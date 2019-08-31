Родители 31 год ухаживали за безнадёжным сыном в коме, но он так и не очнулся

Страшная трагедия потрясла семью Окамото из Брешии, Италия, в 1988 году. 19 марта 22-летний Иньяцио возвращался домой с друзьями, когда попал в аварию на трассе. Один парень из компании погиб, а Иньяцио впал в кому.

Врачи не стали обнадёживать безутешных Эктора и Марину и сообщили, что их сын никогда не очнётся. Родители отказались этому верить и спустя два года перевезли Иньяцио из больницы домой. Мексиканец с японскими корнями Эктор бросил работу, чтобы посвятить себя заботе о сыне, пишет Daily Mail.

На протяжении 31 года родители Иньяцио надеялись, что их сын всё-таки придёт в себя. Они чувствовали себя отрезанными от мира, но всё равно ждали чуда. Им даже в голову не приходило отключить аппарат жизнеобеспечения. Но 23 августа Иньяцио скончался в возрасте 54 лет от остановки сердца.

Теперь наша жизнь полностью изменилась. Вчера я встал в пять утра и не знал, что мне делать. Пошёл в сад — полил цветы. Несколько ночей спал в комнате сына, чтобы быть к нему ближе, хоть и знал, что его больше нет Эктор Окамото

77-летний Эктор заявил, что его сын мог когда-нибудь очнуться, ведь он знал, что его любят и ждут. Однажды мужчина уехал на неделю в Мексику навестить родных, а когда вернулся, то обнаружил Иньяцио абсолютно белым, почти зелёным. "Он испугался, что мы его бросили, — сказал отец. — Мы бы никогда так не поступили".

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