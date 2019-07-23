Кузнечики, крысы и бумага. Что ещё находят в колбасном фарше

Лайф собрал подборку мифов и реальных случаев специфических добавок в любимый народный деликатес.

Колбаса — это не мясо, без устали твердят диетологи. Но всё же ровные кружочки милой сердцу "Докторской" — частые гости на нашем столе. Во все времена состав колбасы окружали самые страшные легенды.

Колбаса не перестаёт удивлять своих почитателей. В её составе вскоре может появиться ещё и пищевая добавка на основе хитина, полученного из панциря саранчи. Таким образом биотехнологи заменят традиционные наполнители из отходов мясной промышленности, которые вводят в состав колбас и полуфабрикатов для повышения пищевой ценности.

Хитин, панцирь саранчи По исследованиям учёных, содержание белка в панцире саранчи колеблется от 13 до 77% Фото © Pixabay

Как говорят специалисты, необходимость разработать такие добавки вызвана тем, что человечество стоит перед угрозой катастрофической нехватки животного белка.

Пшеничная мука и крахмал В конце 1960-х мяса не хватало и с колбасой начались эксперименты Фото © Pixabay

Рога и копыта В перемолотом виде эти фрагменты добавляли в колбасные изделия Фото © Pixabay

Такая легенда стала последствием крылатой шутки, придуманной кем-то в 80-х годах прошлого века — во времена тотального дефицита мяса. Ещё в эпоху Брежнева мясо в колбасе начали заменять соей, MDM (перемолотые кости, хрящи, сухожилия) — белковым стабилизатором (перемолотая шкура).

Особенные сюрпризы

Крысиные тушки Хвостики, лапки Фото © Pixabay

Известны случаи на производствах, когда крысы падают в чан, где перемалывается фарш для колбас, а затем попадают к покупателям на стол.

Туалетная бумага . Фото © Pixabay

До сих пор не известно, побывал ли рулончик в составе сосисок, но об этом мифе слышал каждый.

Человеческие ногти . Фото © Pixabay

Увы, не всегда технология производства выдерживается сотрудниками мясного цеха безукоризненно. Так и появляются неприятные сюрпризы. Так, например, в прошлом году жительница Белгорода чуть не съела с колбасой чужой симпатичный ноготь с маникюром.

Волосы . Фото © Pixabay

Всё в одну стопку — халатность и несоблюдение технологического процесса. К примеру, жительница Костаная нашла волосы в колбасе.

Пуговицы . Фото © Pixabay

Бывает, что в соцсетях пользователи жалуются на повреждение зубов из-за кусочков пластика, которые они встречают в колбасе.

Врачи рекомендуют отдавать предпочтение натуральным продуктам. Поэтому вне зависимости от того, правдивы или нет все эти мифы о колбасе, старайтесь питаться правильно!