Колония или СИЗО? Где досидят свой срок Кокорин и Мамаев

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву дали реальные сроки за драку в "Кофемании" и у стриптиз-клуба "Эгоист". Куда они отправятся дальше и получат ли УДО? Лайф рассмотрел возможные варианты.

— Исправление возможно только в колонии общего режима, — вынесла приговор судья Елена Абрамова.

Кокорин получил 1 год и 6 месяцев. Мамаев — 1 год и 5 месяцев. Важный момент: в СИЗО "Бутырка" оба футболиста находятся с 10 октября 2018-го. То есть 210 дней. Однако по новому закону день отсидки в изоляторе идёт за полтора. Получается, формально они отсидели уже 315 суток. Это уже больше половины срока, к которому их приговорили.

Как рассказал Лайфу источник во ФСИН, дальше события могут развиваться по нескольким сценариям. Футболисты имеют теоретическую возможность отсидеть оставшийся срок не в колонии у чёрта на куличках, а непосредственно в столичной "Бутырке" в отряде хозобслуги. Но они должны сами изъявить такое желание и написать соответствующее заявление во ФСИН.

— Их прошения рассмотрит специальная комиссия. Так как статья у них не тяжкая, судимость первая, а поведение в СИЗО нареканий не вызывало, то положительное решение более чем реально. В случае его принятия их переведут из камер в общежитие на территории СИЗО. Условия и правила там максимально приближены к колонии общего режима. Обоим подберут работу с учётом их профессиональных навыков и опыта. Они, например, могут тренировать местных заключённых, но точно не будут варить супы, — говорит источник. — Если же комиссия ФСИН им откажет, ребята поедут отбывать срок в колонию.

Также оба футболиста уже имеют право запросить УДО. Его должен рассмотреть суд по месту нахождения СИЗО, а не ФСИН. Шансы досрочно выйти на свободу у них есть. Решение остаётся за судом. Адвокаты футболистов уже заявили, что подадут апелляцию на приговор. Юридическая практика показывает, что это может негативно отразиться на решении по УДО. Суд вполне резонно может расценить, что осуждённые не признают свою вину и не раскаялись. Если апелляцию отклонят, то весь срок им придётся провести в СИЗО или в колонии общего режима.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу (УИК), осуждённые должны отбывать наказание в том регионе, где они проживали или совершили преступление. Однако эту норму недавно отменили из-за того, что мест в ближайших регионах может просто не оказаться. Теперь она приоритетная, но не обязательная.

Добавим, что если футболисты не получат УДО, то Кокорин проведёт за решеткой ещё 220 дней, а Мамаев — 189.