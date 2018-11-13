Сотрудница фермы прятала иглы в клубнику, чтобы отомстить начальнику

Однажды 50-летняя женщина сказала своим коллегам, что их услуги в скором будущем не понадобятся.

Жительница Австралии, которую арестовали по делу о швейных иглах в клубнике, могла сделать это из мести. 50-летняя Ма Ут Тринх хотела, чтобы фирма её работодателя разорилась, и выбрала для этого весьма опасный способ. Женщина, которая работала супервайзером на одной из местных ферм, вкалывала в ягоды иголки, сообщает Daily Mail.

По версии следствия, бывшая беженка, которая прибыла в Австралию на лодке более 20 лет назад, была недовольна условиями труда. За день до того, как была найдена первая игла, Тринх сказала другим сотрудникам, что их услуги вскоре не понадобятся. Теперь женщине грозит до 10 лет тюремного заключения.

Однако адвокат отвергает версию следствия. Дело в том, что его подзащитная не собирала клубнику и не упаковывала её в коробки. В её обязанности входило лишь наблюдение за другими работниками, которые и занимались упаковкой. Сейчас Тринх остаётся под арестом, судья также отклонил прошение об освобождении под залог.

Расследование началось в сентябре после того, как по всей стране начали жаловаться на то, что в клубнике, купленной в магазинах, были спрятаны иглы. Всего было зафиксировано 230 подобных случаев среди 68 брендов по продаже ягод. Фермеры понесли миллионные убытки, а сотни тонн клубники были уничтожены.