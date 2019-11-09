Учитель ломал своим весом стулья, но стал примером для подражания, сбросив 65 кг

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Фото © Facebook / Cempedak Cheese

Педагог Джикгу Норазман из Китая располнел до 130 кг, пока не понял, что пора всё изменить.

Вспоминая свою жизнь до похудения, учитель рассказал, что ему было сложно делать такие мелочи, о которых обычно люди не задумываются. Он не мог сходить в уборную просто так, найти одежду тоже было проблемой. Все его рубашки и корпоративные футболки делали на заказ, на что ему приходилось изрядно раскошеливаться.

Когда с семьёй мы ходили в парки развлечений, я даже покататься сам не мог. Всё, что я делал, — смотрел на других людей, наслаждающихся своей жизнью

Джикгу Норазман

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/CempedakCheeseOfficial/posts/1723565804440981" target="_blank">Cempedak Cheese</a></p>

Одним из самых неприятных моментов было публичное унижение, когда в классе он садился на стул и тот ломался под весом учителя. Потом в целях безопасности и экономии мужчина начал садиться одновременно на два, пишет mStar.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/CempedakCheeseOfficial/posts/1723565804440981" target="_blank">Cempedak Cheese</a></p>

А однажды у педагога не выдержало сердце. Давление взлетело до опасных показателей, и по пути в больницу Норазман понял, что если не изменит свою жизнь, то оставит жену и сына одних. Этот момент стал переломным, после мужчина сел на жёсткую диету и приучил себя к ежедневным физическим нагрузкам.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/CempedakCheeseOfficial/posts/1723565804440981" target="_blank">Cempedak Cheese</a></p>

Жена Джикгу скептически отнеслась к его намерениям, но, увидев прогресс, стала всячески поддерживать. Даже перешла на здоровое питание. Когда Джикгу начал худеть, он весил 130 кг, сейчас — всего 65. Мужчина говорит: пока что он не в идеальном состоянии и ему предстоит много работы. Но педагог всё равно настроен позитивно. Ведь он знает, что результат не заставит себя ждать, если постоянно прилагать усилия.

Жена сбросила 40 кг и ушла от мужа, заявившего, что она пострашнела после родов

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