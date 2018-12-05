Даже поправились... Как выглядят Мамаев и Кокорин после двух месяцев заключения

Дебоширов, которые избили чиновника Минпромторга, а также водителя ведущей Первого канала, арестовали 11 октября, и, хотя прошло не так уж много времени, условия у футболистов, по всей видимости, более чем приемлемые. По крайней мере, такой вывод можно сделать, глядя на их фото из зала суда.
На видео понятно, что у нас не было никакого сговора. Всё произошло спонтанно. На очной ставке Пак сказал, что не имеет ко мне претензий
Павел Мамаев
Я готов отвечать за то, что совершил, и частично признаю свою вину. С Паком мы уже примирились. Не понимаю, почему это не приобщается к делу. Очень надеюсь на ваш профессионализм
Александр Кокорин
На моём иждивении находятся двое детей, и я обязан быть с ними. Моё отсутствие скажется на их детской психике. Я не собираюсь скрываться и согласен на любую меру пресечения, кроме ареста. Следствию мешать не буду. Свою вину признаю частично
Павел Мамаев
Не понимаю, почему мне предъявили обвинения по эпизоду с Соловчуком? Я его даже пальцем не тронул. Суд избрал слишком суровую меру. Тем более я всячески помогаю следствию. Тех свидетелей, которых не хватало, мы нашли сами
Александр Кокорин
Омерзительная восьмёрка Кокорина и Мамаева. Как оборзевшие стали отмороженными
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