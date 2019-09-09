Девушка придумала, как угодить вечно недовольным, показав кольца на свой лад

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Фото © Facebook / That's It, I'm Ring Shaming

В "Фейсбуке" есть популярная закрытая группа That's It, I'm Ring Shaming, где любители колечек делятся фото, желая одобрения для своих украшений или потока ненависти в сторону чужих. Но в этот раз всё пошло не совсем по привычному пути.

"Анонимная" девушка из Теннеси, США, решила поделиться с такими же любителями ювелирных украшений своими любимыми кольцами. Но, считая, что руки у неё так себе, незнакомка решила использовать помощника — свою бородатую агаму Клео. Нацепив на малышку кольцо, девушка сделала фото и выложила его в группу, приготовившись к разносу, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/groups/ringshaming/" target="_blank"><ins>That&#39;s It, I&#39;m Ring Shaming</ins></a></p>

И вот тут случилось неожиданное. Обычно ядовитые пользователи Сети как один пропустили дизайн кольца, начав восхищаться моделью. Заметив такой успех, хозяйка ящерки опубликовала второе фото, которое вызвало следующую волну умиления. И с тех пор девушка клятвенно заверила всех собравшихся, что впредь будет показывать свои кольца исключительно на Клео.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/groups/ringshaming/" target="_blank"><ins>That&#39;s It, I&#39;m Ring Shaming</ins></a></p>

Боже мой, вы посмотрите на неё! Она позирует!

Пользователь "Фейсбука"

Прекрасная корона для прекрасной малышки. Хотя как кольцо это что-то не очень

Пользователь "Фейсбука"

Эм, девушка, эта группа для обсуждения колец. А у вас совершенно точно тиара

Пользователь "Фейсбука"

Кот проснулся знаменитым, когда хозяйка выложила его чересчур эмоциональные фото

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