Дорогие арестанты. Сколько потратили и заработали Кокорин и Мамаев в СИЗО

Сплошные убытки

Как известно, содержание заключённых для государственного бюджета обходится в копеечку. Не стали исключением и Александр Кокорин с Павлом Мамаевым. И хоть в тюрьме им подавали всё чаще макароны, а не шампанское под государственный гимн, ФСИН изрядно потратилась на скандальных спортсменов. Содержание одного арестанта обходится бюджету примерно в 52 тысячи рублей в месяц. Это питание, зарплата охранников, оплата ЖКХ, электропитание и прочие расходы, которые несёт тюремное ведомство.

Лёгкий заработок за решёткой

Кокорин с Мамаевым не теряли времени даром. Речь не о книгах, что прочёл в СИЗО Кокорин, — посчитаем чужие деньги. Тем более что цена контрактов футболистов общеизвестна. А так как за время громкого дела ни "Зенит", ни "Краснодар" не отреклись от своих нерадивых птенцов, то и деньги в карман "гламурным" сидельцам исправно капали. Много ли удалось заработать, смотрите сами.

Кутим на все

Любовь футболистов к лихим и роскошным гуляньям общеизвестна. Условия СИЗО несколько стеснили широту души закадычных друзей. Но всё же потратить карманные деньги пришлось. Как выяснилось, шли они на благое дело. Вот сколько потратили Кокорин и Мамаев из своего кармана и на что.