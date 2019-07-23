Более 50 китов выбросились на берег, и даже учёные не понимают, что произошло

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Скриншот © YouTube/FactsExpress

Печальную картину обнаружил Дэвад Шварцханс — пилот вертолёта, проводивший экскурсию для туристов по полуострову Снайфедльснес в Исландии.

Пилот позже рассказал, как случайно заметил огромные туши на отдалённом пляже западной Исландии. Подлетев поближе, он насчитал более 50 гринд, сконцентрировавшихся в одном месте. Точное количество мужчина назвать затруднился, ведь многие туши уже были засыпаны песком и неразличимы с воздуха, пишет Daily Mail.

<p>Скриншот © YouTube/<a href="https://youtu.be/kr-C8_VIqiU" target="_blank">FactsExpress</a></p>

Гринды постоянно путешествуют большой стаей, поэтому если на берег выбрасывается один, то остальные следуют его примеру. Бытует мнение, что киты часто путаются на мелководье и поэтому случайно попадают на берег, где умирают от обезвоживания.

<p>Скриншот © YouTube/<a href="https://youtu.be/kr-C8_VIqiU" target="_blank">FactsExpress</a></p>

Такие случаи массовой гибели китов далеко не редкость, и учёные до сих пор гадают, пытаясь понять поведение этих млекопитающих. Но в этот раз цетологи затрудняются назвать причину, которая была бы способна выгнать на берег такое количество гринд.

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