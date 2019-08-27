Уберите от экрана детей и беременных женщин. 7 самых мерзких рекордов Гиннесса

Самые длинные ногти
на руке
Индиец Шридхар Чиллал растил ногти 66 лет, а когда согласился срезать, их общая длина составляла 909 см
Фото © Facebook / Aki's Spa
Крышки для унитаза, разбитые головой
Кевин Шелли стал рекордсменом, разбив головой за минуту 46 крышек для унитаза
Фото © Twitter / TuhafAmaGercek
Выпучивание глаз
Американка Ким Гудман может выпячивать глаза на 12 мм. Такую способность она обнаружила после удара по голове
Фото © Instagram / visio_vedereoltre
Брызганье молоком
из глаз
Строитель из Турции Илькер Йылмаз брызнул молоком
из глаз на расстояние 280 см, предварительно набрав его через нос
Фото © Facebook / Guinness World Records
Ядовитые змеи во рту
Джеки Бибби смог удержать
во рту 10 ядовитых змей. Бесстрашный заклинатель
не раз становился рекордсменом
Фото © Twitter/evandanieltm
Самое большое количество иголок, воткнутых в голову
Китаец Вэй Шэнчу воткнул себе
в голову целых 2188 игл и попал на страницы книги
Фото © Imgur/HarmonE
Проволока, протянутая через нос и рот
Американец Эндрю Стэнтон протянул сквозь нос и рот проволоку, длина которой составляла 3,63 метра
Фото © Pinterest / Guinness World Records
10 самых неожиданных рекордов из Книги Гиннесса, зафиксированных в 2019 году