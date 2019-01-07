Пять чёрных магов, которые скончались после участия в шоу "Битва экстрасенсов"

Финалистка 17-го сезона "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева в течение двух лет боролась с раком. Ведьма ездила лечиться в Израиль, и на какое-то время её состояние улучшилось. Однако болезнь отступила, чтобы ударить с новой силой. Рак дал метастазы, и 6 января ведьма скончалась. Лайф вспомнил ещё четверых магов, которые погибли после участия в шоу.

Константин Ямпольский

Ямпольский участвовал в 10-м сезоне "Битвы экстрасенсов", но так и не дошёл до финала. На шоу он позиционировал себя как чёрный маг, экстрасенс и парапсихолог, а после окончания съёмок основал центр парапсихологии "Левиафан", где занимал ответственную должность "верховного жреца". В январе 2018 года мужчина скончался от острой сердечной недостаточности. Поскольку у него не было родственников, его коллегам пришлось организовать сбор средств на похороны.

Илона Новосёлова

Финалистка "Битвы экстрасенсов" Илона Новосёлова была известна на шоу своим непростым характером. Девушка нажила себе немало врагов за свой острый язык и привычку высказывать всё прямо в лицо. Кроме того, она регулярно попадала в криминальную хронику. В 2013 году Новосёлову и её подругу похитили и требовали выкуп в размере 20 млн рублей.

Илона погибла летом 2017 года, выпав из окна шестого этажа на шоссе Энтузиастов в Москве. Как оказалось, перед смертью она сильно поссорилась со своим возлюбленным и хотела его напугать.

Юрий Испарьянц

35-летний Испарьянц — ещё один чёрный маг, который пополнил список погибших участников "Битвы экстрасенсов". Мужчина занимался экзорцизмом и, по его словам, мог изгонять злых духов. С этим и связывают его внезапную смерть. Маг скончался в марте 2012 года от кровоизлияния в мозг, хотя никогда не жаловался на здоровье.

Александр Агапит

Агапит был одним из самых скандальных и ярких участников четвёртого сезона шоу. Мужчина якобы мог предсказывать будущее и даже предвидел смерть Бориса Немцова. Однако собственной кончины он увидеть не смог. Агапит погиб в страшной аварии в Рязанской области в мае 2009 года.