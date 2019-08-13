Нестабильный трансфер власти в Киргизии грозит волнениями

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему Киргизия провалила тест на политическую зрелость.

Задержанному в Киргизии бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение. Ему инкриминируют убийство, организацию массовых беспорядков, захват заложников и применение насилия против представителя власти. Атамбаеву может грозить пожизненное лишение свободы.

В большинстве состоявшихся, развитых стран есть неписаная традиция. Новый президент не сажает старого, не преследует его за грехи, совершённые в ходе президентского срока. Этот принцип позволяет обеспечить нормальный трансфер власти.

Нарушение чревато серьёзными проблемами — как для политиков, так и для государства. И если в богатых и состоявшихся странах (таких как Южная Корея) ритуальные посадки и судебные дела против ушедших глав государства приводят лишь к политической нестабильности, то в новообразованных и расколотых внутри себя государствах такие статусные посадки чреваты серьёзными народными волнениями. Так было на Украине — и так может произойти в Киргизии.

За всю историю существования независимого киргизского государства правители (за исключением временной главы государства Розы Отунбаевой) в нём менялись исключительно путём переворотов. Сначала Аскар Акаев, затем Курманбек Бакиев. Однако оказалось, что предыдущий глава государства Алмазбек Атамбаев сломал эту традицию. Он отработал единственный положенный ему по конституции президентский срок, выдвинул преемника — Жээнбекова, — обеспечил ему победу на выборах, после чего ушёл на политическую пенсию.

Однако очень быстро выяснилось, что у Атамбаева и Жээнбекова разное понимание понятия "политическая пенсия". Атамбаев не собирался нарушать конституцию и возвращаться во власть. Однако при этом он не собирался и отказываться от политического влияния на процессы, происходящие в стране, через своих людей и назначенцев.

Нового президента политическое влияние предшественника не устроило. На людей Атамбаева стали заводить уголовные дела, а бывшему главе государства обрезали все политические концы. Апофеозом стал штурм резиденции экс-президента Атамбаева.

Любая политическая нестабильность в этой стране пробуждает старых и новых демонов. Среди них и традиционный раскол страны на северные и южные кланы, большая игра вокруг Киргизии, в которой американцы пытаются через своё влияние на местное протогражданское общество серьёзно осложнить жизнь России и Китаю.

На данный момент кажется, что президенту Киргизии удалось погасить конфликт. В том числе и за счёт договорённости с северными кланами. Однако нельзя исключать, что дальнейшее развитие уголовного дела, в том числе и непосредственная посадка Атамбаева, может снова перевести конфликт в горячую фазу. Горячую не только для Киргизии, но и для её соседей.

Так, обострение конфликта между севером и югом, сопровождающееся киргизским бунтом, может снова привести к межэтническим проблемам и гонениям на узбеков, которые проживают в Киргизии. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приложил огромные усилия для того, чтобы подретушировать память о предыдущих этнических волнениях и примириться с соседями. Новые инциденты сведут на нет эти усилия.

Куда более серьёзные и геополитические последствия киргизский бунт может принести Китаю. Пекин очень рассчитывает на территорию Киргизии в деле реализации своего проекта "Один пояс — один путь". В частности, Пекин планирует строить через неё сообщение с Западом. Обострение, так называемая украинизация внутриполитической ситуации в Киргизии не только поставит крест на этих планах, но и может привнести нестабильность на территорию Китая. Например, в Синьцзян-Уйгурский автономный округ, где у китайских властей очень непростые отношения с местными мусульманами.

Однако самые большие проблемы могут возникнуть у России. И не только потому что Киргизия является частью евразийского пространства и дестабилизация страны приведёт к его дестабилизации. У нас с Киргизией безвизовый режим, и радикализация местного протеста может привести к исходу в Россию огромного количества людей, взгляды и настроение которых создадут большую проблему для безопасности нашей страны. Задачей России является стабилизация Киргизии, рост и развитие местного гражданского общества, дерадикализация населения. Успешное решение этой задачи зависит от совместных действий России и Киргизии.