Даже поправились... Как выглядят Мамаев и Кокорин после двух месяцев заключения

Читайте также

Даже поправились... Как выглядят Мамаев и Кокорин после двух месяцев заключения

3337
Тверской районный суд Москвы принял решение по делу о хулиганстве и побоях, где главными фигурантами выступают футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Оба спортсмена проведут за решёткой ещё два месяца. Многие пользователи уже отметили, что отсутствие тренировок заметно отразилось на физической форме обоих.

Дебоширов, которые избили чиновника Минпромторга, а также водителя ведущей Первого канала, арестовали 11 октября, и, хотя прошло не так уж много времени, условия у футболистов, по всей видимости, более чем приемлемые. По крайней мере, такой вывод можно сделать, глядя на их фото из зала суда.

<p>Фото ©РИА Новости/Владимир Астапкович</p>

На видео понятно, что у нас не было никакого сговора. Всё произошло спонтанно. На очной ставке Пак сказал, что не имеет ко мне претензий

Павел Мамаев

<p>Фото © агентство городских новостей &#34;Москва&#34;// Кирилл Зыков</p>

Я готов отвечать за то, что совершил, и частично признаю свою вину. С Паком мы уже примирились. Не понимаю, почему это не приобщается к делу. Очень надеюсь на ваш профессионализм

Александр Кокорин

<p>Фото ©РИА Новости/Владимир Астапкович</p>

На моём иждивении находятся двое детей, и я обязан быть с ними. Моё отсутствие скажется на их детской психике. Я не собираюсь скрываться и согласен на любую меру пресечения, кроме ареста. Следствию мешать не буду. Свою вину признаю частично

Павел Мамаев

<p>Фото ©РИА Новости/Владимир Астапкович</p>

Не понимаю, почему мне предъявили обвинения по эпизоду с Соловчуком? Я его даже пальцем не тронул. Суд избрал слишком суровую меру. Тем более я всячески помогаю следствию. Тех свидетелей, которых не хватало, мы нашли сами

Александр Кокорин

<p>Фото ©РИА Новости/Владимир Астапкович</p>

<p>Фото © агентство городских новостей &#34;Москва&#34;// Андрей Никеричев</p>

<p>Фото © агентство городских новостей &#34;Москва&#34;// Андрей Никеричев</p>

Омерзительная восьмёрка Кокорина и Мамаева. Как оборзевшие стали отмороженными

Автор:
СХ
Семен Хафизов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×