Камеры сняли, как мальчик хотел устроить фейерверк, но случайно разнёс пол-улицы

Давно известно, что пиротехника — вещь опасная, и не зря её запрещают продавать детям. А этот случай — ещё одно тому подтверждение.

Опасный случай произошёл недавно в городе Чифэн, Китай, сообщает Daily Mail. На видео мальчик идёт по улице, в обеих руках держа по зажжённому "фонтану". Проходя мимо канализационного люка, он подносит "фонтан" к отверстию и еле успевает отбежать, как раздаётся сильный взрыв.

Из магазинов в панике выбегают люди в поисках виновных и пострадавших. К счастью, от огня пострадало только три автомобиля, мальчик отделался лёгким испугом. Полицейские позже пояснили, что искры "фонтанов" подожгли метан, выходивший из канализации.