Босс заставил сотрудников салона красоты избить себя по лицу за плохие продажи

Как рассказал один из бывших сотрудников, некоторые были вынуждены есть острый перец и лук.

В Китае сотрудников салона красоты заставили бить себя по лицу за то, что они не выполнили план продаж к Новому году. В итоге каждый провинившийся должен был ударить себя по 100 раз и показать начальнику, что ему действительно больно. Кроме того, сотрудникам выписали приличный штраф, сообщает Daily Mail.

Тем, кто особенно плохо себя вёл в этом году, пришлось бежать 10 км, есть острый перец и лук, а также пить уксус. Об ужасных наказаниях рассказал бывший менеджер салона красоты в городе Уси. По его словам, сотрудники обязаны продавать своим клиентам продукцию на сумму не меньше $430 каждый день, а тех, кто не справился с поставленной задачей, наказывают.

Мы должны были бить себя, как велел начальник. Если лицо недостаточно красное или нет эффекта от удара, то тогда нас штрафовали на $70. Бывший менеджер

Парень и его коллеги попытались устроить бунт против бесчеловечных распорядков, но их сразу уволили. При этом салон до сих пор не выплатил им зарплату.