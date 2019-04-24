Мать очнулась от комы, в которой провела 27 лет, и позвала сына по имени

В 1991 году 32-летняя Мунира Абдулла забрала сына из детского сада и ехала домой, сидя вместе с ним на заднем сиденье автомобиля. Тогда она не подозревала, что в следующий раз увидит его только спустя 27 лет.

Мунира очнулась после года реабилитации в немецкой клинике. Услышав, как сын с кем-то ругается в палате, она начала издавать нечленораздельные звуки. А всего три дня спустя уже смогла позвать Омара по имени. Мунира вспомнила имена близких, оказалась способна поддерживать простую беседу и читать молитвы, сообщает The National.

Омару было четыре года, когда они с мамой попали в страшную аварию в городе Эль-Айн, ОАЭ. В автомобиль, за рулём которого был родственник Муниры, въехал школьный автобус. Женщина закрыла сына собой, и он отделался лишь царапиной. А вот Мунира получила серьёзные травмы мозга.

Муниру доставили в больницу, где она надолго оказалась прикована к постели и аппаратам, поддерживающим её жизнь. Здоровье женщины улучшилось только 27 лет спустя — после года реабилитации в Германии, деньги на которую выделил шейх Мухаммад бен Заид Аль Нахайян. Сын Омар решил поделиться этой историей, чтобы дать надежду людям, чьи близкие тоже находятся в коме.