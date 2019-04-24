Мать очнулась от комы, в которой провела 27 лет, и позвала сына по имени

Мунира очнулась после года реабилитации в немецкой клинике. Услышав, как сын с кем-то ругается в палате, она начала издавать нечленораздельные звуки. А всего три дня спустя уже смогла позвать Омара по имени. Мунира вспомнила имена близких, оказалась способна поддерживать простую беседу и читать молитвы, сообщает The National.
Омару было четыре года, когда они с мамой попали в страшную аварию в городе Эль-Айн, ОАЭ. В автомобиль, за рулём которого был родственник Муниры, въехал школьный автобус. Женщина закрыла сына собой, и он отделался лишь царапиной. А вот Мунира получила серьёзные травмы мозга.
Муниру доставили в больницу, где она надолго оказалась прикована к постели и аппаратам, поддерживающим её жизнь. Здоровье женщины улучшилось только 27 лет спустя — после года реабилитации в Германии, деньги на которую выделил шейх Мухаммад бен Заид Аль Нахайян. Сын Омар решил поделиться этой историей, чтобы дать надежду людям, чьи близкие тоже находятся в коме.
Все эти годы врачи говорили мне, что это безнадёжный случай и что нет никакого смысла в лечении. Но всякий раз я ставил себя на её место и делал всё возможное, чтобы улучшить её состояние.
Омар Вебэйр
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