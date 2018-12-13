"Подождёшь, это твоя работа!" В Кирове полицейские задержали королеву шансона

Колоритная женщина ничуть не испугалась внимания полицейских — бояться скорее пришлось правоохранителям.

В Кирове возле кафе "Шансон" полицейские задержали автоледи, которая после культурного отдыха в заведении решила сесть за руль, передаёт телеграм-канал Mash. Женщина оказалась пьяна, но не смущена. И на требования блюстителей порядка реагировала весьма смело, видимо, решив, что лучшая защита — это нападение.

В какой-то момент кажется, что нарушительница и полицейские поменялись местами и это им должно быть стыдно. Впрочем, автоледи всё же пришлось подчиниться правоохранителям, хотя она и заявила, что не пьяна, а всего лишь "выпивши".