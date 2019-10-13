Клоун запугивает детей до дрожи, но самое жуткое — за всё это платят родители

Никто не может спорить с тем, что иногда клоуны нагоняют непонятной страх. Особенно эта мысль укоренилась после того, как Стивен Кинг написал свой культовый роман "Оно", заставив даже взрослых людей вздрагивать при виде красного носа-кнопки. Но вот в чём дело: в отличие от Пеннивайза, клоун Вринклс — вполне настоящий.

О самом человеке за маской известно не так много, как хотелось бы. 69-летний мужчина вынужден скрывать свою личность, потому что ему каждый день поступает множество звонков с угрозами. А ведь разведённый ветеран после переезда из Род-Айленда во Флориду просто решил разнообразить свою унылую жизнь на пенсии и подзаработать немного деньжат, пишет The Sun.

Мужчина купил жуткую маску с чёрными провалами глаз и всю испещрённую морщинами (отсюда и имя — Wrinkles, которое переводится с английского как "морщины"), нанёс на неё клоунский грим, добавил к этому бесформенный красный костюм в горох — так и родился Вринклс. Ему начали поступать звонки от отчаявшихся родителей, которые никак не могли справиться со своими отпрысками.

Однажды женщина попросила Вринклса встретить её сына на школьной остановке. Тот так и сделал, и 12-летний мальчик, заметив его, разрыдался на глазах у друзей и убежал. С тех пор мама пугала его: "Будешь плохо себя вести, за тобой придёт Вринклс". Так у пенсионера появилась работа, а в Сети — новый жуткий персонаж. Клоун стал настолько популярен, что про него сняли документальный фильм, который вышел четвёртого октября этого года.

Я не считаю, что моё занятие — это что-то жестокое. Куда более жестоки родители тех детей, ведь я просто выполняю их задание, а они заказывают меня, обрекая своих детей на кошмар Вринклс

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