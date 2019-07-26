"Почему так влажно?" "Перекрёсток" выпустил клип, который не выкинуть из памяти

Сеть магазинов "Перекрёсток" выпустила музыкальный альбом, который называется Dacha, и уже успела опубликовать клип на одну из композиций.

Альбом Dacha появился в соцсети "ВКонтакте" с подписью: "Записали EP-альбом, чтобы вы знали, как звучит "Перекрёсток". В него вошли шесть композиций с соответствующими названиями. Например, "Дачный ЗОЖ" и "Маринад". Также в сообществе уточнили, что он доступен на всех цифровых площадках.

Кроме того, в соцсетях появился клип на трек с альбома "Огуречный вайб", который начинается словами: "Почему так влажно? Для рассады это важно". Ролик снят в психоделичной манере и рассказывает о семье дачников, которые никак не могут вырастить достойный урожай. В итоге на помощь им, конечно, приходит "Перекрёсток".