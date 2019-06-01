"Расстреляли из зенитки и скормили псам". Мифы в СМИ про Северную Корею

Южнокорейская газета The Chosun Ilbo сообщила, что в КНДР казнили пятерых человек. Якобы это дипломаты, связанные с организацией саммита в Ханое. Новость мгновенно растиражировали. Единственное доказательство — это сообщение неназванных источников. Большая часть таких громких новостей оказывается или ошибкой, или тщательно спланированной дезинформацией. Вот несколько примеров.

Миф 1. Дядю Ким Чен Ына скормили сотне голодных псов на потеху публике

Эта новость появилась в конце 2013 года. И разлетелась по СМИ. Дядю вождя Чан Сон Тхэка долго называли регентом при молодом правителе. И в итоге его казнили, возможно, за попытку госпереворота. Однако история про 120 голодных псов, которые терзали тело дяди на глазах у смеющегося племянника и представителей элиты КНДР, — чистой воды вымысел. Историю про псов придумал шутник из "Вейбо" (китайский аналог "Твиттера". — Прим. Лайфа).

Он часто пишет откровенно стёбные и гротескные истории в стилистике северокорейского патриотизма. И подписывается как "Чхве Сын Хо из Пхеньяна". Новость из юмористического блога перепостила гонконгская газета "Вэнь Вей По". А следующие газеты и телеканалы ссылались уже на именитую газету. И новость быстро влетела в мировой топ.

Миф 2. Казнённая за порнографию "любовница" вождя

Летом 2013 года южнокорейские СМИ опубликовали информационную бомбу. По версии "информированных источников в Пхеньяне", артисты из КНДР снимались в порнографическом фильме. А одна из участниц была любовницей вождя. Более того, когда всю компанию накрыли спецслужбы, то на съёмках ролика нашли запрещённую в КНДР Библию. Конечно же, всех расстреляли. А первой к стенке пошла якобы любовница вождя — певица Хен Соль Воль.

Сочетание фактов изначально больше напоминало триллер, а не реальную новость. Но СМИ новость опубликовали и оплакали несчастную Хен Соль Воль. В КНДР произошедшее не прокомментировали. Однако в мае 2014 года расстрелянная певица, почти как украинский журналист Аркадий Бабченко, воскресла перед телекамерами. Выглядела как живая, улыбалась и выступала. Но миф уже сформировался.

Миф 3. Расстрел из зенитного орудия

Один из самых громких мифов — это расстрел из зенитной пушки бывшего министра обороны КНДР Хен Ен Чхоля. Новость прошла по СМИ весной 2015 года. Казнь экс-министра действительно была. Но был и неправильный двойной перевод с корейского на английский и русский. Изначально корейские СМИ написали о расстреле из зенитной установки. Российские СМИ подали факт как "расстрел из зенитного орудия", что вызвало много споров и шуток. Всё-таки расстрелять человека из зенитной пушки сложно.

На самом деле, когда корейскую новость опубликовали на английском, использовали выражение antiarcraft gun. Речь идёт о пулемётах, которые применяют в войнах на Ближнем Востоке. Например, такими antiarcraft gun укомплектованы джипы ливийской армии. Такие же орудия ставят на свои машины боевики в Сирии. И, видимо, об этом изначально зенитном пулемёте и писали корейские СМИ. А только потом он превратился в зенитную пушку.

Миф 4. Северная Корея обыграла Японию, США и Китай в футбол на чемпионате мира

Закончим безобидным спортивным фейком. "Один из телеканалов КНДР сообщил об успехах национальной сборной страны на чемпионате мира — 2014 в Бразилии. В репортаже говорится, что Северная Корея разгромила Японию со счётом 7:0, США — со счётом 4:0 и выиграла у Китая со счётом 2:0", — это цитата с сайта championat.com. Новость в 2014 году растиражировало множество как российских, так и международных СМИ. Мол, посмотрите, как северокорейская пропаганда дурачит жителей страны и монтирует фейковые победы.

Но за дураков посчитали журналистов. Ролик был поддельным. Его сделали в Южной Корее и залили на YouTube. Во-первых, реальное телевидение КНДР транслировало матчи и все были в курсе, что сборная не прошла отборочные игры. Во-вторых, движение губ диктора не совпадало с произносимым текстом. В-третьих, акцент закадрового текста был южнокорейским. Но это выяснили позже — новость уже обошла все издания.

Закрытость КНДР, её агрессивная пропагандистская риторика и порой непредсказуемая реакция способствуют появлению мифов. Ведь если в стране всё секретно, значит, есть что скрывать. А кто его знает, вдруг эта небылица имела место быть. Очень удобно довольствоваться слухами. Тем более такими невероятными и будоражащими, как слухи из Северной Кореи.