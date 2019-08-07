Киргизский сценарий. Как Атамбаев может вернуться в большую политику

Политолог Артур Атаев — о том, как события в Киргизии могут переформатировать политику Средней Азии.

7 августа 2019 года село Кой-Таш Чуйской области Киргизии стало эпицентром политического напряжения в Средней Азии. Спецоперация киргизского спецназа по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не вызвала больших столкновений с его сторонниками, но обозначила интерес к этой проблеме со стороны политических элит соседних с Киргизией государств. Дело в том, что "киргизский прецедент" может дать импульс для столкновений старых и новых элит в других государствах Средней Азии. Это наихудший сценарий развития событий для Средней Азии в целом, потому что кризис новых и старых элит может стать причиной большого внутригражданского противостояния в Средней Азии.

Задержание Атамбаева стало неожиданностью для многих наблюдателей, но политическая элита и общественность Киргизии к этому акту были готовы. Ещё в начале июня в средствах массовой информации обсуждались возможные сценарии развития конфликта между действующим и бывшим президентами Киргизии. Среди обсуждаемых вариантов наиболее реальным был силовой план по нейтрализации бывшего лидера страны. Именно после того, как общественное мнение было готово к такому развороту событий, 27 июня 2019 года депутаты парламента Киргизии лишили Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и, соответственно, неприкосновенности.

То, что генеральная прокуратура обнаружила в его действиях признаки "коррупции", "превышения должностных полномочий" и "незаконного обогащения", было чётким сигналом для Атамбаева: власть будет применять жёсткие меры. Но Атамбаев не признавал обвинений и отказывался идти по повестке в правоохранительные органы. Более того, он отказался покидать страну, хотя власть давала ему понять, что не будет препятствовать его исчезновению из политической и общественной жизни Киргизии. Бывший президент является самой большой политической проблемой для президента и элиты этой страны. А его арест может конвертироваться в новые политические возможности.

Дело в том, что, знающий механизмы организации протестного движения Атамбаев отдаёт себе отчёт в том, что на фоне продолжающегося падения популярности действующего президента Сооронбая Жээнбекова такие действия могут дать импульс для его возвращения в реальную политику. Здесь, безусловно, "благоприятным образом" повлияет его опыт участия в "тюльпановой революции". Тем более, что противостояние между Атамбаевым и Жээнбековым спровоцировало раскол правящей партии, что, в свою очередь, усилило традиционный раскол на южан и северян. Сооронбай Жээнбеков, представляющий южные киргизские роды, укрепился за счёт поддержки земляков. Это обстоятельство отчасти усилило давление на бывшего президента, преемником которого до недавних пор считался нынешний.

Напомним, что бывший президент демонстративно проигнорировал все попытки вызвать его в правоохранительные следственные органы, указывая на отсутствие интереса к деятельности правоохранительных органов, возбудивших против него следствие. В Кыргызстане уже многие комментаторы цитируют слова Атамбаева, заявившего, что "повестку в следственные органы даже в руки брать не будет".

Именно эти слова и стали спусковым крючком для киргизской политической элиты. По закону, если свидетель трижды проигнорировал повестки на допрос, милиция имеет право принудительно привести его.

Это, а также ряд других обстоятельств указывают на то, что 62-летний Атамбаев имеет желание и шансы возвратиться в политическую сферу Республики Кыргызстан. Уже сейчас очевидно, что действия властей по его задержанию являются мерой вынужденного реагирования после нескольких неудачных попыток решить противостояние между бывшим и нынешним президентами мирным путём.