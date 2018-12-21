Няша оказалась злой мачехой, которая пытала ребёнка и поила его отбеливателем

В тайне от своего мужа девушка в течение полугода жестоко обращалась с мальчиком, как только он к ним переехал.

Злая мачеха была арестована после того, как стало известно о её зверских издевательствах над семилетним мальчиком. Жительница провинции Хэбэй на севере Китая, которая с виду казалась очень милой девушкой, заставляла ребёнка пить отбеливатель и обливала его кипятком, сообщает The Sun.

О страшных издевательствах стало известно после того, как учителя обратились к отцу, когда обнаружили сильные ожоги на теле ребёнка. Мужчина, в свою очередь, сообщил об этом полиции.

По данным местных СМИ, издевательства продолжались в течение шести месяцев с того момента, как мальчик переехал к отцу и его новой жене Сяо Цзе. Ребёнок, которого до этого воспитывали бабушка с дедушкой, рассказал, что девушка заставляла пить отбеливатель, а также на ночь обвязывала его гениталии, чтобы он не просился в туалет. Сейчас пострадавшего лечат от ожогов первой и второй степени.

Пока полицейские устанавливают, что могло послужить мотивом для такой жестокости мачехи.