммигрант Инвест проводят консультации по подбору оптимальных программ, берут на себя подготовку и апостилирование пакета документов, предоставляют широкий выбор недвижимости для инвестиций от проверенных застройщиков. Кроме того, после получения гражданства инвестор может перепоручить экспертам компании управление недвижимостью, чтобы получать до 4% годовых прибыли от аренды без лишних хлопот.

За последние 5 лет компания Иммигрант Инвест помогла получить гражданство Кипра более чем 50 семьям без единого отказа. Однако современные тенденции показывают, что уже через несколько лет получить паспорт Кипра за инвестиции будет сложнее, чем сейчас, так что следует торопиться.

Иммигрант Инвест

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