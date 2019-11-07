У мамы произошёл сердечный приступ, пока она объясняла сыну задачу по математике

Быть родителем совсем не просто. Особенно когда приходится помогать детям с уроками. Одна мама из Китая попыталась сделать с сыном-гуманитарием домашнее задание по математике и из-за этого попала в больницу.

36-летняя Ванг из Хубея, Китай, села со своим сыном за домашку по математике, чтобы спасти его от очередной двойки. Самостоятельно третьеклассник не смог ничего решить. И оказалось, что сердце матери не настолько сильное, чтобы выдержать неспособность школьника к арифметике.

Я объяснила ему несколько раз, но он всё ещё не мог понять. Я была так зла, что казалось, сейчас взорвусь. И тут вдруг моё сердце начало сильно биться — и я не смогла нормально дышать Ванг, мама школьника

Ванг сразу же позвонила мужу, который отвез её в больницу. Ян Сяосюэ, врач медицинского центра Синьхуа, поставил женщине диагноз — инфаркт миокарда. Также доктор отметил, что сердечные приступы всё чаще встречаются у молодых людей. Виной тому — постоянный стресс и нездоровая диета.

Мать призналась: она часто бывает недовольна сыном, однако и представить не могла, что это приведёт к таким серьёзным последствиям. Врачи советуют родителям учиться справляться с негативными эмоциями, ведь они влияют на здоровье. И не только их собственное, но и их детей, сообщает Asia One.

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