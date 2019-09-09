Девушка придумала, как угодить вечно недовольным, показав кольца на свой лад

В "Фейсбуке" есть популярная закрытая группа That's It, I'm Ring Shaming, где любители колечек делятся фото, желая одобрения для своих украшений или потока ненависти в сторону чужих. Но в этот раз всё пошло не совсем по привычному пути.

"Анонимная" девушка из Теннеси, США, решила поделиться с такими же любителями ювелирных украшений своими любимыми кольцами. Но, считая, что руки у неё так себе, незнакомка решила использовать помощника — свою бородатую агаму Клео. Нацепив на малышку кольцо, девушка сделала фото и выложила его в группу, приготовившись к разносу, пишет Daily Mail.

И вот тут случилось неожиданное. Обычно ядовитые пользователи Сети как один пропустили дизайн кольца, начав восхищаться моделью. Заметив такой успех, хозяйка ящерки опубликовала второе фото, которое вызвало следующую волну умиления. И с тех пор девушка клятвенно заверила всех собравшихся, что впредь будет показывать свои кольца исключительно на Клео.

Боже мой, вы посмотрите на неё! Она позирует! Пользователь "Фейсбука"

Прекрасная корона для прекрасной малышки. Хотя как кольцо это что-то не очень Пользователь "Фейсбука"

Эм, девушка, эта группа для обсуждения колец. А у вас совершенно точно тиара Пользователь "Фейсбука"

Кот проснулся знаменитым, когда хозяйка выложила его чересчур эмоциональные фото