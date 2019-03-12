Ненавидите своих коллег? Учёные узнали почему, и это никак не связано с работой

Мы столько времени проводим в офисе, что зачастую коллеги начинают восприниматься как вторая семья. Вот только, по словам специалистов, это не всегда хорошо, сообщает Daily Mail.

На работе всегда найдётся один или два человека, которые вызывают неприятное ощущение. И наконец-то психотерапевт Мария Баратта из Нью-Йорка, США, рассказала, в чём дело. Все эти раздражающие люди просто напоминают о семье. Начальник, который постоянно учит жизни, может выступать в роли отца, а девушка, срывающая на вас свой гнев, — в роли сестры.

Психотерапевт утверждает, что неразрешённые проблемы в семье влияют на нас на протяжении всей жизни. Но этому может помочь осознание спорного вопроса. Нужно взять каждого отдельного раздражающего вас человека и проанализировать, кого он напоминает и почему именно он вызывает у вас отторжение.

После этого станет легче контролировать своё поведение. Баратта считает, что тогда можно будет дистанцироваться от проблемы и не позволять эмоциям брать верх над собой.