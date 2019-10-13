7 пугающих историй от пользователей Reddit, рассказавших, что они видели в коме

Несмотря на то что наука развивается с удивительной скоростью, а вместе с ней и медицина, кома остаётся малоизученной темой. Неудивительно, что из-за этого у обычных людей возникает множество вопросов, и самый главный — что же "там" происходит? На Reddit пользователь yummygumdrop попросил людей, переживших это состояние, поделиться своими историями. 7 самых впечатляющих из них — в подборке ниже.

heyrainyday

"Я был в коме 11 дней из-за тяжёлой черепно-мозговой травмы. Я не помню, чтобы впадал в кому или выходил из неё. Я просто забыл несколько лет жизни до инцидента, а после полтора месяца ничего не мог запомнить.

Говорят, моя личность изменилась после этого. Мне пришлось восстанавливать большую часть моей жизни. Это, конечно, отстой, но всё хорошо сложилось.

Я бы солгал, если бы сказал, что никогда не задумывался о том, какой была бы моя жизнь, если бы я тогда не впал в кому".

HashedGaming

"Когда мне было девять, я попал в автокатастрофу. Получил открытую черепно-мозговую травму, и меня ввели в искусственную кому. Всё, что я помню, — это пугающий сон, в котором у меня сильно болела голова, а моя сестра постоянно кричала на всех, чтобы те убрались с её пути, потому что она хотела увидеться со мной.

Только потом я узнал, что действительно происходило в ту ночь, когда случилась авария. Родители пытались успокоить её, когда она пыталась пробиться ко мне в палату, чтобы увидеть меня".

LonelyEyess

"Я была в коме три дня после экстренного кесарева сечения. Врачи потеряли меня буквально через пару минут после того, как мои мальчики-близнецы появились на свет. Помню, как мой отец плакал рядом. Я могла слышать, как люди вокруг разговаривают. Но всякий раз, когда я пыталась сосредоточиться на своих собственных мыслях, это больше напоминало мне какой-то калейдоскоп".

nrrhoad

"Несколько лет назад мой папа две недели был в химической коме. Все думали, что он полностью без сознания... До тех пор, пока он не проснулся и не начал вспоминать разговоры людей, которые были вокруг него. Это удивило даже врачей. Он сказал, что он будто всё время спал, но иногда "пробуждался" и слышал, что происходит вокруг него. Без возможности двигаться или хоть что-то делать".

DurpDurpDeDurp

"Я был в коме три дня. Но, в отличие от большинства людей, я точно знал, что время идёт. Правда, не осознавал, что я в коме. У меня всё время возникали странные галлюцинации о том, как я управляю рестораном вместе с моим братом.

Вот только я никогда не работал в ресторане, и я понятия не имею, почему там был мой брат. Когда я вышел из комы, ещё несколько месяцев жизнь не ощущалась реальной".

goldxoc

"Моя мама была в коме, и она недавно сказала мне, что это было ужасно. Она попала в аварию, которая технически убивала её больше пяти раз (её сердце остановилось). Она сказала, что она чувствовала всю боль, слышала, как врачи кричат, и тогда подумала: "Ого, кто бы это ни был, он умирает". А затем поняла, что это была она. Она пыталась закричать и сказать им, что жива, но ничего не вышло".

Swiggy1957

"После операции меня специально ввели в кому с помощью химии. Я был в ней десять дней. Всё это время я переживал удивительно яркие, дикие сны. И даже после пробуждения галлюцинации какое-то время продолжались.

Знал ли я, что я был в коме? Понял лишь незадолго до того, как из неё вышел. Медперсонал вокруг меня каким-то образом проник в туман моего сознания".

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