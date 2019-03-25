Отец продал годовалую дочь за 570 тыс., чтобы выплатить долги

Своей жене папка года сказал, что поедет вместе с малышкой погостить у бабушки. Сперва Ван была спокойна, но через три месяца постоянных отговорок и увиливаний женщина заподозрила неладное, пишет Daily Mail.

Как позже признался Цзян из Гуйяна, Китай, — молодой отец, которого обвинили в торговле людьми, — он давно увлекался азартными играми, но в них ему не очень-то везло. Осенью прошлого года с безработного мужчины начали требовать все его долги, но деньги взять было неоткуда. Тогда ему в голову и пришла "блестящая" идея.

В ноябре Цзян сказал Ван, что отвезёт их годовалую дочь к своей матери, которая живёт за 140 километров от Гуйяна. У Ван не было возможности навещать мужа и дочь, но она часто звонила. Каждый раз Цзян придумывал отговорки, почему Ван не может поговорить с малышкой, и через три месяца терпение женщины лопнуло.

Она обыскала дом и обнаружила в телефоне мужа скриншот его переписки с семейной парой из Чжоушаня. Мужчина солгал, что ему трудно растить дочь в одиночку, мол, нет у него ни жены, ни родителей. За ребёнка Цзян планировал выручить 60 тыс. юаней (570 тыс. рублей), чтобы покрыть карточный долг.

В тот же самый день Ван встретилась с матерью Цзяна и выяснила, что муж уже несколько недель назад увёз дочь в неизвестном направлении и пропал. Ван немедленно заявила на него в полицию, и вскоре Цзяна арестовали, а ребёнка вернули матери.