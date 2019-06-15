Последнее поколение: что на самом деле значат татуировки на лицах этих китаянок

Фотограф Кэмерон Хак изучил традиции малых народов Поднебесной, чтобы узнать, как им удалось спастись с помощью иголок и чернил.

Женщин с характерными татуировками на лицах можно встретить на острове Хайнань. Чтобы увидеть их, придётся выдержать пятичасовое путешествие на автобусе, а потом переезд на машине в горы. Фотограф Кэмерон Хак отправился туда, где компактно проживают представители национального меньшинства ли — одного из трёх (наряду с ду лонг и дай), в которых было принято наносить на лица рисунки.

Традиционно татуировки девушкам народности ли делали для того, чтобы обозначить вступление во взрослую жизнь и готовность выйти замуж. Но со временем первоначальный смысл этого ритуала претерпел жуткую трансформацию.

По словам местных жительниц, во время японской оккупации, которая продолжалась с 1939 по 1945 год, татуировки наносились в качестве своеобразной защиты от захватчиков. Риск быть изнасилованной или взятой в плен для таких девушек значительно снижался. Так рисунки на лицах превратились из показателя социального статуса в способ выживания.

Иголки делали из дерева. Их макали в чернила, а потом с помощью молотка аккуратно загоняли краску под кожу. "Было больно, но я ни капли не жалею", — признаётся местная жительница, которой в этом году исполняется 90 лет. "На лицо ушло полдня. Ещё полдня — на ноги. Я плакала от боли, но терпела. Татуировки зажили через неделю. Японские солдаты делали ужасные вещи, и я просто хотела уберечь себя", — рассказывает она.

Другая женщина рассказала фотографу, что процедура была настолько болезненной, что она обмочилась, а когда тату были готовы, какое-то время не могла улыбаться и открывать рот.

"Татуировки на лице уродовали нас, но другого способа избежать рабства просто не было", — говорит 78-летняя представительница народности ли.

Многие героини фотосерии Хака говорили ему, что им не нравились рисунки, которые им предлагалось наносить на лицо, но у них не было выбора.

Этой женщине было 17, когда мать заставила её сделать тату. Во время процедуры она старалась не плакать, чтобы не разозлить свою родительницу. Сейчас ей 74, и она единственная в своей деревне, у кого есть рисунки на лице. "Я всегда считала девушек без татуировок более привлекательными", — признаётся она.

Однако наличие татуировки на лице не гарантировало стопроцентной защиты от всех бед. Например, эту женщину дядя продал в рабство в 12-летнем возрасте за мешок риса и двух коров.

Повторно её продали в 14-летнем возрасте, на этот раз всего за одну корову. Через 7 лет хозяин отпустил её. Вскоре она смогла найти свою настоящую семью и вышла замуж.

К тому времени, когда у этих женщин появились дочери, потребность в том, чтобы уродовать себя ради защиты, исчезла. Самой молодой представительнице народности ли с татуировкой на лице сейчас 70 лет. Есть основания полагать, что менее чем через 30 лет ужасная традиция окончательно канет в Лету.

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