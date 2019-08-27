Уберите от экрана детей и беременных женщин. 7 самых мерзких рекордов Гиннесса

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Фото © Imgur/HarmonE, Instagram / visio_vedereoltre

Кажется, уже не осталось области, где какой-нибудь одарённый человек не установил бы рекорд. Энтузиасты со всего света стремятся прославиться и внести свои заслуги в Книгу рекордов Гиннесса, первый выпуск которой был напечатан 27 августа 1955 года. Предлагаем взглянуть на самые шокирующие достижения, заставляющие поморщиться даже самых стойких.

Самые длинные ногти

на руке

Индиец Шридхар Чиллал растил ногти 66 лет, а когда согласился срезать, их общая длина составляла 909 см

Фото © Facebook / Aki's Spa

Крышки для унитаза, разбитые головой

Кевин Шелли стал рекордсменом, разбив головой за минуту 46 крышек для унитаза

Фото © Twitter / TuhafAmaGercek

Выпучивание глаз

Американка Ким Гудман может выпячивать глаза на 12 мм. Такую способность она обнаружила после удара по голове

Фото © Instagram / visio_vedereoltre

Брызганье молоком

из глаз

Строитель из Турции Илькер Йылмаз брызнул молоком

из глаз на расстояние 280 см, предварительно набрав его через нос

Фото © Facebook / Guinness World Records

Ядовитые змеи во рту

Джеки Бибби смог удержать

во рту 10 ядовитых змей. Бесстрашный заклинатель

не раз становился рекордсменом

Фото © Twitter/evandanieltm

Самое большое количество иголок, воткнутых в голову

Китаец Вэй Шэнчу воткнул себе

в голову целых 2188 игл и попал на страницы книги

Фото © Imgur/HarmonE

Проволока, протянутая через нос и рот

Американец Эндрю Стэнтон протянул сквозь нос и рот проволоку, длина которой составляла 3,63 метра

Фото © Pinterest / Guinness World Records

10 самых неожиданных рекордов из Книги Гиннесса, зафиксированных в 2019 году

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