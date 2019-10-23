Муж потерял в море кольцо, сделанное женой, но оно вернулось благодаря рыбке

44-летний Дэн Левин из Корнуолла, Англия, ужасно расстроился, когда, выйдя из воды, не обнаружил кольца на привычном месте.

Мужчина часто ходил на пляж — грех не поплавать, если живёшь возле моря. Обычно Дэн снимал обручальное кольцо, но в этот раз его что-то отвлекло. Британец проплыл около 400 метров, когда осознал, что не оставил драгоценность, как всегда, на пляже. А выйдя на берег, Дэн понял, что потерял кольцо в воде, пишет Metro.

Я был просто раздавлен. Оона, моя жена, сделала его для меня сама, а я его потерял. Когда я рассказал ей об этом, она расстроилась, хотя старалась не подать виду Дэн Левин

Мужчина в расстроенных чувствах написал пост в "Фейсбуке" и выложил фото пропажи, но он понимал, что шансы найти малюсенькое колечко были минимальны. И каково же было его удивление, когда спустя сутки ему написал Гэри Спайрс с заявлением, что украшение найдено.

Гэри рассказал, что вместе с женой Эммой прогуливался по берегу, когда заметил что-то странное. В небольшой лужице, которая осталась после отлива, плескалась странная чёрная рыбка. Гэри поднял её, чтобы рассмотреть поближе, а под ней что-то блеснуло в песке. Этим чем-то оказалось потерянное кольцо Дэна. Парочка отыскала владельца через "Фейсбук" и вернула драгоценность.

Рыбак поймал рыбу с кольцом внутри и, решив, что это знак, сделал предложение