Ненавидите своих коллег? Учёные узнали почему, и это никак не связано с работой

На работе всегда найдётся один или два человека, которые вызывают неприятное ощущение. И наконец-то психотерапевт Мария Баратта из Нью-Йорка, США, рассказала, в чём дело. Все эти раздражающие люди просто напоминают о семье. Начальник, который постоянно учит жизни, может выступать в роли отца, а девушка, срывающая на вас свой гнев, — в роли сестры.
Психотерапевт утверждает, что неразрешённые проблемы в семье влияют на нас на протяжении всей жизни. Но этому может помочь осознание спорного вопроса. Нужно взять каждого отдельного раздражающего вас человека и проанализировать, кого он напоминает и почему именно он вызывает у вас отторжение.
После этого станет легче контролировать своё поведение. Баратта считает, что тогда можно будет дистанцироваться от проблемы и не позволять эмоциям брать верх над собой.
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