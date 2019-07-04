Кокорина и Мамаева везут в "чёрную" колонию

Скандально известных футболистов отправили в колонию для "первоходков" в Белгородской области.

Сегодня футболисты-преступники Александр Кокорин и Павел Мамаев были этапированы из столичного СИЗО "Бутырка", где они находились под следствием с осени прошлого года, в колонию общего режима. С ними отправили младшего брата Кокорина — Кирилла — и детского тренера Александра Протасовицкого. Все они будут досиживать свои сроки в одной колонии.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пока скрывает регион и номер колонии, куда отправили скандально известную компанию. Когда они доберутся до места, они могут известить об этом своих родственников и адвокатов.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу (УИК), осуждённые должны отбывать наказание в том регионе, где они проживали или совершили преступление. Однако эту норму недавно отменили из-за того, что мест в ближайших регионах может просто не оказаться. Теперь она приоритетная, но не обязательная. Таким образом, футболисты-зеки отсидят свои сроки в одной из колоний Центрального федерального округа.

Скорее всего, Кокорина, Мамаева и их сообщников отправили в Белгородскую область, потому что именно здесь прописан один из них.

Если это так, то, вероятнее всего, их ждёт ИК № 4 УФСИН по Белгородской области. На территории области шесть колоний для взрослых, из которых три — общего режима, однако для осуждённых-"первоходков" только одна — ИК-4.

Колония находится в городе Алексеевка, что в 180 км от Белгорода. В 1934 году это была мастерская по ремонту сельскохозяйственной техники и инвентаря, затем был завод. Во время войны на территории мастерской фашисты организовали концлагерь для военнопленных и местного населения. В 1961 году на базе завода появилась исправительно-трудовая колония № 4 усиленного режима. Спустя чуть больше 30 лет режим содержания изменился на общий.

По неформальным понятиям, эта зона считается "чёрной". На территории такой зоны зэки живут по своим, воровским законам и правилам. Они тоже во власти администрации учреждения, но подчиняются с неохотой и на сознательное сотрудничество не идут. В подобных зонах зеки четко придерживаться понятий, все конфликтные ситуации разрешает не администрация, а смотрящий от криминального мира. Он же выносит решение о наказании.

Сейчас в колонии есть вечерняя школа, а также училище, где Кокорин и Мамаев могут получить полезные специальности токаря, каменщика, штукатура, электромонтёра, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования и повара.

Кокорину и Мамаеву будет чем заняться. В колонии есть производственный участок, где выпускают керамзитобетонные блоки, стиральный порошок "Лотос-М", поддоны деревянные, муку пшеничную, крупы, пекут хлеб, шьют разные вещи. Кроме того, зеки делают сувениры.

В колонии есть храм во имя Георгия Победоносца. Из развлечений — библиотека и клуб.

Колония известна и тем, что здесь есть изолированный участок для зеков, больных туберкулёзом. С 2004 года в ИК-4 работает лаборатория, которая постоянно мониторит ситуацию с опасной болезнью и позволяет своевременно лечить заключённых.

В колонии есть своя медчасть, в которой работают терапевт, психиатр-нарколог, инфекционист, фтизиатр, стоматолог, рентгенолог.